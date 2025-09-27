Ngày 27-9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa triệu tập N.G.H (37 tuổi; trú phường Quy Nhơn) để điều tra hành vi dụ dỗ nữ sinh viên bán dâm và bôi nhọ nạn nhân trên mạng xã hội.

N.G.H đăng tải nội dung vu khống nữ sinh L. trên nhiều hội nhóm của nhà trường. ẢNH: TRIỆU THANH



Theo điều tra, cuối tháng 8-2025, nữ sinh L. (18 tuổi; trú phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) vừa nhập học một trường đại học ở Quy Nhơn, có nhu cầu tìm việc làm thêm.

Thấy tài khoản Facebook đăng tuyển PG (promotion girl - nữ tiếp thị) với mức lương 280.000 đồng/3 giờ, L. liên hệ và được hẹn gặp tại quán cà phê.

Tại buổi gặp ngày 2-9, người đàn ông tự xưng tên Long dụ dỗ L. bán dâm nhưng cô từ chối.

Ít ngày sau, tài khoản Facebook ảo "Trinh Mai" bất ngờ đăng tải hình ảnh, thông tin cá nhân của L. kèm lời lẽ xúc phạm, bôi nhọ trên nhiều hội nhóm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và môi trường học tập của cô.

Bức xúc, L. trình báo công an. Sau đó, lực lượng an ninh mạng xác định N.G.H chính là chủ tài khoản ảo nói trên.

Tại cơ quan điều tra, H. thừa nhận đã lập Facebook ảo để đăng tin tuyển PG, dụ dỗ nữ sinh bán dâm, khi bị từ chối thì quay sang vu khống, xúc phạm.