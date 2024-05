Dưa hấu được mùa được giá, nông dân Quảng Nam "trúng lớn"

Những ngày này, người trồng dưa hấu hắc mỹ nhân tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam bước vào mùa thu hoạch chính. Trên gương mặt của các nông dân, ai cũng vui mừng vì vụ dưa năm nay "trúng lớn", hộ trồng dưa nào cũng thu lãi tiền triệu.



Ông Huỳnh Sang - trú xã Tam Phước, huyện Phú Ninh - cho biết gia đình ông trồng 10 sào dưa hấu, thu hoạch được hơn 20 tấn. Với giá bán từ 5.000 đến 6.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, ông lãi hơn 40 triệu đồng.

Người trồng dưa hấu ở huyện Phú Ninh vui mừng khi dưa hấu được mùa, được giá

So với các loại cây trồng khác như rau màu, đậu phộng, lúa nước, dưa hấu cho năng suất cao hơn và thời gian thu hoạch chỉ trong vòng 50 ngày.

Theo ông Sang, do thời tiết thuận lợi, ít mưa nên dưa hấu ít bị sâu bệnh, phát triển tốt, năng suất cao hơn so với năm ngoái. Cụ thể, 1 sào dưa hấu năm nay thu hoạch được hơn 2 tấn, gần gấp đôi so với năm 2023, giá bán cũng tăng từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Văn Tiến, cũng ở huyện Phú Ninh, cho biết ông trồng 3 sào dưa hấu và đã bán được toàn bộ với giá 5.000 - 6.000 đồng/kg. Nhờ áp dụng kỹ thuật trồng và chăm sóc theo hướng dẫn của kỹ sư nông nghiệp, chất lượng dưa hấu của ông luôn đảm bảo, năng suất cao gấp đôi các năm trước.

Dưa hấu thu hoạch xong được hợp tác xã thu mua ngay tại ruộng

Ông Nguyễn Văn Xuân - xã Tam Phước, huyện Phú Ninh - đang thu hoạch 7 sào dưa hấu. Ông chia sẻ do dưa hấu được mùa, giá cả ổn định nên ông rất vui mừng. Dưa hấu ở địa phương được trồng trên đất pha cát, chất lượng vượt trội so với các nơi khác, vỏ dày thuận lợi cho vận chuyển, ruột chắc, màu đỏ tươi, vị ngọt.

Theo lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Ninh, vụ Đông Xuân năm nay, tổng diện tích trồng dưa hấu trên toàn huyện khoảng 400 ha, riêng xã Tam Phước là 120 ha.

Năng suất dưa hấu trung bình của huyện đạt khoảng 32 tấn/ha, sản lượng ước đạt gần 13.000 tấn, tăng hơn 3.000 tấn so với năm 2023. Sau khi thu hoạch, dưa hấu của người dân được hợp tác xã thu mua ngay tại ruộng. Với giá bán ổn định, nhiều hộ dân lãi hàng chục triệu đồng.

Những năm qua, dưa hấu đã trở thành sản phẩm chủ lực giúp nhiều hộ nông dân ở huyện Phú Ninh thoát nghèo. Để nâng cao năng suất, chính quyền địa phương đã mở nhiều lớp tập huấn chuyển giao công nghệ, giúp nông dân nắm bắt được quy trình kỹ thuật sản xuất đối với cây dưa hấu.