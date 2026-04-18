Đức Gyalwang Drukpa lần đầu thăm Đền Hùng

Trân trọng sâu sắc đất nước và con người Việt Nam, Đức Gyalwang Drukpa đã chọn hành hương về đất Tổ Phú Thọ, dâng hương tại Đền Hùng làm hoạt động tâm linh đầu tiên trong chuyến hoằng pháp tới Việt Nam.



Đức Gyalwang Drukpa chọn hành hương về đất Tổ Phú Thọ, dâng hương tại Đền Hùng làm hoạt động tâm linh đầu tiên trong chuyến hoằng pháp lần này

Đoàn bắt đầu hành trình từ chân núi Nghĩa Lĩnh, men theo hàng trăm bậc đá cổ kính, đi qua các điểm di tích quan trọng như đền Hạ, đền Trung, đền Thượng - những nơi gắn liền với truyền thuyết dựng nước của các Vua Hùng.

Trên suốt chặng đường, Ngài lắng nghe câu chuyện về lịch sử Việt Nam được thuật lại qua các thế hệ - từ huyền tích Lạc Long Quân và Âu Cơ với biểu tượng "con Rồng cháu Tiên", đến thời đại các Hùng Vương dựng nước.



Ngài lắng nghe câu chuyện về lịch sử Việt Nam được thuật lại qua các thế hệ - từ huyền tích Lạc Long Quân và Âu Cơ với biểu tượng “con Rồng cháu Tiên”, đến thời đại các Hùng Vương dựng nước

Đức Pháp Vương chia sẻ: "Trong đạo Phật, rồng là biểu tượng và hiện thân của lòng từ bi. Tôi nhìn nhận rằng chính năng lực vô hạn của lòng từ bi đã tạo nên sức mạnh, giúp người dân đất nước Việt Nam vượt qua bao gian khó trong chiều dài lịch sử. Vậy gốc rễ nền tảng của sức mạnh Việt Nam chính là lòng từ bi và tình yêu thương".

Ngài đã vào lễ Phật, thắp hương trong khung cảnh cổ kính

Dừng chân tại chùa Thiên Quang nằm trên trục hành hương, nơi lưu giữ cây vạn tuế gần 800 năm tuổi, Ngài đã vào lễ Phật, thắp hương trong khung cảnh cổ kính, trầm mặc, gợi mở một dòng chảy liên tục của lịch sử và tâm linh, nơi quá khứ và hiện tại giao hòa.

Đức Pháp Vương chia sẻ trong đạo Phật, rồng là biểu tượng và hiện thân của lòng từ bi

Đức Pháp Vương cũng hoan hỷ cảm nhận sự tương đồng về văn hóa và lịch sử Việt Nam với truyền thừa Drukpa, khi cùng dựa trên nền tảng tình yêu thương và lòng từ bi của Đức Quan Âm, cho rằng đây là mối nhân duyên sâu sắc khiến Ngài tới thăm vùng đất Tổ linh thiêng, cũng như trở lại Việt Nam rất nhiều lần.

Đức Gyalwang Drukpa cho rằng gốc rễ nền tảng của sức mạnh Việt Nam chính là lòng từ bi và tình yêu thương



Khoảnh khắc Phật tử địa phương chào đón Đức Pháp Vương tại Đền Hùng minh chứng cho sức sống bền bỉ của các giá trị tâm linh trong đời sống hiện đại, góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam tôn trọng tín ngưỡng và luôn hướng về những giá trị tốt đẹp của nhân loại.

Đức Gyalwang Drukpa lần đầu thăm Đền Hùng