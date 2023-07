Nếu bạn sắp đi San Francisco

Ca khúc "If You're Going to San Francisco" của Scott McKenzie là một trong những bài hát nổi tiếng nhất liên quan đến thành phố San Francisco. Được phát hành vào năm 1967, nó đã nhanh chóng trở thành biểu tượng của phong trào Hippie. Và cũng được xem là biểu tượng âm nhạc của San Francisco.

Cầu Cổng Vàng trong sương mờ

Hồi ấy, "If You're Going to San Francisco" (Nếu bạn sắp đi San Francisco) thúc giục người nghe đến với thành phố như luôn bị sương mù bao phủ ở Bờ Tây nước Mỹ. Đặc biệt là cài hoa lên tóc, xem đó như một biểu tượng cho tự do và cảm thông.

Nó nhấn mạnh đến tình yêu và hòa bình, xem như những giá trị quan trọng trong cuộc sống. Và giống như một lời hứa: thành phố sẽ luôn mở rộng vòng tay chào đón mọi người.

If you're going to San Francisco

Be sure to wear some flowers in your hair

(Nếu bạn đến San Francisco

Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ cài hoa trên tóc)

...

In the streets of San Francisco

Gentle people with flowers in their hair

(Trên những con phố của San Francisco

Những người dịu dàng với hoa trong tóc)

Hình ảnh San Francisco do bài hát tạo ra là một khung trời tự do, nơi ai ai cũng có thể thực hiện ước mơ và tìm thấy sự an lành.

Ngoài lời, nhạc và giai điệu của "If You're Going to San Francisco" cũng như đem lại sự nhẹ nhàng, thư giãn.

Dường như, Scott McKenzie đã dâng hiến trái tim mình cho San Francisco. Nhiều năm rồi, khi nghe lại ca khúc này, lòng tôi vẫn dâng lên nhiều cảm xúc, đặc biệt, khi xe chạy qua cầu Cổng Vàng trong một buổi chiều sương mờ làm vương vấn con tim…