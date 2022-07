Du lịch Thái Lan cực "hot" hè này - Ảnh: Shutter Stock

Triệu deal hấp dẫn, "sắm" tour thả ga



Trong suốt 3 ngày từ 18-7 đến hết 20-7-2022, khi đến với Ngày hội châu Á "Siêu hội ưu đãi - Deal mới giá hời" tổ chức tại Văn phòng Vietravel Nha Trang - 100 Quang Trung, khách hàng sẽ được hưởng mức giảm giá ngay 500.000 đồng trong khung giờ "vàng" từ 9-10 giờ sáng, ưu đãi giảm giá nhóm lên đến 1.500.000 đồng, nhân đôi mức giảm giá cho các khách hàng cao niên (nữ từ 55 tuổi trở lên, nam từ 60 tuổi trở lên), bốc thăm trúng thưởng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác… Trong hè này, Vietravel Nha Trang sẽ liên tục mở rộng và phát triển các dòng đường tour mới, đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt, ưu đãi giảm giá để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Cô gái trong trang phục truyền thống Thái Lan - Ảnh Shutter Stock

Không những thế, khách hàng còn có cơ hội trải nghiệm nền văn hóa thú vị của đất nước Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia, chụp hình "check-in" lưu lại những khoảnh khắc đẹp và nhận được các món quà lưu niệm xinh xắn.



Hòa mình vào không gian 3 nền văn hóa đầy sắc màu ngay tại Nha Trang

Khám phá động Batu - ngôi đền Hindu nổi tiếng ở Malaysia - Ảnh Shutter Stock

Để niềm vui được trọn vẹn, Vietravel tung ra 3 sản phẩm đặc biệt "hot" nhất mùa hè năm nay, bay thẳng từ sân bay Cam Ranh đi Thái Lan, Malaysia và Hàn Quốc với giá khuyến mại chỉ từ 7.790.000 đồng. Khách hàng sẽ được chìm đắm vào không gian trải nghiệm các hành trình tuyệt vời độc nhất "Fun with the Smile" - tận hưởng niềm vui và không khí lễ hội ngoài trời rực rỡ sắc màu tại Thái Lan; "Explore a Perfect Vacation!" - khám phá Malaysia đầy bí ẩn và kỳ thú; hay "Surprise from Sky" - đắm chìm vào không gian lãng mạn đầy bất ngờ tại Hàn Quốc.



Mùa Thu tại đảo Nami, Hàn Quốc - Ảnh: Shutter Stock

"Siêu hội ưu đãi châu Á" lần này hứa hẹn sẽ mang đến ngàn niềm vui, triệu ưu đãi giúp khách hàng tận hưởng trải nghiệm sắm tour tiết kiệm và chất lượng. Đồng thời, đây cũng là dịp để Vietravel đồng hành cùng các Tổng cục Du lịch và các đối tác hàng không kết lại mùa hè 2022 với những con số tăng trưởng đáng mong đợi, hướng đến một mùa du lịch Thu - Đông với nhiều thành công rực rỡ.



BAY THẲNG TỪ NHA TRANG Tour trọn gói Thái Lan : Bangkok - Pattaya (5 ngày 4 đêm), khách sạn 4 sao *Tặng vé Alcazar Show và Buffet tại Baiyoke Sky Khởi hành: 8, 15, 22, 29-8; 5, 12, 19, 26-9 - Giá khuyến mại từ: 7.790.000 đồng. Tour trọn gói Malaysia : Kuala Lumpur - Tự do mua sắm tại trung tâm thương mại hàng đầu châu Á (4 ngày 3 đêm) Khởi hành: 22, 29-7; 5, 12, 19, 26-8; 2, 9, 16, 23, 30-9 - Giá khuyến mại từ: 7.790.000 đồng. Tour trọn gói Hàn Quốc : Seoul - Nami - Everland (4 ngày 3 đêm) Khởi hành: 24-8; 14, 21-9; 5, 12, 19, 26-10 - Giá khuyến mại từ: 14.790.000 đồng.

Liên hệ: VIETRAVEL NHA TRANG

100 Quang Trung, TP Nha Trang, Khánh Hòa

ĐT: 058 2117 179 - Hotline: 0988 608 286