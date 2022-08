Bên cạnh sự kỳ công, đằng sau mỗi bộ sưu tập bánh chứa đựng một câu chuyện, tình cảm dành cho khách hàng, đôi khi là lịch sử của một thương hiệu, như "Bánh trung thu nhà hàng Đồng Khánh" đã định hình trong tâm trí người tiêu dùng suốt hơn sáu thập kỷ qua.



Bánh trung thu nhà hàng Đồng Khánh

Hơn 62 năm qua, kể từ khi đại tửu lầu Đồng Khánh giới thiệu sản phẩm "Bánh trung thu nhà hàng Đồng Khánh" đến người tiêu dùng, sản phẩm bánh trung thu mang thương hiệu Đồng khánh luôn chinh phục khẩu vị thực khách bằng hương vị riêng biệt. Bánh được nướng chín vàng ửng hấp dẫn, vỏ bánh rất mỏng mà bọc kín nguyên khối nhân đậu, thập cẩm, gà quay, vi cá... và ẩn lòng đỏ trứng muối.

Bánh được chế biến từ nguyên liệu chọn lọc đạt chất lượng cao, cùng với phương pháp thủ công với tay nghề kinh nghiệm. Nguyên liệu để làm nên những chiếc bánh trung thu nhà hàng Đồng Khánh là các nguyên liệu truyền thống có nguồn gốc tự nhiên, được chọn lọc kỹ càng và tốt cho sức khỏe. Chiếc bánh Trung thu nhà hàng Đồng Khánh không chỉ thơm ngon mà còn giữ nguyên được mùi vị đặc trưng của các nguyên liệu, hương vị truyền thống hơn 62 năm qua. Hộp bánh hội tụ nét thẩm mỹ tinh tế, là món quà đầy ý nghĩa nhằm thắt chặt các mối quan hệ, cảm tạ tình thân, tri ân bằng hữu.

Bánh Trung thu khách sạn Rex Sài Gòn



Khách sạn Rex Sài Gòn vừa tung ra thị trường 4 vị bánh, gồm bánh đậu xanh, bánh đậu xanh - trà xanh, bánh dừa - hạt dưa và bánh thập cẩm gà quay. Tất cả 4 loại bánh đều có khối lượng 200 g, mỗi hộp bánh có 2 chiếc hình tròn, 2 chiếc hình vuông mang biểu trưng của sự tròn đầy, viên mãn.

Tất cả bánh trung thu của khách sạn Rex Sài Gòn đều được làm ngay tại bếp bánh của khách sạn với nguyên liệu tươi, sạch và không sử dụng chất phụ gia, chất bảo quản. Mỗi ngày, đơn vị chỉ sản xuất số lượng tương ứng với lượng đơn đặt hàng của khách để đảm bảo chất lượng.



Khách sạn Continental Sài Gòn: "Liên nguyệt thanh tao"

Bộ sưu tập "Liên nguyệt thanh tao" của khách sạn Continental Sài Gòn gồm bộ 8 bánh trung thu, mỗi bánh một hương vị riêng, quen thuộc pha chút mới lạ. Tám hương vị bánh tượng trưng cho 8 hướng trời đất cùng hội tụ tinh túy. Tám hương vị gắn với 8 nốt nhạc, ta nghe như từng hương vị có âm hưởng riêng khi thưởng thức. Hãy lắng nghe "nốt nhạc tám hướng" trong bộ sưu tập bánh năm nay với hương vị dịu êm của nhân hạt sen, đậu đỏ, đậu xanh, chuyển dần qua nét êm dịu của nhân phô mai để đạt tới cảm xúc nồng nàn của nhân vi cá, gà quay, trứng muối và cuối cùng là nhân thập cẩm.

Khách sạn Continental Sài Gòn còn giới thiệu bộ sưu tập 4 bánh trung thu và 4 loại trà cao cấp gồm Đông Phương mỹ nhân kiêu sa, Hồng Ý cát tường, Ô long mạnh mẽ và hương thơm trong ngần của trà sen quen thuộc. Bộ tứ trà tuyệt hảo là thứ không thể thiếu khi thưởng thức bánh trung thu, được ví như "bản tình ca" nâng vị thăng hoa cho bánh. Đặc biệt, năm nay, khách sạn Continental Sài Gòn giới thiệu phong cách mới, khi phối hợp bánh trung thu thưởng thức cùng rượu vang. Nếu như trà đem đến cảm giác thư thả, thanh tịnh thì sức mạnh của rượu vang sẽ làm cho hương vị bánh càng thêm nồng nàn như những nốt cao trào trong bản nhạc, rồi sau đó êm đềm và im ắng của nốt lặng, phút giây bay bổng của hương vị bánh mùa thu.

