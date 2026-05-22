HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Dùng công nghệ thử nghiệm trên mặt trăng để chống sa mạc hóa

Huệ Bình

Trung Quốc phát động chiến dịch mới nhằm ngăn chặn tình trạng sa mạc hóa tại khu tự trị Tân Cương, triển khai công nghệ để giúp bảo vệ an ninh lương thực.

Từ tháng trước, Viện Sinh thái và Địa lý Tân Cương thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã khởi động hàng loạt dự án kiểm soát cát, ngăn ngừa sa mạc hóa, quản lý xói mòn do gió và xử lý đất nhiễm mặn. Theo tờ South China Morning Post, mục đích của các dự án này là giúp địa phương xây dựng một lá chắn sinh thái để bảo vệ đất canh tác khỏi nguy cơ xói mòn và sa mạc hóa.

Dự án đặt mục tiêu bao bọc sa mạc Taklamakan bằng một vành đai xanh, gồm các loại cây chịu hạn và các công nghệ cố định cát như lưới rơm. Taklamakan là sa mạc lớn nhất Trung Quốc và là sa mạc dịch chuyển lớn thứ hai trên thế giới.

Dùng công nghệ thử nghiệm trên mặt trăng để chống sa mạc hóa - Ảnh 1.

Một vườn táo bên rìa sa mạc Taklamakan tại khu tự trị Tân Cương - Trung QuốcẢnh: Tân Hoa Xã

Trong số các công nghệ mới được triển khai, 6 loại vật liệu thân thiện với môi trường được dùng để kiểm soát cát. Đáng chú ý là vật liệu làm từ sợi bazan, tức loại vật liệu được tạo ra từ đá núi lửa nung chảy. Trong sứ mệnh Hằng Nga 6 hồi năm 2024, một quốc kỳ Trung Quốc làm từ sợi bazan đã được mở ra ở vùng tối của mặt trăng. ĐH Dệt may Vũ Hán, nơi thiết kế quốc kỳ này, cho biết sợi bazan giúp lá cờ có thể chịu được nhiệt độ khắc nghiệt và bức xạ tia cực tím mạnh, qua đó giữ màu sắc không bị phai.

Ông Bùi Lượng, chủ nhiệm khoa học của dự án phát triển vật liệu mới phục vụ chống sa mạc hóa, kỳ vọng dự án này sẽ giúp nâng hiệu quả triển khai các công trình kiểm soát sa mạc hóa thêm 50% và giảm chi phí khoảng 30%.

Tân Cương hiện là một trong những khu vực trọng điểm của dự án quy mô lớn nhằm ngăn chặn sa mạc hóa, tức tình trạng đất đai màu mỡ bị thoái hóa thành vùng khô cằn giống sa mạc do biến đổi khí hậu và tác động của con người. Tại Tân Cương, nhiều vùng sa mạc và đất nhiễm mặn cũng đang được cải tạo để phục vụ sản xuất nông nghiệp trong chiến lược tăng cường an ninh lương thực của Bắc Kinh. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo