"Đưa trường học đến thí sinh" lần thứ 25 - năm 2026: Chọn đúng ngành để góp sức cho địa phương

Ngày 7-3, chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" lần thứ 25 - năm 2026 do Báo Người Lao Động tổ chức chính thức khai mạc tại Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành, TP HCM). Chương trình được Đài Phát thanh - Truyền hình TP HCM truyền hình trực tiếp.

Nhiều ngành học được quan tâm

Từ rất sớm, 2.000 học sinh của gần 20 trường học tại TP HCM đã tề tựu ở sân trường. Các em háo hức tìm hiểu thông tin về các trường và nhanh tay soạn câu hỏi gửi tới ban tư vấn chương trình. Ngay phút đầu tiên, hàng loạt cánh tay giơ lên, sẵn sàng tương tác với ban tư vấn là đại diện đến từ ĐHQG TP HCM và nhiều trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) danh tiếng tại TP HCM.

Đại diện các trường đại học trả lời thấu đáo những câu hỏi của học sinh TP HCM.Ảnh: QUANG LIÊM

Điểm nổi bật tại chương trình là rất nhiều câu hỏi quan tâm đến khối ngành sư phạm, nhất là sư phạm mầm non. TS Bùi Hồng Quân, Trưởng Khoa Giáo dục mầm non - Trường ĐH Sư phạm TP HCM, "bật mí" một thông tin đặc biệt rằng cả 3 trưởng khoa giáo dục mầm non của Trường ĐH Sư phạm TP HCM, Hà Nội, Huế đều là nam giới. Điều này cho thấy ngành học này hoàn toàn phù hợp với nam giới, học sinh có đam mê cứ tự tin đăng ký. Đặc biệt, năm 2026, nhà trường có 800 chỉ tiêu tuyển sinh ngành giáo dục mầm non (hệ CĐ và ĐH), tăng gấp đôi so với năm ngoái.

Thí sinh TP HCM tự tin đặt câu hỏi cho ban tư vấn

Đặc biệt, thí sinh TP HCM quan tâm đến những ngành mới và những ngành có thể có việc làm, đóng góp thiết thực cho thành phố ngay khi ra trường. Trước sự quan tâm của học sinh về ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng, ThS Trần Lê Trọng Phúc, Phó trưởng Phòng phụ trách Phòng Đào tạo - Trường ĐH Mở TP HCM, lưu ý đây là ngành có tính chất quản lý kinh doanh, song thực chất được xếp vào khối kỹ thuật. Sinh viên theo học sẽ được trang bị kiến thức toàn diện về chu trình hàng hóa từ nhà máy đến tay người tiêu dùng, bao gồm các kỹ năng về quản trị vận tải, điều phối kho bãi, đặc biệt là nghiệp vụ thương mại quốc tế, xuất nhập khẩu.

Năm nay, Trường ĐH Mở TP HCM sẽ tuyển sinh hơn 6.000 chỉ tiêu cho hơn 50 ngành đào tạo. Trong đó có các ngành mới, bắt kịp xu hướng như kinh tế đầu tư, kiến trúc, sinh học ứng dụng, truyền thông đa phương tiện…

Cơ hội rộng mở

Năm 2026, ngoài TP HCM, Trường ĐH Tài chính - Marketing có thêm cơ sở đào tạo ở tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Quảng Ngãi, Huế, nâng tổng chỉ tiêu toàn trường là 8.000 (tăng hơn 3.000 chỉ tiêu so với năm 2025). PGS-TS Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng, khẳng định đây là lợi thế giúp cánh cửa vào ĐH của học sinh rộng mở hơn, với nhiều ngành học đa dạng và cơ sở đào tạo gần nhà.

ThS Vũ Đình Lê, Trưởng Phòng phụ trách Phòng Tư vấn tuyển sinh - Trường ĐH Luật TP HCM, cho biết nhà trường đang tiến tới phát triển đào tạo đa ngành, trong đó có nhóm ngành kinh tế. Tuy nhiên, mọi sự phát triển đều được nghiên cứu bài bản, dựa trên thế mạnh của trường chứ không "chạy" theo xu thế chung của thời đại. Thực tế cho thấy, cử nhân kinh tế nếu trang bị thêm kiến thức pháp luật vững chắc thường có khả năng làm chủ công việc tốt hơn, xử lý các tình huống phát sinh một cách nhanh gọn và hiệu quả.

Bên cạnh nhóm ngành kinh tế, từ năm 2026, nhà trường tuyển sinh thêm ngành kinh tế số, thương mại điện tử, công nghệ tài chính và ngôn ngữ Trung Quốc. Đặc biệt, phân hiệu tại Quảng Trị cũng tuyển sinh trong năm nay, giúp tăng cơ hội học tập cho học sinh khu vực miền Trung.

Ở lĩnh vực ngân hàng, ThS Ngô Thị Xuân, Phó trưởng Phòng Tuyển sinh và Truyền thông - Trường ĐH Ngân hàng TP HCM, thông tin năm 2026, chương trình đào tạo của trường có một số thay đổi để phù hợp với xu hướng ngân hàng số, kinh tế số như hiện nay. Trong đó, ngành tài chính ngân hàng (chương trình tiếng Anh bán phần) có chỉ tiêu tuyển sinh cao nhất là 1.200. Đồng thời, trường mở thêm một số ngành mới như quản trị khách sạn, công nghệ thông tin, ngôn ngữ Trung Quốc, bảo hiểm…

Doanh nghiệp là "xương sống" trong đào tạo

"Chương trình đào tạo của các trường ĐH có được cập nhật liên tục hay không?", với băn khoăn này, ThS Trương Quang Trị, Phó trưởng Phòng Công tác sinh viên - Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho rằng đây là một câu hỏi thông minh, nghiêm túc. "Hiện tại, nhà trường đang có hơn 80 chương trình đào tạo, tất cả đều ưu tiên ứng dụng. Ngay từ năm đầu tiên, sinh viên đã được va chạm thực tế, tham gia học kỳ doanh nghiệp... Từ đó, sinh viên ra trường vừa có chuyên môn tốt vừa giỏi tay nghề" - ThS Trị cho biết.

