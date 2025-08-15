HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Đưa du lịch Tuyên Quang thành ngành kinh tế mũi nhọn

Văn Duẩn

Tỉnh Tuyên Quang cần khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa đặc sắc, xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo

Sáng 14-8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương gần đây; việc sắp xếp tổ chức bộ máy của địa phương; công tác quốc phòng - an ninh; thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế và công tác bảo đảm an sinh xã hội.

Triển khai đồng bộ các đột phá chiến lược

Thực hiện các quyết định của Trung ương, từ ngày 1-7, tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang đã hợp nhất thành tỉnh Tuyên Quang mới, với trung tâm hành chính đặt tại TP Tuyên Quang trước đây. Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang và Đảng bộ tỉnh Hà Giang cũng đã hợp nhất thành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang mới.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Tổng Bí thư nhấn mạnh Đảng bộ, chính quyền, nhân dân 2 tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang trước đây đã phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường, vượt qua thử thách, giành được nhiều thành tựu quan trọng. Sau khi hợp nhất, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, thông suốt.

Để khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh Tuyên Quang sau khi hợp nhất, Tổng Bí thư đề nghị tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc. Tổng Bí thư lưu ý Tuyên Quang chuẩn bị thật chu đáo và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, bảo đảm tiến độ, chất lượng và định hướng chính trị đúng đắn. Đây là sự kiện trọng đại, dấu mốc mở ra giai đoạn phát triển mới cho toàn bộ không gian hành chính - kinh tế - xã hội của tỉnh. Quá trình chuẩn bị cần nghiêm túc, bài bản, đồng bộ và chặt chẽ, thể hiện rõ tinh thần đổi mới, đoàn kết, trí tuệ và khát vọng vươn lên.

Đưa du lịch Tuyên Quang thành ngành kinh tế mũi nhọn- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan trưng bày sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư yêu cầu Tuyên Quang phải khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Tỉnh phải đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trên cơ sở khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa đặc sắc, di tích lịch sử cách mạng, di sản văn hóa phi vật thể, danh lam thắng cảnh; xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo, chuyên nghiệp, có sức cạnh tranh cao. Tỉnh cần ưu tiên phát triển hạ tầng tại các khu vực tiềm năng như Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, Danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình…

Cùng với đó, Tuyên Quang cần tiếp tục triển khai đồng bộ các đột phá chiến lược, phù hợp thực tiễn của tỉnh và tinh thần các nghị quyết Trung ương; triển khai hiệu quả nguồn lực và cơ chế chính sách mới về giáo dục, y tế để nâng cao thể lực, trí lực, chất lượng cuộc sống và sự công bằng cho nhân dân. Trên hết, con người phải là trung tâm và chủ thể của mọi chiến lược phát triển; cần đầu tư toàn diện cho giáo dục, y tế, văn hóa; khơi dậy tinh thần tự lực, khát vọng vươn lên, nhất là trong giới trẻ và đồng bào dân tộc thiểu số, để biến tiềm năng thành động lực phát triển bền vững, bao trùm và nhân văn.

Khánh thành tượng đài "Bác Hồ ở Tân Trào"

Sáng cùng ngày, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Công an Nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2025), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Bộ Công an tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ ở Tân Trào" tại xã Tân Trào. Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác, cùng các đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Nhấn mạnh ý nghĩa của việc xây dựng Tượng đài "Bác Hồ ở Tân Trào", Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an - cho biết tượng Bác được chế tác nguyên mẫu theo ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong gần 6 năm Người ở và làm việc tại Tuyên Quang. Tượng cao 7,9 m, làm bằng đồng nguyên chất với trọng lượng gần 7 tấn; bệ tượng cao 3,6 m. Tượng đài không chỉ là biểu tượng tri ân sâu sắc công lao to lớn của Người mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang; là điểm nhấn quan trọng trong không gian văn hóa - lịch sử của Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Tổng Bí thư đã bày tỏ xúc động khi về lại xã Tân Trào - vùng đất lịch sử thiêng liêng, nơi từng là thủ đô kháng chiến, khởi nguồn của những quyết định trọng đại đưa đất nước đến độc lập, tự do - để dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ ở Tân Trào". Tổng Bí thư nêu rõ Ngày hội là dịp để ôn lại lịch sử, ghi nhớ, tri ân và khẳng định vai trò quan trọng, sự đóng góp vĩ đại của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; là dịp để tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống quý báu đó trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu mạnh, hội nhập và phát triển...

Để tiếp tục phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân, vai trò nòng cốt của lực lượng Công an Nhân dân trong bảo vệ an ninh trật tự, Tổng Bí thư yêu cầu Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tuyên Quang cũng như xã Tân Trào quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thấm nhuần quan điểm lấy dân làm gốc, nhân dân là trung tâm và chủ thể của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tuyên Quang cần khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và tinh thần cảnh giác cách mạng trong mỗi người dân; xây dựng mỗi gia đình là một pháo đài vững chắc, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Tổng Bí thư mong muốn Tân Trào - vùng đất "Thủ đô Khu giải phóng" năm xưa - hôm nay tiếp tục là nơi hội tụ niềm tin và kỳ vọng của Đảng, của dân tộc vào thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong kỷ nguyên mới. 

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng toàn bộ kinh phí xây dựng Trường THPT Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang; trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Tượng đài "Bác Hồ ở Tân Trào".


