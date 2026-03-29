"ĐƯA TRƯỜNG HỌC ĐẾN THÍ SINH" LẦN THỨ 25, NĂM 2026: Mở lối nghề nghiệp ngay trên quê hương

Sáng 28-3, chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" lần thứ 25, năm 2026 do Báo Người Lao Động tổ chức đã đến với học sinh (HS) khu vực Tây Nguyên. Chương trình được tổ chức tại Trường THPT Buôn Ma Thuột (phường Buôn Ma Thuột), được truyền hình trực tiếp trên Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Đắk Lắk; thu hút hơn 1.700 HS từ các trường THPT trên địa bàn về tham dự.

Ngành kinh tế còn chỗ đứng?

Điểm khác biệt của HS tỉnh Đắk Lắk, theo đánh giá của ban tư vấn, đó là các em đã tìm hiểu rất kỹ về ngành nghề, vì thế những câu hỏi gửi tới chương trình đều rất cụ thể, sắc sảo. Hàng trăm câu hỏi trực tiếp đã được các em "đặt hàng" ban tư vấn tuyển sinh.

Phân vân giữa ngành công nghệ thông tin (CNTT) và kinh tế, em Thân Thị Mỹ Uyên, Trường THPT Buôn Ma Thuột, hỏi ngành học nào của Trường ĐH Tài chính - Marketing có thể đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp hiện nay và giúp sinh viên (SV) phát triển lâu dài? Trong bối cảnh nhiều bạn đổ xô học CNTT, liệu ngành kinh tế còn chỗ đứng trên thị trường?

Theo PGS-TS Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing, dư địa của khối ngành kinh tế không hề thu hẹp mà luôn rộng mở. Song, xu hướng hiện nay đang chuyển dịch từ đơn ngành sang liên ngành. Do vậy, nên chọn ngành có nền tảng kiến thức vững chắc, đồng thời biết kết hợp giữa chuyên môn và ứng dụng khoa học - công nghệ. Những lĩnh vực như tài chính công nghệ (fintech), ngân hàng số, marketing số, logistics hay kinh tế hành vi… là minh chứng cho sự giao thoa này.

"CNTT không hề "lấn át" mà đóng vai trò thúc đẩy các ngành khác phát triển. Vì vậy, điều quan trọng là SV phải rèn luyện kỹ năng, tư duy phân tích và khả năng sử dụng công nghệ, đặc biệt là AI, để thích nghi và phát triển bền vững" - PGS-TS Lê Trung Đạo tư vấn.

Em Hoàng Thị Hà Lý, Trường THPT Lê Quý Đôn, hỏi: "Em muốn học tài chính - ngân hàng nhưng gia đình lại định hướng theo ngành trí tuệ nhân tạo. Em nên làm gì để thuyết phục phụ huynh?". PGS-TS Phạm Hà, Trường ĐH Mở TP HCM, nhận định đây là tình huống khá phổ biến. Phụ huynh thường mong con theo những ngành xu hướng như trí tuệ nhân tạo (AI) vì cơ hội việc làm cao. Tuy nhiên, em cần hiểu rằng mình học cho chính mình. Thay vì phản ứng, em nên trao đổi, thuyết phục gia đình bằng định hướng rõ ràng và kế hoạch cụ thể. Dù chọn ngành nào, thu nhập và cơ hội nghề nghiệp sau này phụ thuộc rất lớn vào quá trình rèn luyện trong 4 năm đại học.

Trước các câu hỏi lĩnh vực ngân hàng đang chuyển dịch mạnh sang ngân hàng số và ứng dụng AI, vậy chương trình đào tạo của các trường thay đổi ra sao so với đào tạo truyền thống, PGS-TS Nguyễn Văn Thụy, Trưởng Phòng Tuyển sinh và Truyền thông - Trường ĐH Ngân hàng TP HCM, trả lời nhà trường đã chuyển hướng đào tạo từ mô hình ngân hàng truyền thống sang ngân hàng số nhiều năm nay. Chương trình đào tạo mới tích hợp các yếu tố như công nghệ số và ứng dụng AI trong tài chính - ngân hàng, đào tạo liên ngành giữa chuyên môn tài chính và công nghệ tăng cường năng lực ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh.

Giáo viên tỉnh Đắk Lắk nghe chuyên gia trao đổi tại buổi bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về hướng nghiệp

Sư phạm, tâm lý học được quan tâm

HS Lê Quốc Khánh đặt câu hỏi năm 2026, ngành sư phạm ngữ văn và tâm lý học của Trường ĐH Sư phạm TP HCM có thay đổi gì về phương thức xét tuyển? Đồng thời, em muốn theo học ngành tâm lý học thì cần định hướng ra sao? Theo TS Mai Mỹ Hạnh, Trường ĐH Sư phạm TP HCM, hiện nay, nhà trường áp dụng nhiều phương thức xét tuyển như: xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, kết hợp học bạ và kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt. Thí sinh có thể tham gia nhiều đợt thi để tăng cơ hội trúng tuyển. Với ngành sư phạm ngữ văn, điểm chuẩn thường ở mức cao (khoảng 28,5 điểm). Nếu chưa đạt, thí sinh có thể lựa chọn học cử nhân văn học, sau đó học bổ sung nghiệp vụ sư phạm để trở thành giáo viên. Riêng ngành tâm lý học, SV có thể theo 2 hướng chính như tham vấn - trị liệu tại bệnh viện, trường học, trung tâm; hoặc làm việc trong lĩnh vực nhân sự, đào tạo tại doanh nghiệp.

