Đua nhau làm đẹp đón Tết

Trong những ngày giáp Tết, chị Lê Thị Bích Tuyền (24 tuổi, ngụ TP HCM) quyết định đến Bệnh viện Mắt quốc tế DND Sài Gòn để xóa cận. Trước đây, chị Tuyền cận 5,5 độ - loạn 1 độ. Chị đã được bác sĩ phẫu thuật nhanh chóng, không đau, giúp tháo kính kịp thời để đón xuân.

Thời gian nghỉ dài, thích hợp để làm đẹp

BS Bùi Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Mắt quốc tế DND Sài Gòn, cho hay trong những ngày cận Tết, rất nhiều người trẻ, đặc biệt là phụ nữ, đến bệnh viện phẫu thuật xóa cận. Chiếc kính dày thường khiến chị em thiếu tự tin, khó trang điểm và ảnh hưởng giao tiếp cũng như công việc hằng ngày. Chưa hết, việc mang kính cũng khiến mọi sinh hoạt trở nên khó khăn.

Ngoài ra, việc chơi thể thao, vận động mạnh cũng rất hạn chế vì lo sợ rơi, vỡ kính. Tâm lý phụ thuộc như mở mắt ra là phải đi tìm kính, đặc biệt đối với nhóm bệnh nhân cận loạn thị cao, khiến nhiều người cảm thấy bất tiện. Tìm lại sự năng động và tự tin trước thềm năm mới là động lực thúc đẩy bệnh nhân chọn phẫu thuật vào thời điểm này.

Khách hàng làm đẹp đón Tết tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM

Tại bệnh viện, nhu cầu phẫu thuật khúc xạ dịp cận Tết tăng đột biến, cao gấp 2-3 lần so với ngày thường. Theo BS Tuấn, vì kỳ nghỉ Tết kéo dài nên bệnh nhân có thời gian nghỉ ngơi. Ai cũng muốn thay đổi diện mạo, để đón nhận những điều mới mẻ, may mắn trong năm mới.

"Với các công nghệ laser hiện đại ngày nay, thời gian phục hồi chỉ tính bằng giờ. Bệnh nhân phẫu thuật xong hôm trước, hôm sau đã có thể sinh hoạt, vui chơi bình thường, nên có thể yên tâm thực hiện ngay cả vào những ngày cận Tết" - BS Tuấn cho hay.

Ở khối bệnh viện thẩm mỹ chuyên sâu, TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện JW Hàn Quốc, cho biết lượng khách đến thăm khám và thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ trong giai đoạn 1-2 tháng trước Tết tăng 30% - 50%.

Theo các bác sĩ, thời điểm cận Tết, người dân thường ưu tiên lựa chọn phương pháp làm đẹp ít xâm lấn, thời gian hồi phục ngắn nhưng vẫn mang lại hiệu quả rõ rệt. Xu hướng làm đẹp tập trung vào trẻ hóa tổng thể khuôn mặt và nụ cười, với các phương pháp như căng da mặt SMAS PRO, trẻ hóa da không phẫu thuật bằng công nghệ cao (HIFU, mesotherapy), cùng các dịch vụ nha khoa thẩm mỹ như bọc răng sứ, tẩy trắng răng để hoàn thiện nụ cười.

Bảo đảm dinh dưỡng

Tại Bệnh viện Da liễu TP HCM, bác sĩ chuyên khoa II Trần Vũ Anh Đào - Phó trưởng Khoa Thẩm mỹ da - thông tin dịp Tết, số khách hàng đến làm đẹp tại Khoa Thẩm mỹ da của bệnh viện là hơn 7.000 lượt khám/tháng, hơn 300 lượt khám/ngày (tăng 10% - 15% so với giai đoạn trước Tết). Trong đó, tỉ lệ Việt kiều đến khám dao động 15% - 20%.

Các dịch vụ được lựa chọn nhiều gồm: tiêm botulinum toxin (botox) để xóa nếp nhăn vùng trán, đuôi mắt, nâng cung mày, làm thon gọn hàm hoặc giảm tiết mồ hôi; tiêm chất làm đầy (filler) để giảm nhăn, cân chỉnh gương mặt, làm đầy sẹo; tiêm vi điểm (mesotherapy) để trẻ hóa da; laser trẻ hóa, laser điều trị sắc tố, nám, tàn nhang; peel da mức độ nhẹ - trung bình để giảm mụn, thâm mụn; các liệu trình chăm sóc, phục hồi, cấp ẩm, làm sáng da.

Tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM, xu hướng đến làm đẹp cũng ghi nhận mức tăng cao. Số lượt khách làm các dịch vụ chăm sóc da, trẻ hóa, điều trị mụn, nám, rối loạn sắc tố da… tăng khoảng 30% - 40% so với ngày thường, trong đó nhóm khách hàng nữ chiếm đa số, tập trung ở độ tuổi 30 - 55. Nhiều người lựa chọn các phương pháp chăm sóc da chuyên sâu kết hợp y học cổ truyền như thuốc cổ truyền, cấy chỉ, châm cứu, xoa bóp bấm huyệt nhằm trẻ hóa da, giảm béo vùng bụng, mặt, cằm, giúp thon gọn vóc dáng và phục hồi sức khỏe một cách tự nhiên.

Đặc biệt, việc giảm cân để mặc áo dài, chụp ảnh đẹp cũng được nhiều chị em quan tâm. Bác sĩ chuyên khoa I Trần Quý, Phòng khám MedFit, cho hay càng gần Tết càng dễ bị cuốn vào những lời hứa giảm nhanh đón Tết nghe rất hấp dẫn. Do vậy, chị em nên chọn cách giảm cân an toàn và có lộ trình để vừa gọn dáng vừa giữ sức khỏe ổn định.

Về ăn uống, BS Quý khuyên chị em không nhịn ăn và không bỏ bữa. Cơ thể cần đủ năng lượng để duy trì chuyển hóa ổn định. Mỗi ngày nên có đủ 3 bữa chính, ưu tiên đạm nạc như cá, trứng, thịt nạc, đậu hũ, ăn nhiều rau xanh để tăng cảm giác no, giảm tinh bột tinh luyện và đồ ngọt. Việc cắt tinh bột hoàn toàn hoặc chỉ ăn trái cây trong thời gian dài dễ gây mệt mỏi và hiệu quả toàn bộ quá trình sẽ khó duy trì.

Về vận động, không cần tập quá nặng nhưng phải đều đặn và đúng cách.

Ăn uống đủ chất Giảm cân đón Tết nên được nhìn nhận như là quá trình chăm sóc cơ thể toàn diện. Khi ăn uống đủ chất, vận động hợp lý và theo dõi đúng chỉ số, cân nặng sẽ giảm dần, vóc dáng trở nên gọn gàng hơn, sức khỏe ổn định và tinh thần thư thái để tận hưởng trọn vẹn những ngày đầu năm.