Bánh trung thu khách sạn Majestic Sài Gòn

Khách sạn Majestic Sài Gòn năm nay chọn lọc giới thiệu hai dòng bánh truyền thống và thượng hạng. Hộp truyền thống gồm 4 vị bánh: thập cẩm gà quay, thập cẩm, tiramisu phô mai và hạt sen trà xanh. Hộp thượng hạng (Premium) cũng gồm 4 vị bánh nhưng được chế biến đặc biệt, kèm 1 chai rượu vang Pháp.

Khách sạn New World Sài Gòn: "Mùa trăng đoàn viên"

Khách sạn New World Sài Gòn vừa ra mắt bộ sưu tập bánh trung thu 2022 mang đậm bản sắc văn hóa Việt, mang tên "Mùa trăng đoàn viên". Với thiết kế hộp màu đỏ hiện đại xen lẫn những câu chuyện về các địa danh nổi tiếng trong nước, New World Sài Gòn mong muốn dù ở bất kỳ nơi nào, thực khách cũng có thể thưởng thức những miếng bánh ngọt lành và đón ánh trăng trải dài khắp ba miền quê hương.

Kết hợp hoàn hảo từ nhân bánh truyền thống thân thuộc và hiện đại phá cách, bộ sưu tập bánh trung thu năm nay của khách sạn New World Sài Gòn gồm 4 vị bánh: gà quay dăm bông bát bửu (1 trứng), nhân ngũ nhơn (1 trứng), nhân hoa đậu biếc phô mai và tiramisu. Sum vầy bên ánh trăng là những câu chuyện cha kể, là những món quà vặt mẹ chuẩn bị sẵn, còn New World Sài Gòn đem đến những hồi ức tươi đẹp qua thiết kế hộp bánh sáng tạo, tinh tế, khắc họa đầy tính nghệ thuật những công trình kiến thúc mang đậm dấu ấn lịch sử Việt Nam như chùa Một Cột, cột cờ Hà Nội, chợ Bến Thành…, mang theo lời chúc an lành đến mọi gia đình.

Khách sạn Sài Gòn - Morin (Huế)

Bộ sưu tập bánh trung thu 2022 của khách sạn Sài Gòn - Morin đã chính thức được trưng bày ở quầy bánh tại đường Lê Lợi và đường Hùng Vương, TP Huế. Tại đây, khách sẽ có cơ hội tận mắt khám phá những mẫu bánh sang trọng và ấn tượng. Quầy bánh của khách sạn Sài Gòn - Morin sẽ phục vụ đến hết ngày 10-9-2022 (ngày 15-8 âm lịch). Khách sạn nhận giao bánh tận nhà trong phạm vi thành phố Huế đối với đơn hàng từ 5 hộp trở lên.

Khách sạn Yasaka Sài Gòn - Nha Trang

Mùa trăng đoàn viên năm nay, khách sạn Yasaka Sài Gòn - Nha Trang (Khánh Hòa) cũng góp mặt với bộ sưu tập bánh trung thu mang hương vị đặc trưng. Bánh được sản xuất theo phương pháp truyền thống trên dây chuyền hiện đại dưới bàn tay tài hoa của những nghệ nhân làm bánh trên 50 năm kinh nghiệm.

Nguyên liệu làm bánh là nguyên liệu cao cấp, đảm bảo tỉ lệ dinh dưỡng và an toàn cho sức khỏe. Hộp bánh được thiết kế sang trọng, với tông màu xanh dương mang hương sắc biển cả, rất thích hợp để làm quà tặng.

Saigontourist Group là tập đoàn du lịch hàng đầu tại Việt Nam, ra đời ngày 1-8-1975, hiện quản lý hơn 100 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, công ty lữ hành, khu vui chơi giải trí, trường đào tạo du lịch, khu triển lãm hội nghị, hội thảo, sân golf, truyền hình cáp...

Các đơn vị sản xuất và phân phối bánh trung thu thuộc Saigontourist Group:

Khách sạn Đồng Khánh: 2 Trần Hưng Đạo B, P.7, Q.5, TP HCM - 028 6296 2015;

Khách sạn Rex Sài Gòn: 141 Nguyễn Huệ, Q.1, TP HCM - 028 3829 2185;

Khách sạn Continental Sài Gòn: 132-134 Đồng Khởi, Q.1, TP HCM - 028 3829 9201;

Khách sạn Majestic Sài Gòn: 1 Đồng Khởi, Q.1, TP HCM - 028 3829 5517;

Khách sạn New World Sài Gòn: 76 Lê Lai, Q.1, TP HCM - 028 3822 8888;

Khách sạn Sài Gòn - Morin: 30 Lê Lợi, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế - 0206 382 9228;

Khách sạn Yasaka Sài Gòn - Nha Trang: 18 Trần Phú, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - 0258 382 0090.

Thông tin chi tiết tại website: www.saigontourist.com.vn