Sức khỏe

Đưa kỹ thuật cao đến gần người bệnh

HẢI YẾN

Hiện nhiều bệnh viện ở TP HCM ứng dụng phẫu thuật robot mở cơ hội cho người bệnh được chữa trị bằng kỹ thuật y khoa đỉnh cao

Sau gần chục năm triển khai phẫu thuật robot, Bệnh viện Bình Dân TP HCM đang hướng tới thành lập Trung tâm Phẫu thuật và Đào tạo robot với mục tiêu chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện trong nước và khu vực, góp phần đưa công nghệ phẫu thuật hiện đại đến gần hơn với người bệnh. PGS-TS-BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc bệnh viện, cho biết phẫu thuật robot hiện đã trở thành một trong những kỹ thuật mũi nhọn của bệnh viện, góp phần nâng tầm lĩnh vực ngoại khoa Việt Nam.

Đưa kỹ thuật cao đến gần người bệnh - Ảnh 1.

Phẫu thuật robot mở ra bước tiến mới trong chữa bệnh. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Cuối năm 2016, Bệnh viện Bình Dân trở thành tâm điểm của cả nước khi là cơ sở đầu tiên thực hiện phẫu thuật robot. Ca mổ đầu tiên là với nam bệnh nhân 64 tuổi bị u đại trực tràng. Hệ thống được sử dụng là Da Vinci Surgical System thế hệ thứ ba, một trong những nền tảng phẫu thuật robot tiên tiến thời điểm đó, với tổng mức đầu tư khoảng 71 tỉ đồng. "Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng, đội ngũ bác sĩ bệnh viện nhanh chóng làm chủ công nghệ đỉnh cao này, áp dụng điều trị 15 nhóm bệnh lý phức tạp thuộc nhiều chuyên khoa như ngoại tiết niệu, ngoại tổng quát và ngoại lồng ngực. Đến nay, bệnh viện đã thực hiện hơn 3.800 ca phẫu thuật robot" - BS Hưng nhấn mạnh.

Tại TP HCM, nhiều bệnh viện lớn cũng đã và đang ứng dụng công nghệ robot trong điều trị. Trung tâm Phẫu thuật robot (Bệnh viện FV) mới xây dựng với định hướng trở thành nơi đào tạo và hợp tác chuyên môn, mở rộng cơ hội thực hành cho các bác sĩ trong và ngoài bệnh viện. Theo BS Jean-Marcel Guillon, Tổng Giám đốc Bệnh viện FV, trong lịch sử ngoại khoa, phẫu thuật nội soi từng tạo nên cuộc cách mạng từ những năm 1990 khi giúp thay thế nhiều ca mổ hở bằng các vết rạch nhỏ, giảm đau và rút ngắn thời gian hồi phục. Phẫu thuật robot ra đời mở thêm bước tiến mới so với mổ kinh điển, cho phép bác sĩ thao tác chuẩn xác, linh hoạt hơn.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cũng là một trong những điểm sáng về kỹ thuật cao khi vừa được nhận chứng nhận kỷ lục Việt Nam và kỷ lục châu Á về ứng dụng robot AI trong phẫu thuật não và cột sống. Thành tựu y khoa được xác lập này sau 208 ca phẫu thuật thành công bằng hệ thống Modus V Synaptive trong giai đoạn 2023-2025. Hệ thống robot AI này giúp bác sĩ quan sát chi tiết cấu trúc não, định vị chính xác khối u hoặc khối máu tụ trong mối liên quan với các bó thần kinh quan trọng. Dựa trên dữ liệu mô phỏng trước phẫu thuật, robot có thể dẫn đường cho dụng cụ, giám sát thao tác và cảnh báo sai lệch, giúp bác sĩ can thiệp chính xác đến từng milimet. Kỹ thuật được ứng dụng trong điều trị nhiều bệnh lý phức tạp như u não, dị dạng mạch máu não, xuất huyết não, u tủy sống, thoát vị đĩa đệm…. với tỉ lệ thành công trên 95%. 

