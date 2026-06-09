Trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ 3, Tọa đàm "Vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong xây dựng Cộng đồng ASEAN" đã diễn ra ngày 8-6, tại Hà Nội.

Quy tụ được sức mạnh của toàn xã hội

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nêu rõ tọa đàm là một dấu ấn rất có ý nghĩa đối với tiến trình hợp tác của ASEAN, đánh dấu lần đầu tiên có một cuộc gặp gỡ và trao đổi giữa các chính đảng ở khu vực Đông Nam Á. Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang chuyển động nhanh, mạnh, sâu sắc, tác động sâu rộng tới tất cả các nước, các chính đảng.

Trong bối cảnh đó, theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, để vượt qua thách thức, giữ vững đoàn kết và tự chủ chiến lược đòi hỏi hợp tác ASEAN không chỉ dừng ở kênh nhà nước, chính phủ và nghị viện, mà cần được củng cố từ chính nền tảng chính trị của mỗi quốc gia, các chính đảng. Tăng cường hợp tác giữa các chính đảng Đông Nam Á vì vậy, không chỉ là một sáng kiến giao lưu, mà là một yêu cầu mang tính chiến lược.

Bộ trưởng đề nghị hợp tác chính đảng đưa ASEAN đến gần người dân hơn và quy tụ được sức mạnh của toàn xã hội. Là lực lượng gắn bó trực tiếp với các tầng lớp nhân dân, các chính đảng tạo nên cầu nối hai chiều: vừa đưa quyết sách của ASEAN vào đời sống người dân, vừa đưa tiếng nói của người dân lên tầm khu vực. Đó cũng là kênh huy động sự đồng thuận xã hội rộng rãi để cùng ứng phó những thách thức chung - từ biến đổi khí hậu, an ninh mạng đến phát triển bền vững và kinh tế số.

Ba phiên thảo luận với gần 20 bài trình bày và phát biểu sâu sắc của đại diện đảng phái chính trị, học giả và chuyên gia từ khắp khu vực tại buổi tọa đàm đã cùng nhấn mạnh các đảng phái chính trị trong khu vực đều chia sẻ một ý thức trách nhiệm sâu sắc đối với một tương lai hòa bình, ổn định và bền vững của ASEAN. Các đại biểu cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chung trong việc đóng góp vào xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Các đại biểu tham dự Tọa đàm “Vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong xây dựng Cộng đồng ASEAN” diễn ra ngày 8-6, tại Hà NộiẢnh: TTXVN

Tăng cường lòng tin

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường phát biểu bế mạc tọa đàm khẳng định kết quả của tọa đàm cho thấy nhu cầu và tiềm năng to lớn của việc tăng cường đối thoại thông qua các kênh đảng chính trị. Điều này sẽ giúp củng cố lòng tin chính trị, làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau và nuôi dưỡng tình đoàn kết nội khối hướng tới một Cộng đồng ASEAN gắn kết, kiên cường và lấy người dân làm trung tâm.

"Đối thoại giữa các đảng chính trị đã trở thành một phần quan trọng của cơ sở hạ tầng lòng tin chính trị trong khu vực - một không gian nơi các ý tưởng, kinh nghiệm và sự đồng thuận được tích lũy, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác ASEAN trong dài hạn" - Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường nêu.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho biết qua ba phiên thảo luận, tọa đàm đã đạt được sự đồng thuận rộng rãi trên 3 lĩnh vực cốt lõi. Thứ nhất, tăng cường lòng tin, sự hiểu biết lẫn nhau và đối thoại - cả giữa các đảng chính trị và giữa các đảng chính trị, viện nghiên cứu và cộng đồng học thuật - có ý nghĩa thực tiễn. Điều này giúp củng cố sự đoàn kết và gắn kết của ASEAN, đồng thời tăng cường khả năng phục hồi và vai trò trung tâm của ASEAN trong bối cảnh bất ổn của khu vực và toàn cầu.

Thứ hai, các đảng chính trị cần đóng vai trò chủ động và tích cực hơn trong việc thúc đẩy các sáng kiến và ý tưởng. Điều này sẽ giúp hiện thực hóa các mục tiêu của Cộng đồng ASEAN và thực hiện các Kế hoạch Chiến lược đến năm 2045. Vai trò của các đảng chính trị đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm rằng ASEAN trong tương lai vẫn bao trùm, bền vững và lấy con người làm trung tâm, không bỏ lại ai phía sau.

Thứ ba, các đại biểu tái khẳng định tầm quan trọng ngày càng tăng của các đảng chính trị trong việc hoạch định chính sách, thúc đẩy hợp tác khu vực và chia sẻ kinh nghiệm quản trị. Điều này rất cần thiết để ứng phó hiệu quả với các thách thức chung và bảo đảm ASEAN ngày càng thích ứng với thực tế mới.

Chiều 8-6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã tiếp các trưởng đoàn chính đảng các nước Đông Nam Á đang ở thăm Việt Nam, tham dự Tọa đàm "Vai trò của các chính đảng trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN" trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 năm 2026.

Tăng cường hợp tác giữa các thành phố Với chủ đề "Thúc đẩy tương lai từ các thành phố thông minh, bền vững và liên kết", Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN 2026, diễn ra ngày 8-6 tại Hà Nội, đã thu hút sự tham dự của lãnh đạo nhiều thành phố trong khu vực ASEAN cùng các chuyên gia, tổ chức quốc tế và đối tác phát triển. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh sự hiện diện của các đại biểu thể hiện tinh thần đoàn kết, hợp tác và khát vọng chung của ASEAN trong xây dựng những đô thị phát triển bền vững, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm. Việc tăng cường hợp tác giữa các thành phố ASEAN không chỉ là nhu cầu tất yếu mà còn là động lực quan trọng để hiện thực hóa tầm nhìn về một Cộng đồng ASEAN tự cường, sáng tạo và phát triển bền vững. Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN 2026 được kỳ vọng góp phần tăng cường kết nối giữa các đô thị trong khu vực, thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm quản trị, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân, đóng góp vào mục tiêu xây dựng một Cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định, tự cường và phát triển bền vững.



