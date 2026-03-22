"Đưa trường học đến thí sinh" lần thứ 25 - năm 2026: Háo hức khám phá ngành nghề trong thời đại số

Sáng 21-3, chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" lần thứ 25 năm 2026 do Báo Người Lao Động tổ chức tại Trường THPT Tây Ninh (phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh), được Báo và Phát thanh - Truyền hình Tây Ninh truyền hình trực tiếp. Chương trình thu hút hơn 2.300 học sinh (HS) từ khắp các trường THPT trên địa bàn tham dự.

Ngành nào đang hot?

Từ sáng sớm, khi chương trình truyền hình trực tiếp chưa bắt đầu, hàng ngàn HS tại trường đã háo hức để chờ được nghe tư vấn về ngành, nghề và cách tăng cơ hội trúng tuyển ở kỳ thi được ví như bước ngoặt cuộc đời. Hàng trăm cánh tay giơ cao để đặt câu hỏi với ban tư vấn.

Em Lê Ngọc Gia Hân, HS Trường THPT Tây Ninh, hỏi làm sao để tăng kết quả trúng tuyển? TS Lê Xuân Trường, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP HCM, chia sẻ rằng các em cần chú ý đến thứ tự các nguyện vọng, sắp xếp hợp lý theo năng lực và sở thích, để tối ưu hóa cơ hội trúng tuyển vào trường mong muốn. Đề cập đến phương thức xét tuyển của Trường ĐH Mở TP HCM, TS Lê Xuân Trường cho hay có 4 phương thức đó là xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển bằng học bạ; xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM; xét tuyển bằng kết quả thi V-SAT. Ngoài ra, trường cũng có phương thức xét tuyển đối với các thí sinh có bằng tú tài quốc tế hoặc các HS giỏi theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT).

Một HS hỏi về 2 ngành năng lượng tái tạo và điện hạt nhân, ngành nào có tiềm năng rộng hơn và dễ tìm việc làm hơn? TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng Phòng Đào tạo - Trường ĐH Công nghiệp TP HCM, cho biết ngành năng lượng tái tạo và ngành điện hạt nhân đều thuộc lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điện - điện tử và mỗi ngành có các cơ hội riêng. Ngành năng lượng tái tạo hiện nay có tiềm năng lớn, đặc biệt tại Việt Nam với các dự án năng lượng mặt trời và điện gió. Ngành điện hạt nhân cũng là một xu hướng phát triển trong tương lai khi Việt Nam cần tìm kiếm các nguồn năng lượng bền vững.

Một HS Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha thắc mắc ngành nghề nào vẫn cần thiết trong thời đại công nghệ thông tin? TS Đặng Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, chia sẻ chúng ta đang sống trong thời đại số thì những ngành nghề phát triển có thể kể đến như công nghệ thông tin. Nhiều trường đào tạo trí tuệ nhân tạo (AI), nhiều nhóm ngành công nghệ cũng phát triển. Bên cạnh đó, khối ngành truyền thông cũng được nhiều trường ĐH hướng tới. Khối ngành truyền thông có 2 ngành nổi bật là truyền thông đa phương tiện và công nghệ truyền thông. Khối ngành y tế và chăm sóc sức khỏe cũng được các trường chú trọng đào tạo. Trong những năm gần đây, nhóm ngành quản lý kinh tế, kinh tế số cũng được quan tâm rất nhiều.

Học sinh Tây Ninh háo hức đặt câu hỏi với Ban tư vấn. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Học gần nhà, đóng góp cho quê hương

Học sinh Tây Ninh đặc biệt chú trọng các trường đại học địa phương, nhằm vừa học gần nhà vừa có cơ hội làm việc đóng góp cho quê hương.

ThS Dương Hoài An, đại diện Trường ĐH Tân Tạo, cho hay trường nằm ở địa bàn tỉnh Tây Ninh. Không chỉ khối ngành y khoa, các ngành nghề khác cam kết 100% sinh viên ra trường có việc làm.

Trước sự quan tâm của HS về cơ hội việc làm trong ngành nông nghiệp, bà Chu Thị Thương, đại diện Tập đoàn De Heus Việt Nam, lý giải nhiều người vẫn nghĩ đây là ngành vất vả, nắng gió và lương thấp. Nhận định này đúng với quá khứ, nhưng hiện nay, nông nghiệp sẽ có tiềm năng phát triển lớn. Công nghệ đã chạm đến ngành này với những ứng dụng như máy bay không người lái, robot giảm bớt sức lao động của con người hay AI giúp theo dõi và phân phối thức ăn cho vật nuôi. Công nghệ sinh học cũng đã được áp dụng trong việc cải thiện giống vật nuôi. Những ví dụ này cho thấy ngành nông nghiệp đang tự động hóa và sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Nhiều câu hỏi thú vị liên quan đến "từ khóa" hiện nay là ngành trí tuệ nhân tạo. TS Phan Thị Cẩm Giang, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, thông tin ngành trí tuệ nhân tạo được giảng dạy tại trường có chương trình học kéo dài từ 3 đến 4 năm với yêu cầu tiếng Anh đầu vào từ 5.5 đến 6.0 IELTS. Chương trình đào tạo của trường cũng được quốc tế hóa với đội ngũ giảng viên là những chuyên gia đầu ngành từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ. Với định hướng phát triển mạnh mẽ trong ngành công nghệ, nhà trường cũng kết nối sinh viên với các cơ sở thực tập và các doanh nghiệp để tạo cơ hội việc làm sau khi ra trường.

