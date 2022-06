Là một trong những quốc gia có nhiều điểm đến hấp dẫn nhất châu Âu, Hà Lan luôn gắn liền với hình ảnh của những đôi guốc gỗ truyền thống, nhiều vườn hoa tulip rực rỡ, hay từng chiếc cối xay gió đồ sộ… Tuy nhiên, Hà Lan vẫn còn nhiều điều thú vị khác đang chờ đợi bạn khám phá. Dưới đây là những điểm check-in mới lạ, giúp bạn trải nghiệm trọn vẹn về xứ sở Hà Lan xinh đẹp.



Lạc vào ngôi làng cổ tích Giethoorn

Là một trong những ngôi làng du lịch nổi tiếng của Hà Lan, Giethoorn yên bình nằm tách biệt với thế giới bên ngoài. Nơi đây gây ấn tượng với khung cảnh thơ mộng, những ngôi nhà xinh xắn nổi bật trên mặt nước như các ốc đảo hiền hòa. Đến Giethoorn, bạn sẽ ngạc nhiên bởi nơi đây không có đường dành cho xe cộ qua lại, tất cả hoạt động giao thông dành cho người dân và khách du lịch đều được thực hiện trên các kênh rạch giao cắt nhau.

Khung cảnh yên bình nơi ngôi làng Giethoorn - Ảnh: Shutterstock

Vẻ đẹp cổ điển của Giethoorn chính là những ngôi nhà xây dựng từ thế kỷ 18-19, có diện tích khá nhỏ với vườn cây hoa cỏ rực rỡ sắc màu trước hiên nhà. Ghé thăm Giethoorn, bạn có thể chèo thuyền chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp và cảm nhận như đang du lịch ở thành phố Venice của Ý.



Vi vu ngắm cảnh đồng quê Zaanse Schans

Nằm ở ngoại ô thủ đô Amsterdam, Zaanse Schans cuốn hút với lối kiến trúc đặc trưng của các ngôi nhà truyền thống Hà Lan. Cảnh quan nơi đây yên tĩnh với những chiếc cối xay gió khổng lồ nằm bên dòng sông, những vườn hoa tulip trải dài, xưởng sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ cùng nhiều bảo tàng lớn nhỏ khác... cho bạn thỏa sức tham quan và mua sắm.

Zaanse Schans gây ấn tượng với lối kiến trúc đặc trưng của những ngôi nhà truyền thống - Ảnh: Shutterstock

Nếu muốn ngắm trọn cảnh đẹp Zaanse Schans, bạn có thể thuê một chiếc xe đạp để dạo qua những con đường nhỏ, ngắm nhìn một bên là cối xay gió, một bên là cánh đồng xanh ngút ngàn với nhiều ngôi nhà ống khói cao vút cùng cuộc sống miền đồng quê giản dị. Hoặc tản bộ, thong thả ngắm hoàng hôn buông xuống trên những chiếc cối xay gió cũng đủ làm bạn lưu luyến Zaanse Schans.

Làng cối xay gió Kinderdijk

Cách thành phố cảng Rotterdam khoảng 15 km về phía Đông, Kinderdijk là điểm đến nổi tiếng của những chiếc cối xay gió cổ kính có từ thế kỷ 18, và được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 1997. Ban đầu, người ta dùng cối xay gió để xay bột nhưng về sau chúng được dùng để bơm nước, phát điện.

Làng cối xay gió Kinderdijk - Ảnh: Đức Huy

Ngày nay, cối xay gió còn là công cụ hữu hiệu để phát triển ngành du lịch. Nhờ có những chiếc cối xay gió mà vùng đất này từ chỗ ngập úng, nhiều bùn lầy đã trở thành một làng quê xinh đẹp và trù phú.

Đến Kinderdijk, bạn không chỉ chiêm ngưỡng những chiếc cối xay gió khổng lồ gắn liền với cuộc sống bền bỉ của người nông dân qua nhiều thế kỷ, mà còn được thưởng thức bức tranh đồng quê với cánh đồng xanh rì, ôm lấy dòng kênh hiền hòa chảy miết với thời gian.

Kênh đào Amsterdam

Sở hữu 165 con kênh có chiều dài tổng cộng 75 km, Amsterdam được mệnh danh là "Venice của phương Bắc". Chỉ cần đi dọc theo 3 kênh đào chính là Herengracht, Prinsengracht và Keizersgracht, bạn sẽ đếm được 1.550 công trình tưởng niệm cùng 1.500 cây cầu, được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 2006. Những con kênh đan xen trong thành phố, tạo thành hệ thống kênh đào nổi tiếng khắp thế giới.

Đến Amsterdam, du khách thỏa sức ngắm nhìn thành phố từ trên sông - Ảnh: Shutterstock

Đi thuyền trên dòng kênh cho bạn thỏa sức ngắm nhìn thành phố Amsterdam từ trên sông và chiêm ngưỡng nhà thờ Westerkerk, bảo tàng Van Gogh, bảo tàng quốc gia Rijksmuseum, bảo tàng Anne Frank House… Đặc biệt, bạn sẽ thấy thích thú khi đi thuyền ban đêm ngắm thành phố, cùng các cây cầu được chiếu sáng bởi những ánh đèn rực rỡ.



Thủ tục xin visa du lịch châu Âu

Trên đây là 4 trong số những điểm đến mới lạ gợi ý dành cho du khách khi du lịch Hà Lan mùa hè. Tuy nhiên, du khách cần tham khảo một vài lưu ý về thủ tục làm Visa châu Âu để giúp chuyến đi thuận lợi. Theo đại diện lãnh đạo Công ty Du lịch Vietravel, du khách cần chuẩn bị một bộ hồ sơ trước ngày khởi hành ít nhất 1,5 tháng. Hồ sơ cá nhân yêu cầu gồm có: bản gốc hộ chiếu còn thời hạn trên 6 tháng so với ngày kết thúc tour; 2 tấm hình khổ 3,5 x 4,5 cm (nền trắng mới chụp trong vòng 6 tháng gần nhất).

Du khách cần sao y 2 mặt căn cước công dân/CMND, sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận kết hôn (nếu có), giấy khai sinh (nếu có trẻ đi kèm); điền form thông tin xin Visa do Vietravel cung cấp.

Mặt khác, du khách cần phải cung cấp các điều kiện đi kèm như: chứng minh về công việc (sao y hợp đồng lao động, bản gốc đơn xin nghỉ phép đi du lịch, bản gốc sao kê tài khoản nhận lương 3 tháng gần nhất…); chứng minh về tài sản (sao y chủ quyền nhà, đất, cà vẹt xe hơi, xe tải kèm theo sao y hợp đồng cho thuê nếu có); chứng minh về tài chính (sao y sổ tiết kiệm hoặc bản gốc giấy xác nhận số dư tối thiểu là 100 triệu đồng một khách, ưu tiên lấy sổ có giá trị tiền gửi cao và đã mở lâu).

Ngoài ra, du khách tham gia tour châu Âu cần phải tiêm đủ liều vắc-xin Covid-19, một liều Janssen trước 28 ngày nhưng không quá 9 tháng so với ngày đi tour, hai liều vắc-xin khác trước 14 ngày nhưng không quá 9 tháng so với ngày đi tour. Nếu đã tiêm 2 liều quá 9 tháng cần tiêm thêm liều 3. Thời gian tiêm liều 3 cần trước ngày đi tour ít nhất 15 ngày. Đồng thời, du khách phải có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 theo phương pháp RT-PCR trong vòng 48 tiếng so với giờ bay từ Việt Nam (đối với trẻ em chưa tiêm đủ vắc-xin) và khai báo y tế theo mẫu.

