Thời sự

Dựng cây nêu đón Tết, hai vợ chồng bị điện giật

Tin, ảnh: Đức Ngọc

(NLĐO) - Trong lúc dựng cây nêu đón Tết Nguyên đán 2026, hai vợ chồng bất ngờ bị điện giật.

Chiều 2-2, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết các bác sĩ đang cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân H. (trú tại xã Nhân Hòa, Nghệ An) bị điện giật trong lúc dựng cây nêu đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

- Ảnh 1.

Cây nêu được nhiều người dân Nghệ An dựng trước nhà để đón Tết Nguyên đán

Trước đó, vào chiều 1-2, trong lúc vợ chồng chị H. đang dựng cây nêu bằng tre tươi trước nhà, phần ngọn cây không may chạm vào đường dây điện phía trên khiến cả hai vợ chồng bị điện giật. 

Sau khi được sơ cứu tại Trung tâm Y tế Anh Sơn (tỉnh Nghệ An), chị H. đã được chuyển tuyến lên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong tình trạng nguy kịch, chấn thương phức tạp.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân H. bị bỏng điện độ III, IV, V tại vùng ngực, vai trái và đặc biệt là cẳng bàn tay phải; biến chứng chèn ép khoang cấp cẳng bàn tay phải. Do vết bỏng độ III, IV, V bao quanh cổ tay, bệnh nhân H. đang đứng trước nguy cơ cao phải cắt cụt cẳng tay phải.

Trước đó, ngày 25-1-2021, trong quá trình dựng cây nêu cho một gia đình tại xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, 3 thanh niên bị điện giật khi đã sơ ý để cây nêu vướng vào đường điện cao thế. Hậu quả, làm anh H.V.T. (SN 1993, trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) tử vong. Hai người bị thương gồm anh L.M.H. (23 tuổi, trú tại thị trấn Hòa Bình, Tương Dương, tỉnh Nghệ An) và anh L.V.C. (22 tuổi, trú tại xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ).

Rủ nhau làm cây nêu chơi Tết, 3 người bị điện giật thương vong

Rủ nhau làm cây nêu chơi Tết, 3 người bị điện giật thương vong

(NLĐO)- Trong lúc dựng cây nêu để đón Tết Ất Tỵ 2024, không may cây nêu vướng vào đường điện 35 kV khiến 1 người bị điện giật tử vong, 2 người bị thương

Dựng cây nêu chơi Tết, 1 người tử vong

(NLĐO) - Trong lúc dựng cây nêu chơi Tết, 1 người đàn ông ở Đắk Lắk không may bị điện giật tử vong.

Dựng cây nêu, 3 người bị điện cao thế giật cháy sém người

(NLĐO) - Trong lúc dựng cây nêu Tết, 3 người dân không may đã bị điện cao thế giật cháy sém người.

