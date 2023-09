Sự kiện bao gồm chuỗi chương trình hoạt động giới thiệu phở, món "quốc ẩm" và các món ngon Việt Nam, giao lưu văn hóa - nghệ thuật, dự kiến thu hút 100.000 lượt khách tham gia.



Chương trình với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và sự ủng hộ của những người bạn Nhật Bản như Ngài Aoyagi Yoichiro - Hạ nghị sĩ, Trưởng ban tổ chức Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản và Báo Mainichi (Nhật Bản), các hội đoàn người Việt Nam tại Nhật Bản..., sự đồng hành của Vietnam Airlines và một số doanh nghiệp trong và ngoài nước. Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản; hưởng ứng, góp phần quảng bá, giới thiệu Việt Nam là một trong 24 quốc gia được chính phủ Nhật Bản chọn và giới thiệu là điểm đến du lịch an toàn, hấp dẫn cho du khách Nhật Bản giai đoạn hậu dịch Covid-19.



"Vietnam Phở Festival 2023 là sự kết hợp thú vị giữa một cơ quan truyền thông chuyên tổ chức sự kiện quảng bá phở Việt và một tập đoàn du lịch có thế mạnh trong lĩnh vực dịch vụ ẩm thực. Saigontourist Group hiện quản lý trên 100 khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, lữ hành, khu giải trí, trường đào tạo du lịch… có nhiều kinh nghiệm tổ chức các sự kiện văn hóa ẩm thực mang tầm quy mô quốc tế, đã từng triển khai thành công tại các nước trên thế giới. Tham gia đồng hành cùng sự kiện văn hóa ẩm thực Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức quy mô, bài bản tại xứ sở hoa anh đào, Saigontourist Group muốn góp thêm thanh vị vào bản hòa âm giàu hương sắc của phở Việt cũng như góp phần đẩy mạnh quảng bá ẩm thực Việt ra thế giới, qua đó nhằm tạo điểm nhấn thu hút thêm nhiều du khách Nhật đến Việt Nam", ông Phạm Huy Bình - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Saigontourist Group, đồng Trưởng Ban chỉ đạo chương trình - chia sẻ.



Lễ khai mạc Vietnam Phở Festival 2023 diễn ra từ 11 giờ (giờ địa phương) ngày 7-10 tại khu vực trung tâm sự kiện. Nhiều chương trình hoạt động hấp dẫn được tổ chức tại đây, như chuyên gia phở người Nhật Bản chia sẻ, giao lưu tương tác và hướng dẫn cách tráng bánh phở, giao lưu với đại diện phở - thần tượng người Nhật Bản gốc Việt Phương Chi, trình chiếu phóng sự tài liệu "Hành trình 100 năm phở Việt", cuộc thi P1 (P-One) Grand Prix lần thứ nhất và cuộc thi người Nhật sáng tạo phở Việt. Ngoài ra còn có các chương trình giao lưu, biểu diễn nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ Việt Nam và Nhật Bản thực hiện.

Theo ông Trần Xuân Toàn - Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP HCM, Trưởng Ban tổ chức, tại Vietnam Phở Festival 2023, lần đầu tiên các nghệ nhân, đầu bếp nấu phở nổi tiếng tại Việt Nam sẽ mang những hương vị tinh tuý của phở Việt đến xứ sở hoa anh đào.

Không gian văn hóa ẩm thực của sự kiện Vietnam Phở Festival 2023 có quy mô khoảng 45 gian hàng, với sự tham gia của các thương hiệu phở, thương hiệu ẩm thực nổi tiếng của Việt Nam như: Phở Dậu, Phở Thìn, Phở Phú Gia, Phở Hai Thiền, Phở Sâm Ngọc Linh, Phở khách sạn Majestic Sài Gòn, Phở khách sạn Grand Saigon, Phở Nhà hàng Golf Thủ Đức... Địa điểm diễn ra sự kiện, công viên Yoyogi, từng là làng Olympic trong Thế vận hội Olympic Tokyo 1964. Đây cũng là một trong những nơi ngắm hoa anh đào vào mùa xuân và lá mùa thu đẹp nhất thủ đô Tokyo.

