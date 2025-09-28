HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Du lịch xanh là "chìa khóa vàng" cho phát triển bền vững

Thái Phương

Chiều 27-9, Trường ĐH Văn Hiến tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề "Du lịch xanh và giải pháp thúc đẩy kinh tế tuần hoàn".

Theo các chuyên gia, du lịch Việt Nam đang đòi hỏi sức ép phải chuyển mình mạnh mẽ theo hướng bền vững, xanh hóa để tăng sức hấp dẫn, sức cạnh tranh và phát triển bền vững.

PGS-TS Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho biết phát triển du lịch xanh và kinh tế tuần hoàn là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Việc học hỏi kinh nghiệm quốc tế, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong cơ sở giáo dục sẽ góp phần hoàn thiện chính sách, đặc biệt là tăng đầu tư khoa học - công nghệ cho các ngành có tiềm năng như du lịch, môi trường và kinh tế xanh.

Tại Việt Nam, phát triển du lịch theo hướng bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế du lịch gắn với việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đã được đưa vào các chiến lược phát triển và kế hoạch hành động như là mục tiêu hàng đầu và quan trọng. Nhiều chuyên gia nhận định du lịch xanh được xem là "chìa khóa vàng" cho phát triển bền vững. Nhiều doanh nghiệp, tổ chức trong lĩnh vực du lịch - khách sạn đã đặt ra các tiêu chí xanh để nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Du lịch xanh là "chìa khóa vàng" cho phát triển bền vững - Ảnh 1.

Ngành du lịch đang triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy du lịch xanh Ảnh: HOÀNG TRIỀU

TS Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Du lịch Việt Nam, phân tích du lịch đóng góp vào sự phát triển kinh tế nhưng đặt ra nhiều vấn đề về phát triển bền vững khi phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường, hủy hoại tài nguyên. Vì vậy, trong các chiến lược phát triển của du lịch Việt Nam đều đặt ra bài toán về phát triển du lịch xanh. Đây được xem là một giải pháp giúp khắc phục những thách thức, không chỉ là giảm tác động tới môi trường mà còn mang lại việc làm, giá trị gia tăng cao cho kinh tế.

"Về văn hóa, thông qua hoạt động trao quyền để cộng đồng người dân và địa phương cùng tham gia sẽ góp phần nâng tầm thương hiệu, tăng tính cạnh tranh cho ngành du lịch. Khách quốc tế ngày càng chú trọng du lịch xanh, ưu tiên những sản phẩm xanh, điểm đến xanh sẽ góp phần tăng vị thế cạnh tranh cho du lịch Việt Nam" - TS Nguyễn Anh Tuấn gợi mở. Để kích cầu du lịch xanh, ông Tuấn đề nghị cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ về đào tạo nguồn nhân lực, vốn vay ưu đãi để giúp doanh nghiệp triển khai sản phẩm du lịch này.

Cũng tại diễn đàn, nhiều chuyên gia đưa ra một số kinh nghiệm quốc tế để ngành du lịch trong nước có thể nghiên cứu, áp dụng phát triển du lịch xanh. 

