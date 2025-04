Đưa quan hệ Việt Nam - Tây Ban Nha lên tầm cao mới

Sẵn sàng làm cầu nối tăng cường quan hệ Tây Ban Nha - ASEAN

Trong buổi hội kiến với Thủ tướng Pedro Sánchez, Chủ tịch nước Luơng Cường hoan nghênh Tây Ban Nha mong muốn làm cầu nối phát triển quan hệ ASEAN - EU; khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối tăng cường quan hệ Tây Ban Nha - ASEAN.

Về vấn đề biển Đông, hai nhà lãnh đạo nêu rõ tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do, an toàn, an ninh hàng hải và hàng không ở khu vực, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), vì lợi ích chung của tất cả các nước.

Tại hội kiến cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Tây Ban Nha nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, cũng như giữa các Ủy ban thuộc Quốc hội hai nước nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm trên các lĩnh vực lập pháp và giám sát, góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố tin cậy chính trị, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Thủ tướng Tây Ban Nha cho biết sẽ sớm tổ chức cuộc gặp giữa lãnh đạo Chính phủ Tây Ban Nha và cộng đồng người Việt Nam tại Tây Ban Nha nhằm lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người Việt Nam tại Tây Ban Nha.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới như IPU, ASEP, APF...; thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và thượng tôn luật pháp quốc tế để giải quyết các thách thức khu vực và toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang có những biến động hết sức nhanh chóng và phức tạp.