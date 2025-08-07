HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Dự thảo Luật Thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi) sẽ đề cập, tháo gỡ những "điểm nghẽn" nào?

Minh Chiến

(NLĐO)- Cơ quan soạn thảo đề xuất 9 nội dung sửa đổi, hoàn thiện, bổ sung trong dự thảo Luật Thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Theo chương trình lập pháp năm 2025 vừa được điều chỉnh, Chính phủ sẽ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 10 diễn ra vào tháng 10-2025.

Những nội dung sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Luật Thuế Thu nhập cá nhân (thay thế) - Ảnh 1.

Bộ Tài chính đề xuất 9 nội dung sửa đổi, hoàn thiện, bổ sung trong dự thảo Luật Thuế Thu nhập cá nhân (thay thế)

Dự thảo luật này đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến để hoàn thiện. Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất 6 nội dung sửa đổi, hoàn thiện và 3 nội dung bổ sung về thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Đối với 6 nội dung sửa đổi, thứ nhất là về nội dung TNCN và cách tính thuế đối với từng loại thu nhập. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, hoàn thiện quy định về cách tính thuế đối với từng loại thu nhập, kết cấu lại và điều chỉnh tên một số điều để tương ứng với nội dung sửa đổi. Sửa đổi, hoàn thiện quy định về thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh. Sửa đổi, hoàn thiện thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Sửa đổi, hoàn thiện quy định về thu nhập chịu thuế TNCN và cách tính thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân (bao gồm cả chứng khoán phái sinh). Sửa đổi, hoàn thiện quy định về thu nhập chịu thuế TNCN và cách tính thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của cá nhân. Sửa đổi, hoàn thiện quy định để mở rộng phạm vi thu nhập từ thừa kế, quà tặng.

Thứ hai, về thu nhập được miễn thuế: Cơ quan soạn thảo đề xuất sửa đổi, hoàn thiện quy định miễn thuế đối với thu nhập do quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung chi trả. Sửa đổi, hoàn thiện quy định miễn thuế đối với thu nhập sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân và của công ty TNHH MTV do cá nhân làm chủ. Đồng thời, sửa đổi, hoàn thiện quy định miễn thuế cho cá nhân làm việc tại một số tổ chức quốc tế đặc thù.

Thứ ba, về thuế TNCN đối với cá nhân kinh doanh: Bộ Tài chính đề xuất rà soát mức doanh thu chịu thuế đối với thu nhập từ kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo thống nhất với quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và giao thẩm quyền cho Chính phủ điều chỉnh mức này. Cùng với đó, sửa đổi, hoàn thiện quy định về xác định doanh thu để thống nhất với các pháp luật liên quan.

Thứ tư, về giảm trừ gia cảnh, giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo và các khoản giảm trừ đặc thù khác: Cơ quan soạn thảo sửa đổi theo hướng quy định về giảm trừ gia cảnh cho cá nhân người nộp thuế và người phụ thuộc. Sửa đổi, hoàn thiện phạm vi xác định các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo được giảm trừ.

Thứ năm, về biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Thứ sáu, về kỳ tính thuế, khấu trừ thuế, thời điểm xác định thu nhập chịu thuế, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và trách nhiệm của người nộp thuế. Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, hoàn thiện quy định về kỳ tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh; sửa đổi, hoàn thiện quy định về thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; sửa đổi, hoàn thiện quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và trách nhiệm của người nộp thuế

Đối với 3 nội dung bổ sung trong dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế), gồm: Bổ sung quy định về nhóm thu nhập khác thuộc diện chịu thuế TNCN; bổ sung một số quy định về miễn thuế, giảm thuế TNCN; bổ sung các khoản giảm trừ đặc thù khác.

Thay đổi đáng chú ý tại dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) là liên quan đến cơ cấu biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Theo quy định hiện hành, biểu thuế lũy tiến từng phần hiện có 7 bậc, khởi điểm ở bậc 1 với mức thuế suất 5% đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công; bậc cao nhất là 35%.

Ở lần sửa đổi này, Bộ Tài chính đã nghiên cứu và đưa ra 2 phương án, giảm số bậc của biểu thuế lũy tiến từng phần từ 7 bậc xuống còn 5. Khi giảm số bậc, mức thuế suất có sự thay đổi giữa các bậc, song mức thấp nhất vẫn là 5% và giữ nguyên mức cao nhất là 35%.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, GS-TS Hoàng Văn Cường, Đại biểu Quốc hội đoàn TP Hà Nội, cho rằng trong lần xây dựng Luật Thuế thu nhập cá nhân thay thế này, cần có cách tiếp cận toàn diện, không chỉ dừng lại ở việc rút gọn số bậc mà phải xem xét đồng bộ nhiều yếu tố khác. Mục tiêu là để biểu thuế thực sự phản ánh khả năng nộp thuế của người dân, khuyến khích lao động, đặc biệt thu hút nhân lực chất lượng cao.

Theo ông Cường, khi xây dựng các bậc thuế, mức thuế suất cho từng bậc, cần xem xét toàn diện về mức, tính toán đầy đủ các chi phí bảo đảm mức sống của người dân, từ đó đưa ra mức thuế suất phù hợp.


