Theo thống kê, chỉ trong tháng 3-2022, công ty phục vụ hơn 80 đoàn MICE với chương trình tham quan kết hợp tổ chức sự kiện, hội thảo, teambuiding, gala dinner tại Hà Nội, Sa Pa, Điện Biên, Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Hồ Tràm, Phú Quốc...



Trong đó, đông nhất là đoàn 350 khách với lịch trình 3 ngày, từ ngày 4 đến 6-3-2022, với chương trình tham quan thành phố biển Nha Trang, kết nối các hoạt động tập thể - teambuiding trên du thuyền và trên biển, đêm Dạ tiệc lãng mạn được tổ chức ngay trên sân khấu giữa biển đã góp phần mang đến không khí vui tươi hơn, tái tạo lại năng lượng cho từng thành viên tham gia.

Tiếp đến, đoàn MICE 200 khách tham quan Hà Nội, Sa Pa - chinh phục đỉnh Fansipan, cũng theo lịch trình 3 ngày, từ ngày 4 đến 6-3. Ngoài các hoạt động tập thể - teambuiding, kết hợp thêm các hoạt động khen thưởng thì đêm tiệc Gala dinner được tổ chức đặc biệt hoành tráng, với chương trình ngập tràn sắc màu, không khí sôi động và không gian rực lửa đầy cảm xúc với chủ đề "Shine Bright Like A Diamond". Ngay tại Dinh độc lập (TP HCM), công ty đã tổ chức thành công đoàn MICE 80 khách với các hoạt động tham quan, tham dự Hội nghị và Gala diễn ra trong ngày 4-3.



Là nhà tổ chức và điều hành du lịch MICE chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, Lữ hành Saigontourist luôn nắm bắt, am hiểu các nhu cầu tổ chức du lịch khen thưởng, hội nghị, sự kiện... của khách hàng. Do đó, Lữ hành Saigontourist luôn đưa ra những tư vấn hữu ích dành cho khách hàng doanh nghiệp từ vấn đề tiết kiệm ngân sách thực hiện đến tính nhất quán trong việc kết hợp giữa mục tiêu sự kiện với nội dung và hình thức tổ chức MICE. Lữ hành Saigontourist luôn sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của khách hàng với các dòng sản phẩm MICE đa dạng và chuyên nghiệp. Thời gian tới, du lịch MICE sẽ là một trong những dịch vụ thế mạnh của Lữ hành Saigontourist - lý do khiến nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn lựa chọn để đồng hành cùng tổ chức các chương trình du lịch, sự kiện quan trọng.

Những điểm đến mà du lịch MICE trong nước được nhiều khách hàng, doanh nghiệp nhắm đến nhiều nhất hiện nay là Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết, Long Hải… Đây cũng sẽ là tâm điểm của du lịch MICE vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30-4 và mùa hè năm nay.

Đặc biệt, tại những thành phố nổi tiếng về du lịch MICE như Đà Nẵng, Nha Trang và Quy Nhơn, Lữ hành Saigontourist còn có ưu thế chủ động về dịch vụ, tổ chức và hậu cần thông qua các chi nhánh của công ty tại các địa phương này.