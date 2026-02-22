Đua thuyền độc mộc trên dòng sông chảy ngược

Ngày 22-2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Giải đua thuyền độc mộc năm 2026 trên sông Đăk Bla, đoạn qua phường Kon Tum.

Tham gia giải lần này có các đội đua đến từ 5 xã, phường dọc theo sông Đăk Bla; với 32 vận động viên tham gia tranh tài ở nội dung 400m và 1.000m. Ngay khi giải đua bắt đầu, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả nhiều pha cạnh tranh gay cấn, kịch tính, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

Gải đua thuyền độc mộc lần này có sự góp mặt của 32 vận động viên đến từ 5 xã, phường dọc theo 2 bên sông Đăk Bla

Qua buổi thi đấu quyết liệt, Ban Tổ chức đã xác định được các vận động viên đạt thành tích xuất sắc để trao 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải ba và 7 giải khuyến khích của 2 nội dung thi đấu 400m và 1.000m. Trong đó, giải nhất toàn đoàn thuộc về đội xã Sa Bình, giải nhì thuộc về đội xã Ngọk Bay, giải ba thuộc về đội phường Kon Tum và giải khuyến khích cho đội xã Ia Chim.

Vận động viên A Bluh, đội xã Sa Bình chia sẻ giải đua thuyền độc mộc không chỉ tạo sân chơi vui vẻ, hấp dẫn trong những ngày đầu năm mà còn góp phần giúp cho đồng bào dân tộc thiểu số gìn giữ và bảo tồn bản sắc văn hóa độc đáo riêng.

Sau những giờ phút cạnh tranh kịch tính, Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải ba và 7 giải khuyến khích cho các đội đua

Ông Nguyễn Liên Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, cho biết giải đua thuyền độc mộc là hoạt động thể thao truyền thống của địa phương được tổ chức hằng năm, nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa độc đáo của bà con người đồng bào dân tộc thiểu số.

Đây còn là sân chơi lành mạnh, bổ ích, để các đơn vị có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, quảng bá đến du khách về tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch của tỉnh Quảng Ngãi.



