Mục đích của chương trình là phục hồi hoạt động du lịch theo lộ trình từ thị trường nội tỉnh, nội vùng đến nội địa, đồng thời giới thiệu, quảng bá điểm đến, sản phẩm, trải nghiệm du lịch đa dạng, hấp dẫn, bảo đảm an toàn phòng chống dịch, khôi phục niềm tin của thị trường về du lịch nội địa an toàn, hấp dẫn.



Bộ VH-TT-DL phát động chương trình du lịch nội địa an toàn, linh hoạt

Theo yêu cầu của Bộ VH-TT-DL, các sở quản lý du lịch phải tham mưu lãnh đạo địa phương công bố mở cửa du lịch, đón và phục vụ khách du lịch theo từng cấp độ dịch tại địa bàn gắn với các biện pháp bảo đảm an toàn dịch bệnh tương ứng.

Cụ thể hóa tiêu chí điểm đến, dịch vụ du lịch an toàn theo Hướng dẫn tạm thời số 3862/HD-BVHTTDL, đảm bảo sự thuận tiện, an toàn cho khách du lịch, thống nhất với chủ trương, quy định, hướng dẫn liên quan của các cơ quan Trung ương và các địa phương khác. Cập nhật, thông tin rộng rãi về việc mở cửa các điểm du lịch, lộ trình, thời gian mở cửa, mức độ an toàn, sẵn sàng thu hút khách du lịch.

Bên cạnh đó, phải chuẩn bị tốt các điều kiện đón tiếp và phục vụ khách an toàn, năng lực y tế, kiểm soát dịch bệnh cũng như tăng cường kiểm tra, kiểm soát, hướng dẫn vừa đảm bảo hoạt động du lịch được thuận tiện, vừa đảm bảo an toàn, kiểm soát tốt dịch bệnh. Xây dựng các quy định, hướng dẫn đảm bảo du lịch an toàn, hạn chế tối đa rủi ro về dịch bệnh cho khách du lịch, người lao động và cộng đồng người dân địa phương theo hướng thống nhất với các quy định đã ban hành.

Có phương án cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp sớm đưa khách đến địa phương theo các chương trình tour trọn gói. Có chính sách hỗ trợ, miễn, giảm phí, lệ phí tham quan tại các di tích, điểm tham quan, bảo tàng, điểm du lịch do địa phương quản lý, góp phần giảm giá thành, tăng hấp dẫn các gói kích cầu du lịch. Xây dựng nguồn nhân lực du lịch an toàn, điểm đến an toàn và dịch vụ du lịch an toàn trên địa bàn.

Trong khi đó, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch phải xây dựng kế hoạch, quy trình đón khách an toàn. Chuẩn bị các điều kiện đón, phục vụ khách du lịch an toàn, dự phòng phương án sẵn sàng xử lý sự cố do dịch bệnh gây ra theo quy định.

Triển khai các hoạt động quảng bá, truyền thông, kích cầu du lịch bám sát nội dung thông điệp "Du lịch an toàn - Trải nghiệm trọn vẹn", định hướng tái khởi động du lịch nội địa tại văn bản này. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng được yêu cầu xây dựng, giới thiệu các gói liên kết kích cầu du lịch nội địa có ưu đãi, cam kết về chất lượng, phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới, các chương trình du lịch tới các điểm đến mới.

Bộ VH-TT-DL giao Tổng cục Du lịch là đơn vị chủ trì tổ chức triển khai, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện, tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ VH-TT-DL định kỳ hàng quý. Đồng thời tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.