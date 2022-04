Đài CNBC hôm 28-4 dẫn báo cáo mang tên "Quốc gia bảo đảm về du lịch" năm 2022 của nhà cung cấp bảo hiểm du lịch Berkshire Hathaway Travel Protection công bố cho thấy Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam đã tăng bậc trong bảng xếp hạng an toàn hằng năm.

Cuộc khảo sát cũng chỉ ra rằng một số điểm đến du lịch yêu thích của người Mỹ ở châu Âu và Caribbean - cụ thể là Ý, Bahamas, Tây Ban Nha, Jamaica và Anh - bị mất điểm về mức độ an toàn khi đi du lịch. Úc cũng không ngoại lệ. Từ năm 2018-2022, quốc gia này đã rơi từ vị trí thứ 1 xuống vị trí thứ 10 trong cuộc khảo sát.

Địa điểm du lịch an toàn nhất

Ba quốc gia châu Á gồm Nhật Bản (đứng thứ 4), Hàn Quốc (thứ 7) và Thái Lan (thứ 8) trong số 10 điểm đến du lịch an toàn nhất trong cuộc khảo sát có hơn 1.500 người Mỹ tham gia và thực hiện vào tháng 9-2021.

Những người tham gia khảo sát được hỏi về nhận thức liên quan đến tội phạm, khủng bố, đi lại và sức khỏe cũng như sự an toàn của nữ du khách, người da màu hoặc người đồng tính.

Ba quốc gia châu Á gồm Nhật Bản (đứng thứ 4), Hàn Quốc (thứ 7) và Thái Lan (thứ 8) trong số 10 điểm đến du lịch an toàn nhất. Ảnh: Berkshire Hathaway Travel Protection

Ngoài ra, Singapore xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng thành phố an toàn nhất - trước Tokyo (thứ 5) và Bangkok (thứ 11).

Singapore đứng thứ 21 (trong số 56) vào năm 2020 và thứ 25 (trong số 53) vào năm 2019 trong danh sách những điểm đến an toàn nhất của Berkshire Hathaway Travel Protection.

Theo cuộc khảo sát, phụ nữ và thế hệ trẻ có xu hướng xem các điểm đến châu Á an toàn hơn, đứng đầu là Iceland, sau đó là Hàn Quốc, Thái Lan, …, Việt Nam (thứ 6), Hy Lạp (thứ 7)…

Thế hệ Millennials - những người từ 27-42 tuổi - cũng đánh giá Singapore đứng thứ 1 về "mức độ an toàn tổng thể" trong cuộc khảo sát thành phố, trước Montreal và Amsterdam.

Thay đổi nhận thức về "an toàn"

Bà Carol Mueller, Phó Chủ tịch Berkshire Hathaway Travel Protection, cho biết trước dịch Covid-19, khủng bố và tội phạm bạo lực là những mối quan tâm hàng đầu về an toàn của du khách.

Nhưng trong cuộc khảo sát năm 2022, du khách thừa nhận họ quan tâm nhất đến việc "có thể đi lại tự do" và "không bị bệnh tật". Việc bị mắc kẹt ở một quốc gia thậm chí không đáng sợ bằng việc mắc bệnh ở đó.

Điều này có thể là lý do tại sao Canada đứng đầu danh sách quốc gia điểm đến an toàn. Canada mở cửa trở lại cho những người Mỹ đã tiêm chủng Covid-19 vào tháng 8-2021, một tháng trước khi cuộc khảo sát được tiến hành. Du khách Mỹ có xu hướng chọn Canada vì muốn "ở gần nhà hơn", theo bà Mueller.

Đối với Úc, các hạn chế Covid-19 nghiêm ngặt và biên giới bị đóng vào thời điểm cuộc khảo sát diễn ra là hai trong số những nguyên nhân khiến quốc gia này "rớt hạng".

Sự dịch chuyển trong bảng xếp hạng

Iceland và Thụy Điển vẫn giữ nguyên thứ hạng về điểm đến du lịch an toàn, trong khi Ý - vốn luôn đạt điểm cao - tụt hạng vì khó nhập cảnh và diễn biến dịch Covid-19.

Bà Mueller cho biết thứ hạng có thể bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi phương pháp khảo sát vào năm 2022. "Chỉ những người thực sự tới địa điểm đó mới có thể cân nhắc nó an toàn hay không. Nhìn từ xa, có thể nghĩ rằng các nước châu Âu an toàn hơn. Tuy nhiên, những người đã tới nhiều quốc gia châu Á sẽ biết mức độ an toàn đến đâu" - bà Mueller lưu ý.

10 thành phố "du lịch an toàn" trong xếp hạng năm 2022. Ảnh: Berkshire Hathaway Travel Protection

Berkshire Hathaway Travel Protection cũng công bố một bảng xếp hạng riêng dành cho các quốc gia và thành phố an toàn nhất, kết hợp kết quả khảo sát với số liệu thống kê tội phạm và các yếu tố liên quan dịch Covid-19.

Nhiều quốc gia châu Á vươn lên trong bảng xếp hạng kể trên được các chuyên gia y tế ca ngợi về những biện pháp mà họ sử dụng để đối phó với dịch Covid-19.

Theo sau Abu Dhabi, Singapore xếp thứ 2 và Seoul xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng toàn cầu do cơ quan phân tích Deep Knowledge Analytics (trụ sở tại London - Anh) công bố. Cơ quan này đã phân tích phản ứng với dịch Covid-19 tại 72 thành phố.

Bà Rachel Fu, Giám đốc Viện Du lịch Eric Friedheim của Trường ĐH Florida (Mỹ), cho biết cách các quốc gia phản ứng với dịch Covid-19 sẽ ảnh hưởng đến việc du khách cảm nhận sự an toàn khi đi du lịch, cả trước và trong chuyến đi của họ.