Đến với sự kiện Vietnam Phở Festival 2023 tại Nhật Bản, Saigontourist Group có sự góp mặt của ba đơn vị thành viên, là những "thương hiệu ẩm thực" nổi tiếng của tập đoàn, gồm hai khách sạn 5 sao là Majestic Sài Gòn và khách sạn Grand Sài Gòn cùng Nhà hàng Golf Thủ Đức. Bên cạnh hương vị chủ đạo là phở, các đơn vị còn chọn lọc giới thiệu các món ngon Việt Nam, phù hợp với khẩu vị của thực khách quốc tế.

Trong hai ngày diễn ra sự kiện, tại cụm gian hàng của Saigontourist Group trong Công viên Yoyogi, các chuyên gia bếp đến từ khách sạn 5 sao Majestic Sài Gòn sẽ giới thiệu đến thực khách và công chúng tại thủ đô của Nhật Bản bộ sưu tập độc đáo với 5 hương vị phở, gồm phở bò, phở gà, phở bò áp chảo, phở hải sản áp chảo và phở cuốn thịt nướng.

Khách sạn 5 sao Grand Sài Gòn mang đến sự kiện các món ăn đặc sản vùng miền, gồm chả giò, bún thịt nướng, bánh khọt và bánh mì Sài Gòn - món từng được nhiều trang thông tin du lịch quốc tế bình chọn vào danh sách những món ăn đường phố ngon nhất thế giới.

Trong khi đó, thương hiệu phở Nhà hàng Golf Thủ Đức tập trung phục vụ hai món phở bò, phở gà và món bún chả Hà Nội, một món ăn chơi đã dần quen tên đối với nhiều thực khách quốc tế sau sự kiện cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama "thử vị bún chả Hà thành" trong chuyến thăm Việt Nam vào năm 2016.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, tại gian hàng triển lãm của Saigontourist Group diễn ra nhiều hoạt động quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam, các sản phẩm, dịch vụ đa dạng của Saigontourist Group và các đơn vị thành viên. Tại đây còn tổ chức các trò chơi tương tác, quay vòng may mắn nhận quà tặng hấp dẫn từ Saigontourist Group, tô màu miễn phí dành cho các em thiếu nhi trong khung giờ từ 9 giờ - 11 giờ, 16 giờ - 18 giờ hằng ngày.

Với việc tham gia, đồng tổ chức sự kiện Vietnam Phở Festival 2023 tại Nhật Bản lần này, Saigontourist Group tiếp tục phát huy hiệu quả, thành công từ sự kiện quảng bá điểm đến Việt Nam tại hai thành phố Tokyo và Osaka vào tháng 7-2023 vừa qua. Sự kiện mang tên "Vietnam Tourism Promotion Conference" do Saigontourist Group phối hợp với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Hàng không Nhật Bản (ANA) đồng tổ chức. Bên cạnh đó, Saigontourist Group còn tích cực tham gia các chương trình, sự kiện quốc tế nhằm mục đích đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến du lịch, đồng thời hưởng ứng những giải pháp thu hút khách du lịch quốc tế, nhất là thị trường trọng điểm Nhật Bản sau thời gian ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch Covid-19.

Ẩm thực là một trong những lĩnh vực dịch vụ thế mạnh của Saigontourist Group. Bên cạnh việc sở hữu các thương hiệu ẩm thực nổi tiếng, Saigontourist Group còn có năng lực vượt trội trong tổ chức nhiều sự kiện văn hóa ẩm thực đặc sắc, quy mô lớn của Việt Nam. Tiêu biểu nhất là sự kiện "Lễ hội văn hóa ẩm thực - Món ngon Saigontourist Group", sự kiện đã vinh dự được Giải thưởng Ẩm thực Thế giới (World Culinary Awards) bình chọn là "Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất châu Á 2022" (Asia's Best Culinary Festival 2022), "Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất Thế giới 2023" (World's Best Culinary Festival 2023) và "Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất châu Á 2023" (Asia's Best Culinary Festival 2023)…