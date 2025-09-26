Đưa tác phẩm sử Việt đến với khán giả trẻ

Tối nay, 26-9, tại Trung tâm Thương mại Parc Mall, đường Tạ Quang Bửu, phường Chánh Hưng, TP HCM, suất diễn đặc biệt quảng bá tác phẩm sử Việt sẽ được đạo diễn Thanh Lựu và nhiều nghệ sĩ biểu diễn phục vụ miễn phí khán giả trẻ.
Điểm nhấn của chương trình là trích đoạn "Bão táp Nguyên Phong" (tác giả: NSND Thanh Tòng, nghệ sĩ Thanh Bạch) do nghệ sĩ Thanh Lựu dàn dựng, với phần thể hiện của các nghệ sĩ Tấn Đạt, Trung Dũng, Phạm Tấn, Quốc Dũng. Tác phẩm là một trong những kịch bản tiêu biểu của dòng tuồng cổ cải lương, nổi bật với các lớp diễn căng thẳng, bi hùng về bối cảnh lịch sử thời Trần.
Ngoài "Bão táp Nguyên Phong", chương trình còn giới thiệu nhiều tiết mục phong phú khác như: "Về miền Tây" (sáng tác: Tô Thanh Tùng, cổ nhạc: Hoàng Song Việt), "Tình sử Châu Long" (soạn giả Viễn Châu), tân cổ "Xin trả tôi về" (sáng tác: Mặc Thế Nhân, cổ nhạc: Hoàng Song Việt), vọng cổ "Hương xuân" (Hoàng Song Việt), tân cổ giao duyên "Chuyến tàu hoàng hôn" (sáng tác: Minh Kỳ - Hoài Linh, cổ nhạc: Loan Thảo)…
Bình luận (0)