Có một món ăn dân dã được chế biến kỳ công đã chiếm trọn tình cảm của tôi vào một chiều gió nhẹ, mưa xuân lất phất trong chuyến du ngoạn mũi Kê Gà thuộc huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.



Hải đăng ở Kê Gà, Bình Thuận

Bạn đã thử chưa, món tên gọi là phá lấu được chế biến từ đầu và lòng heo. Phá lấu được xem như một món kho, từ khâu sơ chế, tẩm ướp và nấu chín đều rất kỳ công để bảo đảm thành phẩm là phá lấu phải mềm, thơm ngon, đậm vị và tuyệt đối không có mùi hôi.

Bạn hãy thử ăn bánh mì theo một cách khác. Không phải là loại bánh mì loại kẹp thịt - chả thường được chọn là bữa ăn lành mạnh, với các yếu tố: bán nhanh, ăn gọn, đi lẹ, mà ngày nay bạn trẻ dùng cụm từ rất Tây là "take away". Ở đây, người ta bày biện món này với ổ bánh mì nóng giòn đặt chễm chệ trên bàn, bên cạnh dĩa phá lấu đủ sắc, hương, vị cùng chén nước chấm để chiều lòng những thực khách muốn ăn tại quán.

Quán ở góc giao nhau giữa đường và lối dẫn vào hướng bờ kè chắn sóng, quán cạnh cột điện, phía trước bày một tủ kính nhỏ chỉ vỏn vẹn hai chữ "Phá lấu". Quán nhỏ, đơn giản, sạch sẽ và thoáng mát.

Một phần 70.000 đồng cho 2 người ăn gồm: dĩa phá lấu đầy đặn màu nâu bóng lưỡng ở lớp da trông đầy kích thích, phần tai heo giòn giòn, từng miếng phá lấu đủ dày và mềm, vị đậm đà thấu tận tâm can. Thử ăn kèm vài hạt đậu phộng rang, ôi cái vị bùi bùi tăng phần thương nhớ, vài lát củ cải ngâm chua giữ trọn hương vị. Cuối cùng thêm miếng dưa leo và vài cọng rau mùi ăn vào bỗng nghe trong lòng mát mát thơm thơm.

Với người không hảo bánh mì như tôi hôm đó cũng không kìm lòng nỗi phải gọi thêm 1 ổ và 1 chén nước chấm và đã ăn sạch sành sanh. Con người ta quả thật biết sáng tạo ra mỹ thực thế gian, từ nguyên liệu quen thuộc lại có thể chế biến ra món ăn đặc sắc, có hương, đủ vị béo, chua, cay, ngọt, bùi và thơm mát.

Phá lấu ăn kèm với đậu phộng rang và đồ chua

Chủ quán nói do tôi ăn tại chỗ nên có thêm phần đuôi heo, chứ món bánh mì phá lấu vội vã kiểu take away không được ưu ái phần thịt đó đâu. Đuôi heo vừa mềm, vừa thơm vừa béo... ăn xong lỡ có bị mập liền tôi cũng cam lòng.

Ở một nơi biển cả bao la, hải sản trù phú là thế mạnh, phá lấu heo nghe có phần yếu thế nhưng lại là điểm nhấn cho người đam mê ẩm thực. Trở lại TP HCM, thấy mọi người ăn phá lấu bò, tôi càng nhớ món phá lấu heo ở xứ biển có mũi Kê Gà. Tôi vẫn tìm nhưng vẫn chưa thấy được quán nào khác ưng cái bụng. Có lẽ, tôi phải sớm trở lại nơi ấy để nỗi nhớ thương về bánh mì phá lấu đừng thêm chồng chất.