Đưa TP HCM thành trung tâm y tế hàng đầu khu vực

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được tối 2-6 đã đến chúc mừng và tặng bằng khen cho ê-kíp Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1 sau khi thực hiện thành công ca can thiệp thông tim bào thai lần thứ 9.

Khẳng định đây là niềm tự hào chung của TP HCM, minh chứng cho chiến lược đầu tư bài bản vào y tế chuyên sâu suốt gần 20 năm qua, Chủ tịch UBND TP HCM kỳ vọng 2 bệnh viện sẽ tiếp tục là hai mũi nhọn trong chiến lược phát triển hệ thống y tế hiện đại, hội nhập quốc tế, hướng đến xây dựng TP HCM trở thành trung tâm y tế hàng đầu khu vực.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho rằng ca can thiệp bào thai thành công của ê-kíp Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1 là niềm tự hào của cả thành phố

BS Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho biết đây là ca can thiệp phức tạp nhất từ trước đến nay, kéo dài hơn 6 giờ và thực hiện 2 lần can thiệp. Đây là cột mốc đặc biệt, đánh dấu 9 năm hoạt động của Trung tâm Chăm sóc Trước sinh và thể hiện năng lực làm chủ kỹ thuật nội soi can thiệp bào thai ngang tầm quốc tế.