Bạn đọc

Đùa vui, hại thật

Đặng Hoàng An

Gần đây, nền tảng TikTok rộ lên trào lưu "hỏi nhanh - đáp đại" với phong cách dí dỏm, thu hút hàng triệu lượt xem. Ở bề nổi, chúng có vẻ là trò đùa vô hại.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn tâm lý - giáo dục, những clip này đang gieo vào nhận thức non nớt của trẻ một loại "nhiễu độc" không thể xem nhẹ.

Điểm mấu chốt nằm ở chỗ cấu trúc clip thường là câu hỏi một đằng, đáp án một nẻo; người chơi cố tình trả lời sai thật ngô nghê để gây cười. Vấn đề là não bộ trẻ nhỏ chưa đủ khả năng phân tách đâu là "diễn", đâu là kiến thức thật. Trẻ học hỏi thế giới chủ yếu qua quan sát và mô phỏng. Khi các đáp án sai được lặp đi lặp lại kèm biểu cảm vui nhộn, trẻ dễ mặc định rằng: sai cũng được, trả lời bừa cũng vui.

Đây là sự tiếp thu lệch lạc. Nguy hiểm hơn, nó gieo vào trẻ thói quen xem nhẹ tri thức. Các em có nguy cơ giảm sự tôn trọng với kiến thức thật, hình thành tư duy "biết cũng được, không biết cũng chẳng sao", ưu tiên sự nhanh - gọn - vui thay vì sự chính xác. Về lâu dài, nền tảng học tập bền vững của trẻ sẽ bị lung lay, những cái sai hôm nay có thể trở thành chuẩn mực hành vi trong tương lai.

Dẫu biết áp lực của người làm nội dung là phải nhanh và viral, nhưng sự sáng tạo không thể tách rời trách nhiệm xã hội. Nền tảng số có lượng lớn người dùng "nhí" đang học cách tiếp nhận thế giới thông qua các hình mẫu. Do đó, người làm nội dung cần sự tử tế, cần tự vấn xem clip của mình có khiến trẻ hiểu lầm hay tiếp thu sai lệch hay không.

Đồng thời, phụ huynh cần là lá chắn đầu tiên chống lại nhiễu loạn thông tin. Cha mẹ hãy giám sát, giải thích cho con hiểu bản chất của việc "diễn xuất", hướng con đến các kênh giáo dục lành mạnh và dạy trẻ thói quen kiểm chứng thông tin.

Người lớn xem clip để giải trí nhưng trẻ nhỏ lại học từ đó. Một xã hội chỉ phát triển lành mạnh khi nền tảng tri thức được tôn trọng, bắt đầu từ những điều rất nhỏ: trả lời đúng - nói đúng - làm đúng.

