Dùng AI để cung cấp kiến thức về thảm họa

Núi Phú Sĩ là ngọn núi lửa lớn còn hoạt động, từng có giai đoạn phun trào 30 năm/lần nhưng đã "ngủ đông" từ đầu thế kỷ XVIII.

Theo hãng tin AP, đoạn video cho biết tro bụi sẽ bắt đầu rơi xuống Tokyo sau khoảng 1 - 2 giờ kể từ khi vụ phun trào giả định bắt đầu, với lượng tro bụi tích tụ khoảng 2 - 10 cm, riêng khu vực phía Tây thủ đô có thể phủ lớp tro dày tới 30 cm. Trong vụ phun trào gần đây nhất vào năm 1707, lớp màn tro bụi đổ xuống thành phố đã kéo dài tới 2 tuần.

Tro bụi từ bất kỳ vụ phun trào nào cũng được dự đoán sẽ gây ra thiệt hại nặng cho Tokyo, dù núi Phú Sĩ nằm cách thành phố này đến 100 km. Gió dễ dàng đưa tro bụi núi lửa đi xa và nó không thể tự tan như tuyết nên cần được dọn dẹp. Khi bị ướt, tro bụi sẽ đông cứng và dẫn điện.

Vụ phun trào giả định của núi Phú Sĩ được thể hiện trong video sử dụng công nghệ AI. Ảnh cắt từ video

Cũng theo nội dung video, hệ thống giao thông công cộng sẽ tê liệt khi một lượng lớn tro bụi bám trên đường ray xe lửa, đường băng. Giao thông thường bộ cũng ảnh hưởng nghiêm trọng vì người lái xe bị hạn chế tầm nhìn, xe dễ trượt bánh vì tro tích tụ trên đường. Điều này sẽ khiến nhiều người bị mắc kẹt, các cửa hàng cạn kiệt thực phẩm và nhu yếu phẩm. Vì vậy, người dân được khuyến cáo nên dự trữ thực phẩm đủ dùng trong 3 ngày trở lên.

Nếu trời mưa, tro bụi ướt tích tụ trên ăng-ten và đường dây điện có thể gây mất điện trên diện rộng và nhiễu sóng viễn thông. Đoạn video cũng đề cập các tác động xấu đến sức khỏe từ tro bụi và khuyên mọi người mang khẩu trang, kính bảo hộ nếu phải ra ngoài khi vụ núi lửa phun trào xảy ra.

Đây là lần đầu tiên AI được sử dụng để giúp người dân hiểu rõ hơn về nguy cơ núi Phú Sĩ phun trào và kêu gọi người dân Tokyo chuẩn bị tốt hơn. "Mô phỏng này nhằm cung cấp cho người dân kiến thức chính xác và các biện pháp chuẩn bị có thể thực hiện trong trường hợp khẩn cấp" - chính quyền địa phương giải thích, trong lúc nhấn mạnh hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy kịch bản trên sắp xảy ra. Dù vậy, theo AP, một số ý kiến cho rằng hình thức thể hiện này gây hoang mang.