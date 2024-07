Báo cáo Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang cho biết dù còn nhiều khó khăn song những năm qua An Giang đã vươn lên khá toàn diện, 15/16 chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. GDP 6 tháng đầu năm 2024 tăng 6,6% (cao hơn bình quân chung cả nước). Chủ tịch nước yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh An Giang tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thượng tôn pháp quyền, thực hiện tốt dân chủ cơ sở, an sinh xã hội, phấn đấu tăng thu nhập đầu người cao hơn cải thiện đời sống nhân dân, nhất là nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, dân tộc còn nhiều khó khăn.



Chủ tịch nước Tô Lâm đến dâng hương tại Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước đặc biệt lưu ý lãnh đạo tỉnh vấn đề cốt lõi trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị, đó là: Xây dựng nội bộ thật sự đoàn kết, nhân sự bảo đảm đa dạng về lứa tuổi, có tính đại diện cho các cộng đồng dân tộc và mỗi cán bộ có điểm mạnh để phát huy, bổ sung cho nhau để có một tập thể đoàn kết, vững mạnh, đưa An Giang tiếp tục phát triển mạnh mẽ thời gian tới.

Trước đó, Chủ tịch nước đã tới dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng; thăm gia đình lão thành cách mạng; thăm gia đình và thắp hương tưởng niệm ông Lê Phước Thọ - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác đã đến dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ ở xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; dâng hương, viếng mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.