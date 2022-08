Du lịch châu Âu vào mùa thu - đông, bạn sẽ được chiêm ngưỡng nhiều cảnh đẹp tuyệt vời, những kỳ quan ngoạn mục mà khi tận mắt nhìn thấy sẽ khiến bạn choáng ngợp… Mỗi hành trình là một “thiên đường” chứa đựng nhiều điều bất ngờ.

Khải Hoàn Môn - Paris, Pháp (Ảnh: Shutterstock)

Visa châu Âu và một số điều cần lưu ý



Du khách tham gia tour châu Âu cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ trước ngày khởi hành ít nhất 1,5 tháng. Và thời gian xét duyệt hồ sơ visa thường là 15 ngày làm việc (không tính thứ 7, chủ nhật và lễ, Tết).

Hồ sơ cá nhân yêu cầu gồm có: bản gốc hộ chiếu còn thời hạn trên 6 tháng so với ngày kết thúc tour, 2 tấm hình khổ 3,5 cm x 4,5 cm (nền trắng mới chụp trong vòng 6 tháng gần nhất). Sao y 2 mặt căn cước công dân/CMND, sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận kết hôn (nếu có), giấy khai sinh (nếu có trẻ đi kèm), và điền form thông tin xin visa do Vietravel cung cấp.

Mặt khác, du khách cần phải cung cấp các giấy tờ đi kèm như: Chứng minh về công việc (sao y hợp đồng lao động + bản gốc đơn xin nghỉ phép đi du lịch + bản gốc sao kê tài khoản nhận lương 3 tháng gần nhất…); Chứng minh về tài sản (sao y chủ quyền nhà, đất, cà vẹt xe hơi, xe tải kèm theo sao y hợp đồng cho thuê nếu có); Chứng minh về tài chính (sao y sổ tiết kiệm hoặc bản gốc giấy xác nhận số dư tối thiểu là 150 triệu đồng/khách, ưu tiên lấy sổ có giá trị tiền gửi cao và đã mở lâu)…

Ngôi làng cổ tích Giethoorn - Hà Lan (Ảnh: Shutterstock)

Hiện nay, một số nước châu Âu như Pháp, Hà Lan, Đức, Tây Ban Nha vẫn yêu cầu kiểm tra phiếu tiêm vắc-xin phòng Covid-19 của khách trước khi nhập cảnh như sau: một liều Janssen trước 28 ngày nhưng không quá 9 tháng so với ngày đi tour. Hoặc hai liều vắc-xin khác (theo danh sách được WHO công nhận) trước 14 ngày nhưng không quá 9 tháng so với ngày đi tour. Nếu đã tiêm quá 9 tháng cần tiêm thêm liều bổ sung. Thời gian tiêm liều bổ sung cần trước ngày đi tour ít nhất 15 ngày. Đối với khách chưa tiêm đủ vắc-xin, cần có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 theo phương pháp RT-PCR trong vòng 48 tiếng so với giờ bay từ Việt Nam (trẻ em dưới 12 tuổi được miễn).



(*) Lưu ý: Trên đây là những thủ tục để xin visa Schengen theo quy định của Lãnh sự Pháp. Tùy vào mỗi trường hợp, trong quá trình xét visa lãnh sự có thể yêu cầu khách bổ sung thêm giấy tờ nếu cần thiết.

Luxembourg - Ảnh: Shutterstock

Du lịch châu Âu: khẳng định tính vượt trội cả về chất lượng và dịch vụ



Ngay từ đầu hè 2022, Vietravel đã tung ra nhiều sản phẩm châu Âu, trải dài từ khu vực Trung Âu, Bắc Âu, Đông Âu, Tây Âu, sang đến vùng Địa Trung Hải, nâng con số lên 30 tuyến du lịch châu Âu, khởi hành từ TP HCM và Hà Nội. Đặc biệt, riêng tuyến Pháp có gần 10 đường tour khác nhau với nhiều điểm đến mới và có sự khác biệt về dịch vụ.

Theo đại diện Vietravel cho biết, hiện nay lượng khách đi du lịch châu Âu tại Vietravel không ngừng tăng lên. Đặc biệt, du khách đăng ký tour châu Âu vào dịp cuối năm tăng mạnh, trong đó có nhiều đoàn khách lớn đi trong dịp này khởi hành từ đầu TP HCM và Hà Nội. Hành trình châu Âu đa dạng, tần suất khởi hành liên tục, giá tốt và chất lượng dịch vụ đảm bảo… sẽ giúp du khách thoải mái và an tâm lựa chọn cho mình một hành trình ưng ý.

Bên cạnh đó, hướng dẫn viên phục vụ tận tâm, am hiểu kiến thức lịch sử - văn hóa và luôn sát cánh cùng du khách cả trước, trong và sau chuyến đi. Chất lượng các bữa ăn luôn đảm bảo, phong cách ẩm thực đa dạng từ châu Âu đến châu Á. Trong đó các món Tây, Tàu, Việt luân phiên thay đổi sao cho du khách cảm thấy hài lòng nhất. Nhân viên tư vấn tour tận tình hướng dẫn những thủ tục, đưa ra giải pháp cụ thể để khách hàng đạt tỉ lệ visa cao. Ngoài ra, Vietravel còn có chính sách hỗ trợ gia tăng quyền lợi khách hàng, đồng thời với hệ thống giao dịch thuận tiện của gần 40 văn phòng, chi nhánh trải rộng cả trong và ngoài nước… cũng là "điểm cộng" khi du khách đồng hành cùng Vietravel đến châu Âu.

Có thể nói, trong suốt 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lữ hành, Vietravel luôn tự hào là công ty lữ hành uy tín hàng đầu Việt Nam, được nhiều du khách tin cậy "chọn mặt gửi vàng" khi du lịch châu Âu.

Đoàn khách Vietravel du lịch châu Âu trong dịp hè

Thông tin cần biết khi du lịch châu Âu hiện nay Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh - Giám đốc Ban Tiếp thị của Công ty Du lịch Vietravel - cho biết, hiện tại Vietravel vẫn đang trong giai đoạn cập nhật thông tin liên tục từ các công hàm và thông báo về việc sử dụng hộ chiếu Việt Nam mới đến các nước châu Âu. Về trường hợp visa Schengen không được nhập cảnh Đức, Tây Ban Nha và gần đây nhất là CH Czech, công ty đang tư vấn cho du khách đã và đang có lịch khởi hành cũng như chuẩn bị đi châu Âu để điều hướng và điều chỉnh lịch trình tour. Đồng thời, Vietravel sẽ hỗ trợ du khách có nhu cầu đổi lịch trình sang điểm đến phù hợp hơn mà không gặp rắc rối về hộ chiếu mới. Hiện tại các lịch trình tour châu Âu vẫn khởi hành và Thuỵ Sĩ, Pháp vẫn là điểm đến bao gồm trong lịch trình tham quan của Vietravel. Hiện một số nước vẫn chấp nhận 2 loại passport như Pháp, Hà Lan, Bỉ, Thụy Sĩ, Bắc Âu. Riêng các lịch trình tour nào bắt buộc bay vào Đức, Tây Ban Nha, CH Czech, Vietravel sẽ tư vấn nhận khách có hộ chiếu mẫu cũ (hộ chiếu màu xanh lá). Như vậy, hiện nay với thông tin này, du khách đã đăng ký tour châu Âu của Vietravel vẫn khởi hành theo lịch trình dự kiến. Tuy nhiên, giới hạn đối tượng khách theo thông tin được cập nhật từ Lãnh Sự quán, Đại Sứ quán của 3 nước trên.

Thông tin tour:

Pháp - Thụy Sĩ - Ý: Thị trấn Colmar, Thiên đường màu sắc Cinque Terre (10 ngày)

Giá từ: 86.990.000 đồng, KH: ngày 14-9; 26-10.

Pháp - Bỉ - Đức - Hà Lan: Ngôi làng cổ tích Giethoorn, trấn cổ Bruges (10 ngày)

Giá từ: 81.990.000 đồng, KH: ngày 29-9; 14, 27-10; 24-12.

Pháp - Đức - Thụy Sĩ - Ý: Núi tuyết Titlis, trải nghiệm tàu cao tốc TGV (11 ngày)

Giá từ: 106.990.000 đồng, KH: ngày 22-9; 9, 13, 23, 25-10; 17-11.

Hà Lan - Đức - Bỉ - Pháp: Thung lũng sông Loire, Tu viện Mont Saint Michel (11 ngày)

Giá từ: 84.990.000 đồng, KH: ngày 20-9; 4, 18-10; 2, 16-11; 21, 28-12.

Đức - Hà Lan - Bỉ - Pháp - Luxembourg - Đức: Bay thẳng đến châu Âu (9 ngày)

Giá từ: 55.990.000 đồng, KH: ngày 29-9; 10-11; 8-12.

Đức - Hà Lan - Bỉ - Pháp - Thụy Sĩ - Đức: Bay thẳng đến châu Âu, Khám phá núi tuyết Titlis (9 ngày)

Giá từ: 59.990.000 đồng, KH: ngày 22-9; 24-11; 22-12.

Đức - Pháp - Thụy Sĩ - Đức: Bay thẳng đến châu Âu, theo dấu chân đoàn phim Hạ Cánh Nơi Anh (9 ngày)

Giá từ: 63.990.000 đồng, KH: 27-10.

CÔNG TY DU LỊCH VIETRAVEL: 190 Pasteur, P. Võ Thị Sáu, quận 3, TP HCM

ĐT: (028) 3822 8898 - Hotline: 1900 1839

Fanpage: https://www.fb.com/vietravel - Website: www.travel.com.vn