Du thuyền King Yacht cháy rụi trên sông Sài Gòn: Hé lộ nguyên nhân ban đầu

Sáng 8-1, Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy du thuyền King Yacht trên sông Sài Gòn.

Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa.

Lúc 16 giờ 10 phút, ngày 7-1, du thuyền tên King Yacht, chuyên chở khách du ngoạn trên sông Sài Gòn vào buổi tối và thực hiện các tour du lịch ở Cần Giờ, đang neo đậu trên sông Sài Gòn, cách cầu Sài Gòn khoảng 200 m, phường Thạnh Mỹ Tây thì bất ngờ bốc cháy.

Sau 15 phút, đám cháy gần như bao trùm du thuyền. Đến 16 giờ 33 phút, nhiều tàu cứu hỏa và lính cứu hỏa đến hiện trường dập lửa. Đến 17 giờ 30 phút, hỏa hoạn được khống chế.

Du thuyền có 2 tầng, chiều dài 28 m, ngang 10 m, làm bằng vật liệu composite, chở tối đa 90 người.

Lúc cháy du thuyền đang neo đậu sát mép sông Sài Gòn. Bước đầu xác định đám cháy phát ra từ khu vực hầm động cơ, sau đó lan mạnh sang các phần còn lại. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.