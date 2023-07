Theo ghi nhận của PV, từ chiều cùng ngày, hàng chục ngàn người dân và du khách đã đổ về các tuyến đường trung tâm TP Đà Nẵng, đứng chật kín hai bên bờ sông Hàn. Các quán ăn "cháy" bàn, các khách sạn có tầm nhìn pháo hoa nếu khách muốn có phòng phải đặt trước ít nhất 2 tuần…



Từ chiều 8-7, hàng chục ngàn người dân đã tập trung hai bên bờ sông Hàn

Không khí trước giờ "G" khai mạc đêm chung kết DIFF 2023

Không phụ lòng mong đợi, đêm chung kết Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng đã chinh phục được những khán giả khó tính nhất. Đội Pháp và Ý đã dồn hết tâm huyết để đem đến một chương kết đẹp đến hoàn mỹ cho DIFF 2023.

Bầu trời đêm Đà Nẵng bùng nổ trong đại tiệc của ánh sáng và âm nhạc, những màn trình diễn pháo hoa đẹp như vẽ tranh trên bầu trời đã thực sự kết nối con người trong một "thế giới không khoảng cách".

Phát biểu mở màn đêm chung kết, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, khẳng định: "Sau đêm nay, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2023 sẽ khép lại nhưng ước mơ và khát vọng của thành phố sẽ vẫn tiếp tục được nuôi dưỡng và lan tỏa. Chúng tôi sẽ không ngừng cố gắng, nỗ lực để mỗi người dân đều được hưởng hạnh phúc, thành phố phát triển thịnh vượng, an toàn và một môi trường sống hòa hợp, bền vững với thiên nhiên".

Là đội trình diễn trước, Ý một lần nữa khẳng định đẳng cấp của một "già gân" đã 2 lần giành ngôi vị quán quân DIFF. Giống như bản piano River Flow In You mà đội Ý sử dụng, cả khán đài đã cùng nhau đắm chìm theo "dòng chảy" của sông Hàn, khi các bông pháo khổng lồ bật tung theo giai điệu rock sôi động của bài hát Gossip, bản EDM Wake Me Up được biến tấu theo âm hưởng đồng quê.

Cuối cùng, không thể thiếu nét cổ điển, hùng tráng đậm chất Ý qua bản nhạc phim kinh điển của mọi thời đại "Thiện-Ác-Tà".

Đội Ý mở màn đêm chung kết DIFF 2023

Màn trình diễn pháo hoa "siêu thực" từ đội Ý

Đây là đội tuyển đã 2 lần giành chức vô địch DIFF