Đua tiến độ trường nội trú vùng biên

Ngày 13-5, hơn 200 công nhân đang tấp nập thi công các hạng mục tại công trình xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai.

Vừa chạy vừa lo

Tại 6 công trình xây dựng trường còn lại của tỉnh Gia Lai, không khí khẩn trương, gấp rút cũng đang diễn ra để kịp tiến độ, hoàn thiện đúng kế hoạch.

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai (chủ đầu tư dự án), đến nay cả 7 điểm trường đã hoàn thành thiết kế bản vẽ thi công, đang tiếp tục hoàn thiện dự toán phần thiết bị và các hạng mục điều chỉnh. Tính tới thời điểm hiện tại, khối lượng thi công toàn bộ 7 dự án ước đạt khoảng 40% giá trị hợp đồng xây lắp. Tuy nhiên, có tới 6/7 dự án chưa bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

Nguyên nhân là do các dự án không đủ nhân lực để thi công công trình. Theo các nhà thầu thi công, do xây dựng các trường đều triển khai tại khu vực biên giới, xa trung tâm, điều kiện sinh hoạt còn khó khăn; trong khi cùng thời điểm, nhiều công trình xây dựng trên cả nước cũng đang hút mạnh lao động có tay nghề nên tại các dự án khó thu hút nhân công.

Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai đang thiếu nhân công

Đơn cử tại dự án trường liên cấp xã Ia Mơ, nhà thầu đã triển khai 13/13 hạng mục chính, với hơn 210 công nhân trên công trường. Dù vậy, tiến độ xây lắp vẫn chậm khoảng 11 ngày so với kế hoạch. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuân Lộc - đại diện liên danh nhà thầu, thừa nhận khó khăn lớn nhất hiện nay là nhân lực. Riêng phần xây dựng thô, công trường còn thiếu gần 80 công nhân. Khi bước vào giai đoạn cao điểm hoàn thiện, công trình có thể cần tới khoảng 500 lao động/ngày mới đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Tại xã Ia O, công trình trường liên cấp cũng chậm khoảng 10 ngày so với kế hoạch. Ông Vũ Văn Tuân, Chỉ huy trưởng công trường, lo ngại mùa mưa năm nay đến sớm vào cuối tháng 5, gây bất lợi, phần thô sẽ chịu tác động đáng kể, tiến độ bị kéo dài.

Bổ sung nhân lực từ nhiều nguồn

Ông Đỗ Văn Thành, Trưởng Phòng Quản lý dự án 3 - Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, cho biết ngoài thiếu lao động phổ thông, cả 7 dự án cũng đang gặp khó khăn khi thiếu lao động kỹ thuật cao, thợ chính, thợ hoàn thiện với hơn 300 người.

Để giữ chân công nhân, các nhà thầu đã nâng mức thu nhập và bổ sung nhiều điều khoản hỗ trợ. Tại công trường xã Ia O, thợ chính có tay nghề cao có thể đạt khoảng 800.000 đồng/ngày; mức trung bình khoảng 600.000 đồng/ngày. Công nhân lao động phổ thông cũng đạt 500.000 đồng/ngày. Còn công nhân tại công trường xã Ia Mơ, thợ chính có thể đạt 700.000 đồng/ngày và thợ phụ 500.000 đồng/ngày. Ngoài ra, các lao động còn được hỗ trợ tiền ăn ca, ăn đêm, tăng ca, chỗ ở, điện nước và chi phí sinh hoạt tại công trường.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thanh Sơn, đại diện đơn vị thi công, cho biết lao động vẫn không mặn mà bám trụ. "Khu vực biên giới xa xôi, thời tiết nóng bức, đời sống thiếu thốn nên phải có chính sách hỗ trợ tương xứng mới thu hút được công nhân" - ông Sơn nói.

Trước áp lực tiến độ, các nhà thầu đã báo cáo với chủ đầu tư đề xuất UBND tỉnh Gia Lai xem xét phương án huy động lực lượng quân đội, công an đóng chân trên địa bàn tham gia hỗ trợ một số phần việc phù hợp. Hiện tại, UBND tỉnh Gia Lai đã thống nhất phương án hỗ trợ nhân công từ lực lượng quân đội đóng chân trên địa bàn.

Ngoài ra, các đơn vị thi công đang mở rộng nguồn tuyển lao động từ khu vực Quảng Ngãi, Đắk Lắk và một số địa phương khác, kèm thêm nhiều khoản hỗ trợ để thu hút công nhân.