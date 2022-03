Bộ VH-TT-DL ngày 4-3 cho biết đã có văn bản báo cáo Chính phủ về phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới. Trong văn bản này, Bộ VH-TT-DL khẳng định giữ nguyên quan điểm của mình trước ý kiến của Bộ Y tế.



Trước yêu cầu khách du lịch ‘‘có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (bằng phương pháp PCR/RT-LAMP) trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh" của Bộ Y tế, Bộ VH-TT-DL kiến nghị giữ nguyên nội dung này trong phương án. Cụ thể khách du lịch ‘‘có kết quả xét nghiệm âm tính với SARSCoV-2 (bằng phương pháp PCR/RT-LAMP) trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh’’.

Bộ VH-TT-DL quyết giữ quan điểm về mở cửa du lịch

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho hay tại hội thảo thống nhất lộ trình, giải pháp mở cửa hoạt động du lịch quốc tế do Bộ VH-TT-DL phối hợp với Ban Nghiên cứu và Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV), Hội đồng Tư vấn du lịch (TAB), Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức, các ý kiến đều nhất trí nội dung này. Theo người đứng đầu Bộ VH-TT-DL, quy định trên là phù hợp với thực tế vì khách du lịch ở thị trường xa có thời gian bay dài, hoặc khách có thể gặp những những vấn đề bất khả kháng khách quan khiến chậm trễ nhập cảnh như chuyến bay bị hoãn, hủy hoặc phải nối chuyến mất nhiều thời gian, do vậy không nên quy định khách du lịch có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh.

Về yêu cầu khách du lịch "ở lại nơi lưu trú trong vòng 24 giờ đầu kể từ khi nhập cảnh’’ và "trong vòng 72 giờ đầu hành khách không nên rời khỏi nơi lưu trú" của Bộ Y tế, Bộ VH-TT-DL cũng kiến nghị giữ nguyên nội dung trên trong phương án. Cụ thể trong vòng 24 giờ đầu (kể từ khi nhập cảnh bằng đường hàng không), khách về thẳng nơi lưu trú, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2, nếu âm tính thì được tham gia các hoạt động du lịch, nếu dương tính thì thực hiện các biện pháp cách ly, xử lý y tế theo quy định. Khách nhập cảnh bằng đường bộ, đường biển, đường sắt nếu có có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (bằng phương pháp xét nghiệm nhanh) tại cửa khẩu trước khi nhập cảnh cũng được tham gia du lịch, không phải thực hiện biện pháp cách ly.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng cho rằng quy định này hướng đến sự bình đẳng cho khách du lịch, không phân biệt đối xử giữa khách du lịch quốc tế và nội địa, đồng thời tạo thuận lợi, thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong đó có khách du lịch đường biển vì khách đường biển thường chỉ đi tham quan theo chương trình du lịch trong ngày, mặt khác các điều kiện an toàn phòng chống dịch được đảm bảo.

Trước khi nhập cảnh Việt Nam, khách du lịch phải đáp ứng các điều kiện là tiêm đủ liều vắc-xin phòng chống Covid-19 liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 06 tháng tính đến thời điểm nhập cảnh; Có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh).

Liên quan đến ý kiến bổ sung nhiệm vụ cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành "Xây dựng kế hoạch, quy trình đón khách an toàn…gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt" của Bộ Công an, Bộ VH-TT-DL kiến nghị giữ nguyên nội dung trong dự thảo Phương án, không yêu cầu thêm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp lữ hành khi mở cửa lại hoạt động du lịch. Việc yêu cầu doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, quy trình đón khách an toàn gửi cơ quan thẩm quyền phê duyệt chỉ thực hiện trong giai đoạn thí điểm.

Quan điểm của Bộ VH-TT-DL là khi mở cửa lại hoạt động du lịch, doanh nghiệp lữ hành tuân thủ pháp luật du lịch và các quy định liên quan mới được kinh doanh đón khách. Các phương án đảm bảo an toàn đã được các bộ, ngành, địa phương quy định và giám sát các đơn vị cung ứng dịch vụ liên quan.

Để đảm bảo mở cửa lại hoạt động du lịch an toàn trong điều kiện bình thường mới, Bộ VH-TT-DL kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm tiếp tục chỉ đạo sớm khôi phục các chính sách về thị thực nhập cảnh cho người nước ngoài như trước khi áp dụng các biện pháp hạn chế nhằm phòng, chống dịch Covid-19. Hoàn thiện Ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 để thống nhất áp dụng, hỗ trợ khách nhập cảnh trong thời gian lưu trú tại Việt Nam (nhất trí áp dụng ứng dụng PC-Covid theo đề xuất của Bộ Y tế). Hoàn thiện các hệ thống, đảm bảo cấp "chứng nhận tiêm chủng vắc-xin phòng chống Covid-19" cho người dân sớm nhất để tạo thuận lợi cho người Việt Nam đi du lịch nước ngoài….