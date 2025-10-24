Hội thảo hợp tác Việt Nam - Đức trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du học đại học và du học nghề tại CHLB Đức đã diễn ra ngày 24-10 tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức (1975–2025).



Chi hội Giáo dục và việc làm Việt - Đức chính thức ra mắt

Sự kiện thu hút được sự quan tâm của gần 200 khách đại biểu, gồm đại diện các cơ quan của Đức như DAAD, AHK, Viện Goethe, GIZ… cùng các cá nhân, tổ chức liên quan đào tạo tiếng Đức và tư vấn du học Đức.

Trong hơn một thập kỷ qua, hàng ngàn học viên, sinh viên và người lao động Việt Nam đã và đang học tập, làm việc tại Đức thông qua các chương trình du học nghề, chuyển đổi bằng cấp và lao động kỹ năng cao, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của cả hai nước.

Đức là đối tác chiến lược của Việt Nam trong phát triển nguồn nhân lực

Theo đánh giá của các chuyên gia, hiện Đức là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu, với mối quan hệ hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục, đào tạo nghề và phát triển lao động có tay nghề cao. Trong bối cảnh nền kinh tế Đức đang cần một lượng lớn nhân lực từ nước ngoài để duy trì tăng trưởng và đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp, Việt Nam đã trở thành đối tác đáng tin cậy trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng.

Môi trường học tập và làm việc tại Đức được đánh giá hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ luật và mang lại nhiều cơ hội phát triển lâu dài, là điểm đến hấp dẫn với giới trẻ Việt Nam. Nhu cầu nhân lực của Đức vẫn tiếp tục tăng cao trong thập kỷ sắp tới.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam-Đức phát biểu tại hội thảo

Nước Đức đã cởi mở hơn và nhiều chương trình đã chấp nhận bằng cấp được đào tạo tại Việt Nam để sang Đức làm việc luôn hoặc rút ngắn thời gian đào tạo. Chính phủ Đức có chủ trương cởi mở cho phép định cư lâu dài và nhập quốc tịch với các du học sinh cũng như người lao động nước ngoài đang làm việc tại Đức.

Cũng nhân dịp này, Chi hội Giáo dục và việc làm Việt - Đức (VGECA) chính thức ra mắt với hi vọng đưa hoạt động du học và việc làm tại Đức đi vào khuôn khổ minh bạch, chuyên nghiệp và hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của cả Việt Nam và Đức.

TS Nguyễn Tuấn Nam, Chi hội trưởng Chi hội giáo dục việc làm Việt - Đức

Mục tiêu của VGECA là chuẩn hóa đào tạo tiếng Đức và văn hóa Đức, cung cấp thông tin chính xác, đáng tin cậy cho học sinh, phụ huynh và người lao động; nâng cao năng lực hoạt động của các đơn vị thành viên trong tư vấn, giảng dạy tiếng Đức và hỗ trợ hội nhập. Đồng thời đại diện cho tiếng nói chung của các doanh nghiệp trong ngành, phối hợp với các cơ quan, tổ chức và Chi hội của Việt Nam và Đức nhằm thúc đẩy phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục – việc làm song phương.

Chi hội cũng là cầu nối giữa các tổ chức, tập đoàn, công ty Đức có nhu cầu nhân lực tại Việt Nam với các thành viên thuộc hội.

Hội thảo thu hút hơn 200 đại biểu

VGECA chỉ rõ những thách thức hiện nay như năng lực tiếng Đức và định hướng nghề còn yếu, thủ tục hành chính chậm và chất lượng tư vấn chưa đồng đều. Chi hội cam kết cùng các đối tác Đức xây dựng hành lang hợp tác nhân lực công bằng, hiệu quả và bền vững, hướng tới thị trường lao động minh bạch và bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người học Việt Nam.