Dữ liệu cá nhân đang bị đe dọa nghiêm trọng

Ông Võ Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM, cho biết chương trình có ý nghĩa quan trọng trong công tác nâng cao năng lực, kỹ năng phát hiện và xử lý sự cố cho đội ứng cứu sự cố, đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin của thành phố; giúp kịp thời phát hiện các điểm yếu về con người, công nghệ, quy trình để có biện pháp gia cố, cải thiện, tăng khả năng phản ứng nhanh, xử lý kịp thời khi có tấn công mạng xảy ra. Ông Trịnh Ngọc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) phía Nam, cho biết an toàn về dữ liệu cá nhân trên không gian mạng đang bị đe dọa nghiêm trọng, điển hình như hàng loạt chứng từ quan trọng của các đơn vị trong nước đang bị lộ lọt hay 6,7 triệu dữ liệu công dân Việt Nam bị rao bán với giá 6.000 USD.



Từ ngày 27 đến 28-12, sẽ thực hiện diễn tập thực chiến an toàn mạng. Ngày 29-12, diễn tập thực chiến an toàn mạng và diễn tập an toàn thông tin. Ngày 30-12, chương trình sẽ tổng kết trao giải cho các tổ chức đạt kết quả cao nhất.