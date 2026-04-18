HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đức Gyalwang Drukpa lần đầu thăm Đền Hùng

Yến Anh

(NLĐO)- Pháp Vương Gyalwang Drukpa cùng Tăng đoàn đã đến dâng hương tại Đền Hùng - miền cội nguồn linh thiêng của dân tộc Việt Nam.

Trân trọng sâu sắc đất nước và con người Việt Nam, Đức Gyalwang Drukpa đã chọn hành hương về đất Tổ Phú Thọ, dâng hương tại Đền Hùng làm hoạt động tâm linh đầu tiên trong chuyến hoằng pháp tới Việt Nam.

Đức Gyalwang Drukpa chọn hành hương về đất Tổ Phú Thọ, dâng hương tại Đền Hùng làm hoạt động tâm linh đầu tiên trong chuyến hoằng pháp lần này

Đoàn bắt đầu hành trình từ chân núi Nghĩa Lĩnh, men theo hàng trăm bậc đá cổ kính, đi qua các điểm di tích quan trọng như đền Hạ, đền Trung, đền Thượng - những nơi gắn liền với truyền thuyết dựng nước của các Vua Hùng.

Trên suốt chặng đường, Ngài lắng nghe câu chuyện về lịch sử Việt Nam được thuật lại qua các thế hệ - từ huyền tích Lạc Long Quân và Âu Cơ với biểu tượng "con Rồng cháu Tiên", đến thời đại các Hùng Vương dựng nước.

Ngài lắng nghe câu chuyện về lịch sử Việt Nam được thuật lại qua các thế hệ - từ huyền tích Lạc Long Quân và Âu Cơ với biểu tượng "con Rồng cháu Tiên", đến thời đại các Hùng Vương dựng nước

Đức Pháp Vương chia sẻ: "Trong đạo Phật, rồng là biểu tượng và hiện thân của lòng từ bi. Tôi nhìn nhận rằng chính năng lực vô hạn của lòng từ bi đã tạo nên sức mạnh, giúp người dân đất nước Việt Nam vượt qua bao gian khó trong chiều dài lịch sử. Vậy gốc rễ nền tảng của sức mạnh Việt Nam chính là lòng từ bi và tình yêu thương".

Ngài đã vào lễ Phật, thắp hương trong khung cảnh cổ kính

Dừng chân tại chùa Thiên Quang nằm trên trục hành hương, nơi lưu giữ cây vạn tuế gần 800 năm tuổi, Ngài đã vào lễ Phật, thắp hương trong khung cảnh cổ kính, trầm mặc, gợi mở một dòng chảy liên tục của lịch sử và tâm linh, nơi quá khứ và hiện tại giao hòa.

Đức Pháp Vương chia sẻ trong đạo Phật, rồng là biểu tượng và hiện thân của lòng từ bi

Đức Pháp Vương cũng hoan hỷ cảm nhận sự tương đồng về văn hóa và lịch sử Việt Nam với truyền thừa Drukpa, khi cùng dựa trên nền tảng tình yêu thương và lòng từ bi của Đức Quan Âm, cho rằng đây là mối nhân duyên sâu sắc khiến Ngài tới thăm vùng đất Tổ linh thiêng, cũng như trở lại Việt Nam rất nhiều lần.

Đức Gyalwang Drukpa cho rằng gốc rễ nền tảng của sức mạnh Việt Nam chính là lòng từ bi và tình yêu thương

Khoảnh khắc Phật tử địa phương chào đón Đức Pháp Vương tại Đền Hùng minh chứng cho sức sống bền bỉ của các giá trị tâm linh trong đời sống hiện đại, góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam tôn trọng tín ngưỡng và luôn hướng về những giá trị tốt đẹp của nhân loại.

Sáng ngày 25-4-2026 tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (Phú Thọ), Đức Gyalwang Drukpa sẽ cử hành nghi lễ thỉnh chuông cầu nguyện hòa bình thế giới, chính thức khai đàn Pháp hội Đại Bi Quan Âm 2026 diễn ra trong ba ngày từ 25 đến 27-4-2026.

Bức Thiền thư Hòa bình dài 200 mét, được biên chép bằng tiếng Tạng trên giấy dó Himalaya, sẽ được khai mở tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên

Pháp Vương Drukpa sẽ khai mở bức Thiền thư Hòa bình dài 200 mét, được biên chép bằng tiếng Tạng trên giấy dó Himalaya thiêng liêng mang trọn vẹn lời kệ cầu nguyện do chính Hóa thân của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát biên soạn, trước sự chiêm bái của hàng vạn Phật tử, công chúng dự lễ.

Tin liên quan

Hàng ngàn phật tử tham gia đại lễ cầu an do Đức Gyalwang Drukpa chủ trì

(NLĐO) - Hàng ngàn du khách, phật tử hành hương về Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên dự pháp hội cầu nguyện quốc thái dân an, đón mừng năm mới Quý Mão 2023 theo nghi lễ Phật giáo Kim Cương thừa

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo