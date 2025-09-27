HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Dụ dỗ nữ sinh viên bán dâm bất thành, gã đàn ông quay sang bôi nhọ trên mạng

Đức Anh

(NLĐO) - Chỉ vì tin vào lời rao tuyển PG trên Facebook, một nữ sinh viên rơi vào bẫy dụ dỗ bán dâm, bị bôi nhọ danh dự khi cô cương quyết từ chối.

Ngày 27-9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa triệu tập N.G.H (37 tuổi; trú phường Quy Nhơn) để điều tra hành vi dụ dỗ nữ sinh viên bán dâm và bôi nhọ nạn nhân trên mạng xã hội.

Dụ nữ sinh viên bán dâm bất thành, gã đàn ông quay sang bôi nhọ trên mạng - Ảnh 1.

N.G.H đăng tải nội dung vu khống nữ sinh L. trên nhiều hội nhóm của nhà trường. ẢNH: TRIỆU THANH

Theo điều tra, cuối tháng 8-2025, nữ sinh L. (18 tuổi; trú phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) vừa nhập học một trường đại học ở Quy Nhơn, có nhu cầu tìm việc làm thêm. 

Thấy tài khoản Facebook đăng tuyển PG (promotion girl - nữ tiếp thị) với mức lương 280.000 đồng/3 giờ, L. liên hệ và được hẹn gặp tại quán cà phê.

Tại buổi gặp ngày 2-9, người đàn ông tự xưng tên Long dụ dỗ L. bán dâm nhưng cô từ chối. 

Ít ngày sau, tài khoản Facebook ảo "Trinh Mai" bất ngờ đăng tải hình ảnh, thông tin cá nhân của L. kèm lời lẽ xúc phạm, bôi nhọ trên nhiều hội nhóm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và môi trường học tập của cô.

Bức xúc, L. trình báo công an. Sau đó, lực lượng an ninh mạng xác định N.G.H chính là chủ tài khoản ảo nói trên. 

Tại cơ quan điều tra, H. thừa nhận đã lập Facebook ảo để đăng tin tuyển PG, dụ dỗ nữ sinh bán dâm, khi bị từ chối thì quay sang vu khống, xúc phạm.

Tin liên quan

Bộ Ngoại giao thông tin về vụ nữ du học sinh Việt Nam bị lừa bán dâm

Bộ Ngoại giao thông tin về vụ nữ du học sinh Việt Nam bị lừa bán dâm

(NLĐO) - Ngày 29-12, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của Báo Người Lao Động về thông tin trên báo chí nước ngoài liên quan đến trường hợp nữ du học sinh Việt Nam bị lừa bán dâm ở Đài Bắc, Đài Loan - Trung Quốc

Vụ xe tải lao vào chợ: Công an cảnh báo hình ảnh sai sự thật trên mạng xã hội

(NLĐO) - Nhiều trang Facebook đã chia sẻ hình ảnh sai sự thật khiến nhiều người lầm tưởng liên quan đến vụ xe tải lao vào chợ khiến 12 người thương vong.

Xúc phạm kiểm lâm trên mạng xã hội, người đàn ông bị xử phạt

(NLĐO)- Dùng mạng xã hội Facebook bình luận với nội dung vô căn cứ, xúc phạm lực lượng kiểm lâm, 1 người đàn ông ở Thanh Hóa bị xử phạt.

cơ quan điều tra công nghệ cao phòng chống tội phạm tài khoản facebook mạng xã hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo