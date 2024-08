Dùng bè xốp bơi dọc sông Mê Kông 8 ngày để trốn khỏi sào huyệt của bọn buôn người

Ngày 11-8, Công an huyện Quỳ Châu, Nghệ An cho biết vừa phá chuyên án, bắt 2 đối tượng cầm đầu đường dây mua bán người sang khu vực Tam Giác Vàng.

Trước đó, Công an huyện Quỳ Châu phát hiện đối tượng Vi Văn Nhập (SN 1983, trú tại xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu) thường xuyên có hoạt động tìm kiếm những công dân tại các huyện miền núi trong đó có huyện Quỳ Châu để đưa sang nước ngoài làm việc trái phép. Quá trình theo dõi, xác minh, công an xác định Nhập là một "chân rết" quan trọng trong đường dây mua bán người sang các đặc khu kinh tế ở Tam Giác Vàng làm việc bất hợp pháp do Phạm Thị Tuyết Chinh (SN 1988, trú tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định) cầm đầu.

Phạm Thị Tuyến Chinh và Vi Văn Nhập tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Được biết, Chinh qua biên giới sinh sống và lấy chồng từ lúc còn trẻ. Thời gian sinh sống tại nước ngoài, Chinh quen biết nhiều "ông chủ" có nhu cầu tìm các lao động để đưa vào làm việc tại các đặc khu kinh tế nhằm phục vụ hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia, nên đối tượng này đã móc nối với các đối tượng đang sinh sống trong nước tại nhiều tỉnh, thành nhằm tìm kiếm, dụ dỗ những người dân nhẹ dạ cả tin sau đó bán vào các đặc khu kinh tế tại khu vực biên giới.

Để triệt xóa đường dây mua bán người xuyên quốc gia do Phạm Thị Tuyết Chinh cầm đầu, Công an huyện Quỳ Châu đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Cùng thời điểm trên, Công an huyện Quỳ Châu tiếp nhận đơn trình báo của một người đàn ông là bị hại trong đường dây bị Vi Văn Nhập và Phạm Thị Tuyết Chinh lừa bán qua biên giới. Để trở về nước, sau khi trốn thoát được khỏi đặc khu kinh tế, người đàn ông này đã phải dùng bè xốp bơi hơn 8 ngày đêm dọc theo sông Mê Kông. Quá trình bơi xuôi theo dòng sông, người đàn ông trên phải xin ăn, ngủ tạm tại lán người dân dọc theo sông và may mắn được người Việt Nam làm ăn ở Lào giúp đỡ về đến Việt Nam.

Ngày 8-8, nhận được thông tin Phạm Thị Tuyết Chinh vừa về nước qua đường bộ Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, ngay lập tức một tổ công tác đã di chuyển từ Nghệ An lên Lào Cai để xác minh và nắm bắt mọi di biến động của đối tượng. Đến 16 giờ cùng ngày, tại thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Công an huyện Quỳ Châu phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ Phạm Thị Tuyết Chinh về hành vi "mua bán người", thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Cùng thời điểm trên, tại huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, một tổ công tác khác cũng bắt giữ đối tượng Vi Văn Nhập về hành vi "mua bán người".

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Hiện, chuyên án đang được cơ quan công an đấu tranh, mở rộng.