Trao đổi với các em học sinh, TS Hoàng Văn Viết, Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo - Hợp tác Quốc tế, Trường CĐ Lý Tự Trọng, khẳng định AI có thể thay thế một số công việc mang tính lặp lại hoặc xử lý dữ liệu, nhưng đối với nhiều ngành nghề kỹ thuật, dịch vụ hay sản xuất thì kỹ năng thao tác, xử lý tình huống thực tế và kinh nghiệm nghề vẫn rất khó bị thay thế hoàn toàn. So với ĐH thì CĐ có thời gian đào tạo ngắn hơn (khoảng 2-3 năm), học phí thì "mềm" hơn.

Chia sẻ về định hướng đào tạo và nhu cầu nhân lực hiện nay, TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP HCM, nhấn mạnh lĩnh vực khoa học sự sống và môi trường đang là những trụ cột cốt lõi mà TP HCM đặc biệt quan tâm. Sự chuyển dịch từ mô hình kinh tế truyền thống sang kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh đã tạo nên làn sóng tuyển dụng mới.

Bà Phan Hải Ngọc Diệp, Giám đốc nhân sự mảng Thức ăn chăn nuôi của Tập đoàn De Heus Việt Nam, chia sẻ Việt Nam hiện là một trong những trung tâm lớn của ngành nông nghiệp, với sản lượng thức ăn chăn nuôi đứng đầu Đông Nam Á và nằm trong tốp 10 thế giới. Theo bà, nông nghiệp đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới, khi công nghệ, đặc biệt là AI và công nghệ sinh học, được ứng dụng vào nghiên cứu giống, di truyền vật nuôi, quản lý sản xuất và chuỗi cung ứng, nhằm nâng cao chất lượng và giảm phụ thuộc vào kháng sinh. Ngoài kiến thức trên giảng đường, người học cần chủ động trải nghiệm thực tế tại trang trại, nhà máy và giữ tinh thần cởi mở để tiếp cận các công nghệ mới.

Đừng đặt nguyện vọng quá cao! TS Dương Tôn Thái Dương, Phó trưởng Ban Đào tạo ĐHQG TP HCM, nhấn mạnh kỳ thi THPT không chỉ nhằm mục đích hoàn tất chương trình 12 năm học mà còn là cánh cửa quan trọng đưa các em bước vào môi trường ĐH với nhiều cơ hội rộng mở. Thí sinh cần theo dõi sát sao đề án tuyển sinh của từng trường ĐH để có chiến lược phù hợp. Về quy trình kỹ thuật, thí sinh sẽ tiến hành đăng ký xét tuyển sau khi đã hoàn thành kỳ thi. Điểm mới thuận tiện là khi đăng ký trên hệ thống, các em không cần tự chọn phương thức xét tuyển vì hệ thống sẽ tự động xử lý. Tuy nhiên, thí sinh cần cân nhắc kỹ thứ tự ưu tiên vì mỗi cá nhân chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng. Ngoài việc ôn tập, tiến sĩ tâm lý Phan Thị Cẩm Giang, Trưởng Ngành Tâm lý học - Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, lưu ý học sinh nên chăm sóc sức khỏe của mình nhiều hơn, đặc biệt là giai đoạn nước rút. "Hãy luôn tự tin vào chính mình, đừng cảm thấy mình thua kém, đừng nghĩ phải thi điểm cao, trường nổi tiếng mới là thành công. Nếu đặt nguyện vọng quá cao, vô tình sẽ phản tác dụng, gây áp lực cho bản thân khiến kỳ thi không đạt hiệu quả" - TS Giang nhắn nhủ.

Đầu tư cho tương lai Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh THPT, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, cho biết công tác tư vấn, hướng nghiệp đối với học sinh THPT là yếu tố quan trọng trong quá trình định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Sau khi sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM hình thành một trung tâm kinh tế công nghiệp - dịch vụ - logistics hàng đầu cả nước với mạng lưới khu công nghiệp, cảng biển và chuỗi cung ứng năng động. Điều này đặt ra yêu cầu bức thiết về nguồn nhân lực chất lượng cao, có kỹ năng số, kỹ năng công nghệ hiện đại… Việc lựa chọn nghề nghiệp và trường học không chỉ là một quyết định cá nhân mà còn là một sự đầu tư cho tương lai của mỗi em. "Những nội dung trao đổi tại chương trình sẽ là những thông tin có ích trong việc xác định và lựa chọn hướng đi thích hợp cho các em khi chuẩn bị tốt nghiệp THPT và đăng ký vào ĐH" - ông Phong nhấn mạnh.

Chương trình nhận được sự tài trợ - đồng hành của các đơn vị: Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền; Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank); Tập đoàn Vingroup; Tập đoàn Sun Group; Công ty CP Uniben; Tập đoàn De Heus Việt Nam. Các đơn vị hỗ trợ: Trường ĐH Tài chính - Marketing; Trường ĐH Luật TP HCM; Trường ĐH Nguyễn Tất Thành; Trường ĐH Ngân hàng TP HCM; Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn; Trường ĐH Mở TP HCM; Trường CĐ Lý Tự Trọng.



