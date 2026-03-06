HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Đức Phúc tự ứng cử giải "Thành tựu quốc tế" tại Giải "Cống hiến 2026"

Thùy Trang

(NLĐO) - Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) vừa tổ chức Lễ công bố và mở cổng bình chọn Giải thưởng "Cống hiến" lần 20-2026.

SOOBIN và Hòa Minzy trở thành đại sứ Giải "Cống hiến 20-2026"

Đức Phúc tự ứng cử giải Thành tựu quốc tế tại giải Cống hiến 2026 - Ảnh 1.

Hòa Minzy làm đại sứ Giải thưởng "Cống hiến" lần thứ 20-2026

Theo đó, Ban tổ chức Giải thưởng "Cống hiến" của báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) chính thức giới thiệu cặp đôi ca sĩ SOOBIN và Hòa Minzy là Đại sứ của Giải thưởng Cống hiến lần 20 năm 2026.

Quyết định mời bộ đôi ca sĩ SOOBIN và Hòa Minzy đảm nhận vai trò Đại sứ cho mùa giải lần 20 năm không đơn thuần dựa trên sức hút truyền thông, mà là kết quả của sự cân nhắc kỹ lưỡng từ Ban tổ chức Báo Thể thao và Văn hóa về những gương mặt đại diện có đủ tầm vóc, tư duy nghệ thuật và tinh thần cống hiến tương đồng với tôn chỉ của giải thưởng.

Ban tổ chức chia sẻ việc quyết định chọn SOOBIN và Hòa Minzy làm Đại sứ mang lại một sức mạnh cộng hưởng to lớn cho Giải thưởng "Cống hiến" lần 20 năm 2026.

Trước hết, bộ đôi tạo nên một sự cân bằng hoàn mỹ về mọi mặt: một nam và một nữ, hai trường phái tiếp cận di sản khác biệt nhưng cùng chung một khát vọng tôn vinh bản sắc cội nguồn. Hơn thế, ở độ tuổi 20, Giải thưởng "Cống hiến" cần một luồng sinh khí mới để tiệm cận thế hệ khán giả Gen Z mà vẫn giữ trọn vẹn sự uy nghiêm, chuẩn mực.

Đức Phúc tự ứng cử giải Thành tựu quốc tế tại giải Cống hiến 2026 - Ảnh 2.

SOOBIN làm đại sứ Giải thưởng "Cống hiến" lần thứ 20-2026

Với sức ảnh hưởng và lượng người hâm mộ khổng lồ, SOOBIN và Hòa Minzy chính là những "cầu nối vàng" đưa các thông điệp chuyên môn khắt khe và giá trị nghệ thuật đích thực lan tỏa sâu rộng trong giới trẻ.

Thông qua hai gương mặt này, Ban tổ chức muốn khẳng định: Sự cống hiến của ngày hôm nay không chỉ là sự bền bỉ thầm lặng, mà còn là bản lĩnh dám bứt phá, dám thể nghiệm để đưa âm nhạc Việt Nam vươn xa.

Chia sẻ trước vinh dự trở thành gương mặt đại diện cho mùa giải lịch sử, ca sĩ SOOBIN bày tỏ sự xúc động: "Đây là một niềm vinh dự lớn lao và cũng là sự bảo chứng từ một Hội đồng giải thưởng uy tín sau những nỗ lực không ngừng nghỉ vì nghệ thuật. Ở cương vị này, SOOBIN cam kết sẽ đồng hành hết mình, dùng âm nhạc để lan tỏa những giá trị tích cực và tinh thần cống hiến đến cộng đồng".

Đồng điệu trong cảm xúc, ca sĩ Hòa Minzy cũng chia sẻ niềm tự hào sâu sắc: "Được lựa chọn làm Đại sứ cho một giải thưởng danh giá bước sang tuổi 20 như Cống hiến là giấc mơ của bất kỳ nghệ sĩ nào. Hòa luôn tâm niệm rằng, âm nhạc đương đại sẽ càng rực rỡ nếu bám rễ sâu vào cội nguồn văn hóa dân tộc. Hòa hy vọng sẽ tiếp thêm ngọn lửa đam mê cho các thế hệ nghệ sĩ trẻ, để chúng ta cùng nhau gìn giữ và phát huy bản sắc Việt Nam trên bản đồ âm nhạc khu vực".

Đức Phúc tự ứng cử giải thưởng

Đức Phúc tự ứng cử giải Thành tựu quốc tế tại giải Cống hiến 2026 - Ảnh 3.

Ca sĩ Đức Phúc tự ứng cử bản thân vào giải "Thành tựu quốc tế" tại Giải "Cống hiến 20-2026"

Cũng trong buổi công bố Giải thưởng "Cống hiến" lần thứ 20-2026, ca sĩ Đức Phúc tự ứng cử vào hạng mục "Thành tựu quốc tế". Theo Đức Phúc, sự ghi nhận này của giải Cống hiến sẽ là động lực để nhiều nghệ sĩ cố gắng hơn trong hành trình đưa nhạc Việt ra thế giới.

Bàn thân Đức Phúc cũng từng có trải nghiệm đi thi quốc tế (cuộc thi Eurovision 2025 tại Nga), anh nhận thấy rằng nghệ sĩ Việt Nam rất giỏi. Thực tế chứng minh, qua tiết mục biểu diễn Phù Đổng thiên vương tại Eurovision 2025, khán giả quốc tế và cả những người làm nghề đều dành nhiều lời khen có cánh cho âm nhạc Việt Nam.

Tổng kết các ý kiến đóng góp từ Vòng tham khảo đề cử, Ban tổ chức và Hội đồng bầu chọn đã hoàn thiện và công bố Top 10 đề cử Giải Âm nhạc "Cống hiến" 2026 với gần 60 tác giả, tác phẩm, chương trình trên 10 hạng mục của giải gồm: Album của năm, Bài hát của năm, Chương trình của năm, Chuỗi chương trình của năm, Music Video của năm, Nghệ sĩ mới của năm, Nhà sản xuất của năm, Nhạc sĩ của năm, Nam ca sĩ của năm, Nữ ca sĩ của năm.

Trên cơ sở Top 10 ĐỀ CỬ Giải Âm nhạc "Cống hiến 2026" được công bố, từ 15 giờ ngày 5-3, công chúng có thể tham gia bình chọn cho các đề cử mà mình yêu thích, cùng với Hội đồng bầu chọn và các nhà báo.

Đức Phúc tự ứng cử giải Thành tựu quốc tế tại giải Cống hiến 2026 - Ảnh 4.

Lễ trao Giải thưởng "Cống hiến" lần 20 năm 2026 dự kiến sẽ diễn ra vào tối 15-4 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội.

Trên cơ sở tổng kết kết quả bình chọn vòng 2 của công chúng và kết quả bỏ phiếu của các nhà báo theo dõi về âm nhạc trên toàn quốc, Ban tổ chức xác định người chiến thắng trên mỗi hạng mục và công bố tại lễ trao giải.

Đó là đề cử có điểm số cao nhất dựa trên điểm số quy đổi từ 2 phương thức, theo quy tắc: công chúng chiếm 50%, các nhà báo chiếm 50%. Trường hợp có 2 hoặc nhiều đề cử cùng số điểm, BTC sẽ quyết định bằng phiếu bầu của mình.

Lễ trao Giải thưởng "Cống hiến" lần 20 năm 2026 dự kiến sẽ diễn ra vào tối 15-4 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội.

Đức Phúc cống hiến giải Cống hiến giải Cống hiến 20-2026
    Thông báo