Đưa xe địa hình vào khuôn khổ

Tuy nhiên, hình ảnh trên cũng đi kèm các rủi ro cần được quản lý. Vụ lật xe địa hình vào tháng 5-2025 tại đồi cát Bàu Trắng khiến một du khách tử vong vẫn còn để lại nỗi ám ảnh với nhiều người. Du khách Phạm Văn Tính (ngụ TP HCM) bày tỏ: "Đến du lịch tại Bàu Trắng ai cũng muốn khám phá đồi cát trên những chiếc xe địa hình. Tuy nhiên, du khách chúng tôi mong muốn được siết chặt quản lý để nâng cao an toàn".

Thực tế, công tác quản lý tại Thắng cảnh quốc gia Bàu Trắng đang gặp nhiều khó khăn, chủ yếu liên quan việc đăng kiểm phương tiện. Theo UBND xã Hòa Thắng, Khu Du lịch Bàu Trắng hiện do Ban Quản lý Khu Du lịch Bàu Trắng trực tiếp quản lý 5 doanh nghiệp, cơ sở hoạt động trên khu vực Đồi Cát với 100 ô tô. Thế nhưng, trong số này có đến 77 xe không được đăng kiểm vì đã được cải tạo. Đối với mô tô địa hình, tình hình cũng không khả quan hơn khi rất nhiều xe tại Bàu Trắng không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Các xe địa hình chở khách tại Thắng cảnh quốc gia Bàu Trắng

Ông Phạm Văn Trọng, chủ cơ sở kinh doanh U&Me tại thắng cảnh Bàu Trắng, giải thích các xe địa hình khi được đưa về khai thác tại Bàu Trắng đa số đều có xuất xứ. Tuy nhiên, quá trình vận hành đòi hỏi phải thay đổi một phần thiết kế để phù hợp với trải nghiệm của du khách. Ví dụ, các ô tô địa hình thường phải tháo dỡ thùng xe để du khách có thể trải nghiệm không gian bên ngoài. Ông Trọng thừa nhận việc thay đổi một phần thiết kế như vậy đang gây vướng mắc về điều kiện đăng kiểm.

Ông Thổ Minh Bảo, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng, cho biết trước thực trạng này, đặc biệt sau sự cố chết người, địa phương đã nỗ lực đưa xe địa hình vào quản lý có nền nếp hơn. Các biện pháp đã được áp dụng bao gồm phân luồng đường chạy, yêu cầu khoảng cách xa tối thiểu 50 m đối với các bàu nước và quy định tài xế phải có bằng lái phù hợp. "Chúng tôi làm việc với các doanh nghiệp để siết chặt các yếu tố đưa sự an toàn cho du khách lên hàng đầu. Đặc biệt, đối với mô tô 4 bánh, xã đã quán triệt các cơ sở không được để du khách tự cầm lái để tránh nguy hiểm" - ông Bảo nói.

Về phía Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, ông Võ Thành Huy, Phó Giám đốc sở, cho biết đơn vị đang làm hồ sơ để hướng dẫn các doanh nghiệp tại Thắng cảnh quốc gia Bàu Trắng hoạt động theo Luật Du lịch. Ông nhấn mạnh 3 yếu tố cơ bản để các loại hình xe này được phép hoạt động, đó là xe phải có xuất xứ, phải được đăng kiểm và người điều khiển phải có bằng lái phù hợp. "Do đây là loại hình thể thao mạo hiểm có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe con người nên phải đưa vào quản lý chặt chẽ" - ông Huy nói.



