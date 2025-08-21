Đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - Úc đạt 20 tỉ USD

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác, tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác về an ninh, quốc phòng, nhất là trong việc đào tạo nguồn nhân lực, hoàn thiện thể chế, chuyển giao công nghệ, phát triển hạ tầng trong lĩnh vực an ninh mạng. Hai bên mở rộng nhập khẩu hàng hóa, tạo thuận lợi hơn về thủ tục, sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mục tiêu 20 tỉ USD. Bộ trưởng Penny Wong khẳng định Việt Nam là đối tác rất quan trọng của Úc tại khu vực. Nhất trí cao với những định hướng hợp tác của Thủ tướng, Bộ trưởng cho biết Úc mong muốn luôn là đối tác tin cậy của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Úc Penny Wong. Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Penny Wong đã đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Úc lần thứ 7. Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác thương mại, phấn đấu tăng gấp đôi đầu tư. Bộ trưởng Úc khẳng định tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong nghiên cứu và phát triển công nghệ mới, công nghệ xanh, phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi năng lượng và hạ tầng số, phát triển nguồn nhân lực thông qua các dự án ODA và đầu tư. Dịp này, hai bên trao công hàm thiết lập cơ chế Tham vấn chính sách đối ngoại giữa hai Bộ Ngoại giao.