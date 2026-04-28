Dùng bình ga thui thịt chó, 2 người bỏng nặng

Chiều 28-4, Thông tin từ Trung tâm Y tế Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, cho biết các bác sĩ đang điều trị cho hai bệnh nhân bỏng nặng nghi dùng bình ga khi làm thịt chó.

Hai nạn nhân bị bỏng nặng đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: T. Kỳ

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, Trung tâm Y tế Tân Kỳ tiếp nhận ông L.V.N. và P.V.L., cùng trú xã Tân An, trong tình trạng bỏng vùng đầu, mặt, cổ và hai tay, hai chân. Diện tích bỏng khoảng 38% cơ thể.

Theo các bác sĩ, do sau khi bị bỏng, bệnh nhân còn đổ xăng lên vùng da tổn thương, làm tình trạng bỏng nặng hơn.

Ngay khi nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, xử lý vết bỏng theo đúng phác đồ chuyên môn, theo dõi sát để hạn chế biến chứng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định hai nạn nhân sử dụng bình ga để thui chó. Trong lúc thao tác, do đặt bình ga gần nguồn lửa, khi mở van đã xảy ra hiện tượng phụt lửa, gây bỏng trực tiếp.