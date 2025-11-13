Đưa quan hệ Việt Nam - Jordan sang giai đoạn mới

Tổng Bí thư Tô Lâm và Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein thống nhất thúc đẩy hợp tác nhằm đối phó với các thách thức mới; thống nhất một số biện pháp cần triển khai.

Chiều 12-11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al-Hussein thăm chính thức Việt Nam.

Còn nhiều tiềm năng

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam và Jordan có rất nhiều tiềm năng để thúc đẩy hơn nữa hiệu quả hợp tác, hoan nghênh việc Jordan cử đoàn doanh nghiệp quy mô lớn tháp tùng Quốc vương trong chuyến thăm này.

Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein nhất trí với nhận định của Tổng Bí thư Tô Lâm về tầm quan trọng của giai đoạn hiện nay đối với quá trình phát triển của hai đất nước, hai dân tộc; mong muốn hai bên củng cố hơn nữa lập trường chính trị, mở rộng hợp tác về quốc phòng - an ninh, chia sẻ kinh nghiệm về khoa học - công nghệ, đẩy mạnh giao lưu nhân dân. Nhân dịp này, Quốc vương mời Việt Nam dự hội nghị quốc tế về bảo đảm an ninh lương thực mà Jordan sắp tổ chức.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Quốc vương thống nhất hai bên thúc đẩy hợp tác nhằm đối phó với các thách thức mới; thống nhất một số biện pháp cần triển khai trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh và tạo đột phá về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; đặc biệt trong nông nghiệp, y tế và thiết bị y tế, dược phẩm, năng lượng, du lịch, thúc đẩy hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên hợp quốc, ASEAN và các tổ chức khu vực ở Trung Đông.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al-Hussein. Ảnh: HỮU HƯNG

Trước đó, chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein. Hai nhà lãnh đạo thống nhất nhận định quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Jordan thời gian qua còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của lãnh đạo cùng nhân dân hai nước; cùng nhất trí đưa quan hệ song phương bước sang một giai đoạn mới.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein thống nhất hai bên cần củng cố lòng tin chính trị thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, đặc biệt là các đoàn cấp cao; nhất trí cần triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao được ký kết trong chuyến thăm, nghiên cứu thúc đẩy sớm ký thỏa thuận thành lập các cơ chế hợp tác khác, sớm cử lãnh sự danh dự tại mỗi nước để thúc đẩy hợp tác.

Quốc vương Jordan đề nghị hai Bộ Ngoại giao làm đầu mối để trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác song phương, trong đó có việc hài hòa hóa các quy định của hai bên nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác trên các lĩnh vực khác nhau.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác, trong đó có quốc phòng, an ninh...

Tạo đột phá trong hợp tác

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở cửa thị trường cho các mặt hàng thế mạnh của nhau, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp hai nước nghiên cứu khả năng hợp tác, đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng, kinh tế xanh, kinh tế số, viễn thông, sản xuất, chế biến nông sản…, thúc đẩy kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo giữa hai nước.

Quốc vương Jordan đề nghị hai nước nghiên cứu sớm mở đường bay thẳng trực tiếp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp thị thực nhập cảnh cho công dân hai bên.

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng tăng cường xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh cho Jordan. Quốc vương Jordan bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành Halal thông qua hỗ trợ chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về lĩnh vực Halal, vấn đề chứng chỉ Halal và mở cửa thị trường cho các sản phẩm Halal của Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác về y tế, là thế mạnh của Jordan, đặc biệt trong các lĩnh vực khám chữa bệnh từ xa, ứng dụng công nghệ vào y học…; nhất trí tăng cường trao đổi sinh viên, trao đổi học thuật, đặc biệt là trong các lĩnh vực mới nổi như khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn.

Hai bên nhất trí cần tiếp tục tham vấn và ủng hộ các ứng cử của nhau cũng như làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Liên đoàn Ả-rập và ASEAN; trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có biển Đông.

Chiều cùng ngày, hội kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính, Quốc vương khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Jordan tại Đông Nam Á và Jordan sẵn sàng trở thành cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Trung Đông.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo thuận lợi để các tập đoàn lớn của Jordan đầu tư tại Việt Nam và đề nghị doanh nghiệp hai nước nghiên cứu khả năng hợp tác đầu tư chung, nhất là trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng, kinh tế xanh, kinh tế số, viễn thông, sản xuất và chế biến nông sản, thúc đẩy kết nối với hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo giữa hai nước. Quốc vương Jordan cho rằng hai nước có thể triển khai các dự án hợp tác chung cũng như hợp tác ba bên nhằm nâng cao hiệu quả.

Nâng cao hiệu quả hợp tác nghị viện Hội kiến Quốc vương Jordan chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý, thúc đẩy các chính sách hỗ trợ hợp tác song phương, phối hợp giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, qua đó thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cơ quan lập pháp hai nước cần nâng cao hiệu quả hợp tác nghị viện, coi đây là một trong những trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ song phương.