Nhiều HS đến từ Trường THPT Chu Văn An hỏi Trường ĐH Tây Nguyên có tuyển sinh ngành giáo dục tiểu học, trong đó có chương trình liên quan đến tiếng Jrai tại Gia Lai. Điều kiện xét tuyển vào ngành này như thế nào? Cơ hội việc làm và phát triển của ngành tại địa phương ra sao? TS Ao Xuân Hòa, Phó trưởng Phòng Đào tạo - Trường ĐH Tây Nguyên, trả lời: Theo quy chế tuyển sinh hiện hành, ngành giáo dục tiểu học được xét tuyển dựa trên nhiều tổ hợp môn, trong đó môn ngữ văn thường là môn chủ đạo. Nhà trường hiện đào tạo các ngành thuộc khối sư phạm như giáo dục tiểu học và các chương trình gắn với ngôn ngữ địa phương (ví dụ tiếng Jrai) nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực tại khu vực Tây Nguyên.

Về cơ hội phát triển, SV tốt nghiệp ngành sư phạm có nhiều thuận lợi, đặc biệt khi được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của Nhà nước (miễn học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí). Đây là cơ hội tốt để học tập và làm việc lâu dài tại địa phương, nơi đang có nhu cầu cao về giáo viên. TS Ao Xuân Hòa khuyến khích các em tìm hiểu thêm thông tin chi tiết trên website chính thức hoặc qua các kênh tư vấn tuyển sinh.

Nhiều HS băn khoăn về mối liên hệ giữa tính cách với ngành nghề lựa chọn. HS Trần Bảo Đan hỏi em là người năng động, hướng ngoại, liệu có thích hợp học ngành truyền thông của các trường ĐH? Theo cô Nguyễn Hoàng Nga, phụ trách truyền thông Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, trong hệ thống các nhóm ngành của trường có nhóm ngành truyền thông đa phương tiện và quan hệ công chúng. Hiện trường có các phương thức xét tuyển: thi THPT, xét học bạ, xét kết hợp. Các em cũng có thể lựa chọn phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM và Trường ĐH Sư phạm TP HCM.

Học sinh đặt nhiều câu hỏi thể hiện sự tìm hiểu kỹ về ngành nghề. Ảnh: TRƯỜNG NGUYÊN

Nông - lâm nghiệp dồi dào việc làm Với đặc thù địa phương là vùng Tây Nguyên, nơi có thế mạnh với các ngành nông - lâm nghiệp. Dù vậy, trong thời đại số, nhiều HS băn khoăn, lo lắng các ngành nghề trên sẽ bị lạc hậu. Một HS đặt câu hỏi muốn học ngành nông nghiệp nhưng lo không có cơ hội việc làm. Ông Nguyễn Quang Thành, Trưởng Phòng Kinh doanh cấp cao - Tập đoàn De Heus Việt Nam, chia sẻ: "Các em đang ở trên mảnh đất cao nguyên, nơi các ngành nông nghiệp rất phát triển. Trước đây, ngành nông nghiệp rất lạc hậu nhưng nay đã phát triển vượt bậc. Điều đó thể hiện qua việc công nghệ tiên tiến ngày càng được ứng dụng rộng rãi vào quy trình sản xuất trong ngành nông nghiệp. Vì vậy, các em hãy yên tâm, việc làm luôn dồi dào!".

Giáo viên là bạn, phụ huynh là người đồng hành Sáng 28-3, hơn 150 giáo viên THPT tỉnh Đắk Lắk tham gia buổi "Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về hướng nghiệp cho giáo viên" do Báo Người Lao Động tổ chức. Trong suốt 90 phút, nhiều vấn đề được các thầy cô và chuyên gia trao truyền. Mục tiêu chung là định hướng nghề nghiệp và giải tỏa áp lực tâm lý cho thí sinh. TS Mai Mỹ Hạnh cho biết lo âu trước kỳ thi là phản ứng trách nhiệm bình thường, nhưng khi vượt ngưỡng chịu đựng, HS sẽ rơi vào trạng thái quá tải nghiêm trọng. Nếu phụ huynh và giáo viên tạo ra môi trường "dễ thở", HS sẽ có tâm lý thoải mái và phát huy phong độ tốt nhất. PGS-TS Nguyễn Văn Thụy chia sẻ một thông tin khiến nhiều thầy cô lặng người suy nghĩ, đó là tình trạng nhiều HS bị trầm cảm mùa thi. "Giáo viên và phụ huynh cần thấu hiểu để lắng nghe những tâm tư, mong muốn của học trò, từ đó gợi mở những hướng đi đúng đắn, phù hợp. Đặc biệt, tuyệt đối không được áp đặt với các em" - PGS Thụy nhấn mạnh. Theo các chuyên gia, giáo viên cần giúp HS hiểu rằng kết quả một kỳ thi không định đoạt toàn bộ giá trị cuộc đời. Thầy cô không nhất thiết phải là nhà tâm lý chuyên nghiệp mới có thể giúp HS. Đôi khi, chỉ cần thái độ cởi mở, những câu hỏi quan tâm đơn giản để tạo không khí kết nối, giúp trẻ giải tỏa tâm lý. H.Xuân

Chương trình nhận được sự đồng hành của các đơn vị: Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank), Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Sun Group, Công ty CP Uniben, Tập đoàn De Heus Việt Nam và các đơn vị hỗ trợ: Trường ĐH Tài chính - Marketing, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU), Trường ĐH Ngân hàng TP HCM, Trường ĐH Mở TP HCM.



