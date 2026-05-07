Sức khỏe

Đừng để hè vui qua mau, nỗi đau ở lại

Bài và ảnh: Diệu Thu

Trong kỳ nghỉ lễ vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương liên tục tiếp nhận nhiều ca đuối nước thương tâm

Bé trai 6 tuổi bị chìm dưới ao tại nhà, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nặng, thở máy, phù não, tiên lượng dè dặt. Một bệnh nhi khác nhập viện trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp, suy tuần hoàn sau đuối nước. Đau lòng hơn là bé trai 5 tuổi bị đuối nước tại bể bơi một khu nghỉ dưỡng khi đi du lịch hè cùng gia đình.

Đừng để hè vui qua mau, nỗi đau ở lại - Ảnh 1.

Bệnh nhi điều trị đuối nước tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Tại các địa phương, tai nạn không mong muốn này cũng xảy ra nhiều. Ở Lâm Đồng, một thiếu niên 17 tuổi bị sóng cuốn khi tắm biển và tử vong dù được đưa đi cấp cứu. Trong khi đó, tại Đà Nẵng, 2 học sinh lớp 9 rủ nhau tắm sông cũng không may gặp họa dù cả hai đều biết bơi…

Theo Bộ Y tế, tại Việt Nam, đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em từ 5 đến 14 tuổi. Thống kê cho thấy gần 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước mỗi năm. TS-BS Lê Ngọc Duy, Trưởng Khoa Cấp cứu và Chống độc - Bệnh viện Nhi Trung ương, cảnh báo nguy cơ đuối nước thường gia tăng vào mùa hè, khi trẻ em tiếp xúc nhiều hơn với môi trường nước. Đuối nước không phải tai nạn ngẫu nhiên mà là hệ quả của những "lỗ hổng" trong giám sát và phòng ngừa. Đáng lưu ý, đuối nước ở trẻ thường diễn ra âm thầm, không có tiếng kêu cứu rõ ràng.

TS Angela Pratt, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam, dẫn ra mỗi năm thế giới có hơn 236.000 người tử vong do đuối nước, trong đó trẻ em chiếm tỉ lệ lớn. Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có tỉ suất đuối nước trẻ em cao. WHO khuyến cáo cần tập trung dạy bơi, trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước và kỹ năng cứu đuối an toàn cho trẻ em trong độ tuổi đi học. Theo WHO, đuối nước hoàn toàn có thể phòng ngừa được nếu có các biện pháp can thiệp phù hợp và đồng bộ. Đây là những giải pháp chi phí thấp nhưng hiệu quả cao, có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ và bảo vệ tính mạng trẻ em.

Tại hội nghị về phòng chống đuối nước trẻ em mới đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh công tác phòng chống đuối nước trẻ em sẽ tiếp tục được triển khai quyết liệt trong giai đoạn 2026-2030, từ Trung ương đến địa phương. Ngành y tế sẽ phối hợp với các bộ, ngành và đối tác quốc tế để tăng cường hướng dẫn, kiểm tra và huy động nguồn lực hỗ trợ địa phương. "Các tỉnh, thành được đề nghị đẩy mạnh dạy bơi an toàn, trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước cho trẻ, đồng thời tăng cường truyền thông và huy động sự tham gia của cộng đồng" - lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu. 

