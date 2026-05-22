Dùng công nghệ thử nghiệm trên mặt trăng để chống sa mạc hóa

Từ tháng trước, Viện Sinh thái và Địa lý Tân Cương thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã khởi động hàng loạt dự án kiểm soát cát, ngăn ngừa sa mạc hóa, quản lý xói mòn do gió và xử lý đất nhiễm mặn. Theo tờ South China Morning Post, mục đích của các dự án này là giúp địa phương xây dựng một lá chắn sinh thái để bảo vệ đất canh tác khỏi nguy cơ xói mòn và sa mạc hóa.

Dự án đặt mục tiêu bao bọc sa mạc Taklamakan bằng một vành đai xanh, gồm các loại cây chịu hạn và các công nghệ cố định cát như lưới rơm. Taklamakan là sa mạc lớn nhất Trung Quốc và là sa mạc dịch chuyển lớn thứ hai trên thế giới.

Một vườn táo bên rìa sa mạc Taklamakan tại khu tự trị Tân Cương - Trung QuốcẢnh: Tân Hoa Xã

Trong số các công nghệ mới được triển khai, 6 loại vật liệu thân thiện với môi trường được dùng để kiểm soát cát. Đáng chú ý là vật liệu làm từ sợi bazan, tức loại vật liệu được tạo ra từ đá núi lửa nung chảy. Trong sứ mệnh Hằng Nga 6 hồi năm 2024, một quốc kỳ Trung Quốc làm từ sợi bazan đã được mở ra ở vùng tối của mặt trăng. ĐH Dệt may Vũ Hán, nơi thiết kế quốc kỳ này, cho biết sợi bazan giúp lá cờ có thể chịu được nhiệt độ khắc nghiệt và bức xạ tia cực tím mạnh, qua đó giữ màu sắc không bị phai.

Ông Bùi Lượng, chủ nhiệm khoa học của dự án phát triển vật liệu mới phục vụ chống sa mạc hóa, kỳ vọng dự án này sẽ giúp nâng hiệu quả triển khai các công trình kiểm soát sa mạc hóa thêm 50% và giảm chi phí khoảng 30%.

Tân Cương hiện là một trong những khu vực trọng điểm của dự án quy mô lớn nhằm ngăn chặn sa mạc hóa, tức tình trạng đất đai màu mỡ bị thoái hóa thành vùng khô cằn giống sa mạc do biến đổi khí hậu và tác động của con người. Tại Tân Cương, nhiều vùng sa mạc và đất nhiễm mặn cũng đang được cải tạo để phục vụ sản xuất nông nghiệp trong chiến lược tăng cường an ninh lương thực của Bắc Kinh.