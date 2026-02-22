HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Dù lượn bất ngờ rơi trúng ô tô đang chạy trên quốc lộ

Như Quỳnh

(NLĐO) - Xe ô tô đang lưu thông trên quốc lộ 4C, đoạn qua Quản Bạ (Tuyên Quang) thì bất ngờ bị dù lượn rơi trúng khiến kính lái vỡ nát.

Vụ tai nạn hi hữu xảy ra vào trưa 21-2, tại quốc lộ 4C đoạn qua thôn Nà Khoang, xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang. Thời điểm trên, một người điều khiển dù lượn gắn động cơ bất ngờ gặp sự cố rơi trúng ô tô bên dưới. Cú va chạm khiến kính lái xe vỡ nát, rất may không gây thiệt hại về người.

Dù lượn bất ngờ rơi trúng ô tô đang lưu thông trên quốc lộ - Ảnh 1.

Dù lượn bất ngờ rơi trúng xe ô tô trên quốc lộ. Ảnh: MXH

Theo Phòng Du lịch - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang, thời điểm xảy ra vụ việc, hoạt động bay dù lượn trên là bay tập luyện, chưa tổ chức khai thác kinh doanh, không phải hoạt động phục vụ du khách.

Người điều khiển dù là anh L.V.L. (SN 1991, thuộc Công ty TNHH Dù lượn Hà Giang). Trong quá trình bay tập luyện ở độ cao khoảng 20 m so với mặt đất, động cơ bị hụt ga dẫn đến mắc vào đường dây cáp viễn thông. Sau đó dù va chạm với xe ô tô đang di chuyển chậm trên quốc lộ 4C, thuộc địa phận xã Quản Bạ. 

Thời điểm xảy ra vụ việc, người điều khiển dù lượn đã được cấp và hoàn thành chương trình tập huấn chuyên môn

Được biết, Công ty TNHH Dù lượn Hà Giang đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động đối với hoạt động bay dù gắn động cơ. Trước khi tổ chức bay tập luyện, đơn vị đã có kế hoạch bay và báo cáo cấp có thẩm quyền về vị trí, tọa độ theo quy định.

Xe ô tô giấy phép hoạt động người điều khiển dù lượn
