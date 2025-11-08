Lễ hưởng ứng được tổ chức với quy mô quốc gia, kết nối trực tuyến với 34 điểm cầu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và được phát trực tiếp trên Cổng Pháp luật quốc gia.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30-4-2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã nhất quán quan điểm: xác định thể chế là đột phá của đột phá; đồng thời, nâng cao năng lực, hiệu quả thi hành pháp luật, tập trung xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan gian trưng bày ứng dụng AI pháp luật, Cổng Pháp luật Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp ngành tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30-4-2025 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 197/2025/QH15 của Quốc hội: Về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Phải thực hiện bằng được chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, là "đưa thể chế và pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, xây dựng pháp luật xác định là khâu đột phá của đột phá"…