Hơn 250 giáo viên THPT tham dự chương trình “Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hướng nghiệp”

Giải đáp cặn kẽ, thấu đáo

Bên cạnh những câu hỏi về ngành, nghề, nhiều HS mạnh dạn nhờ ban tư vấn giải đáp câu hỏi cần trang bị kiến thức, kỹ năng gì để có thể có việc làm sau khi ra trường.

PGS-TS Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing, thông tin trong giai đoạn hiện nay, chương trình đào tạo theo hướng liên ngành. Đa số học tại phòng máy của trường, trong quá trình đào tạo, sinh viên được tham gia các CLB của các bạn khối ngành kinh tế, tài chính, kế toán, quản trị. Từ đó, các bạn được tiếp cận kiến thức kinh tế tài chính, cách xử lý các bài toán, các tình huống về kinh tế tài chính thông qua kiến thức công nghệ thông tin.

ThS Ngô Thị Xuân, Trường ĐH Ngân hàng TP HCM, cho biết trường đào tạo 20 ngành, lý thuyết và thực hành được thiết kế hài hòa, để sinh viên có nền tảng lý thuyết chuyên sâu và ứng dụng vào thực tiễn.

ThS Nguyễn Thị Mộng Lành, Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn, thông tin thêm ngành ngôn ngữ Nhật tại trường được đánh giá cao vì sự kết hợp giữa lý thuyết và thực tế, giúp sinh viên chuẩn bị tốt nhất cho công việc sau khi ra trường. Sinh viên được trang bị đầy đủ các kỹ năng chuyên môn, từ ngôn ngữ đến các giao tiếp và làm việc trong môi trường quốc tế.

Thầy Nguyễn Thành An, Trường ĐH Luật TP HCM, cho hay ngành luật liên quan trực tiếp đến sinh mệnh về chính trị pháp lý của con người. Chính vì vậy, trong công tác đào tạo, trường luôn lưu ý sinh viên cần tỉnh táo và chuẩn mực khi áp dụng các quy định pháp luật vào thực tiễn cuộc sống.

Đối với ngành dược, ThS Trương Quang Trị, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho biết sau khi tốt nghiệp, người học không chỉ làm việc tại các nhà thuốc, chuỗi nhà thuốc hay tư vấn và hướng dẫn sử dụng thuốc cho bệnh nhân, mà còn có thể làm việc tại bệnh viện với vai trò dược sĩ lâm sàng, hỗ trợ bác sĩ trong việc kê đơn hoặc tham gia vào công tác quản lý tại các cơ sở cung cấp thuốc…

Tránh chọn sai nghề Cũng trong sáng 21-3, hơn 250 giáo viên THPT đã có mặt tại Trường THPT Tây Ninh để tham gia chương trình Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng hướng nghiệp cho học sinh THPT. Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" do Báo Người Lao Động tổ chức. Mở đầu chương trình, TS Dương Tôn Thái Dương, Phó trưởng Ban Đào tạo - ĐHQG TP HCM, trao đổi những thông tin mới nhất về quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2026. TS Dương nhấn mạnh vai trò của giáo viên trong việc cập nhật thông tin tuyển sinh và định hướng nghề nghiệp đúng - trúng - phù hợp cho học sinh lớp 12. "Mục tiêu cuối cùng không chỉ giúp các em trúng tuyển mà phải là trúng tuyển đúng ngành, đúng nghề và phù hợp với năng lực. Đừng để xảy ra "kịch bản" khi đã có tên trong danh sách nhập học mới nhận ra mình thích ngành khác ở trường khác, lúc đó quy trình đã hoàn tất và không thể quay lại" - TS Dương nhấn mạnh. Là chuyên gia có hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hướng nghiệp, TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP HCM, chia sẻ khoảng 20 năm trước, những ngành "hot" như kỹ sư, bác sĩ, 60% cử nhân đều phải tham gia đào tạo lại hoặc phải đào tạo bổ sung mới có thể làm việc. Thực tế hiện nay cho thấy ngay cả ở cấp quản lý, có đến 15% lãnh đạo doanh nghiệp thay đổi lộ trình sự nghiệp sau một thời gian làm việc vì nhận thấy công việc không phù hợp. TS Trần Đình Lý nhấn mạnh nếu không có sự kết nối chặt chẽ giữa nhà trường và học sinh ngay từ đầu, hệ quả không chỉ là sự lãng phí nguồn lực xã hội mà còn là gánh nặng cho cả người học lẫn đơn vị tuyển dụng. H.Xuân

