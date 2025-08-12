Đừng để quá muộn!

PK (player killing), một tính năng từng được thiết kế để tạo ra tương tác lành mạnh trên Tiktok, đang ngày càng biến tướng thành một "đấu trường", nơi lòng tự trọng bị rao bán và sự vô cảm được cổ vũ như một dạng giải trí.

Lẫn lộn đúng- sai

Thật khó tin khi chỉ trong vài phút ngắn ngủi của một buổi livestream, người ta có thể chứng kiến đủ mọi thái cực. Từ gào thét, khóc lóc, quỳ lạy, mạt sát cho đến dùng ngôn ngữ kích động bạo lực, buộc đối phương thực hiện những hành vi mang tính làm nhục sau khi thua cuộc…, để lôi kéo khán giả nạp tiền, đổ quà tặng. Người xem bình luận cười cợt, thả tim dồn dập, donate liên tục để "xem tiếp vòng sau". Dường như, cả người chơi và khán giả đều bị cuốn vào một vòng xoáy giải trí méo mó, mọi giá trị đúng - sai trở nên lẫn lộn và lòng nhân ái bị thay thế bởi sự hả hê máu lạnh.

Điều đáng lo không chỉ nằm ở hình ảnh người lớn điên cuồng gào thét, mà ở chỗ hàng trăm nghìn người, trong đó có không ít trẻ em, đang ngồi phía bên kia màn hình, cùng xem như trò giải trí. Nơi đó, trẻ nhỏ được dạy rằng muốn được yêu thích thì phải ồn ào, muốn có tiền thì phải diễn trò, muốn chiến thắng thì phải sỉ nhục và làm nhục người khác.

Chúng ta không thể tiếp tục giả vờ rằng việc "ném tiền ảo" là vô hại, việc nạp tiền vào các cuộc PK lệch chuẩn chỉ là sự "ủng hộ nhẹ nhàng cho vui". Bởi mỗi cái click chuột, mỗi lượt chia sẻ, mỗi câu tung hô, mỗi "rương quà", mỗi lần spam "nạp đi!" trong phần bình luận chính là hành vi tiếp tay cho cái xấu, cái ác, dù vô tình hay hữu ý.

Văn hóa mạng cần được tái thiết

Ở góc độ sâu xa hơn, đây là cuộc "PK tinh thần" giữa cái thiện và cái ác, giữa văn hóa lành mạnh và nền văn hóa độc hại. Khi một người sẵn sàng làm mọi thứ để được tặng quà, khi một người khác sỉ vả đối thủ như thú dữ và hàng chục nghìn người cười hả hê trong khung chat, chúng ta cần nhìn lại: điều gì đã khiến con người trở nên vô cảm đến vậy? Phải chăng nhịp sống gấp gáp và khát khao nổi tiếng nhanh chóng, đã tạo nên những con người đánh mất lòng tự trọng; những khán giả vô tri, xem sự đau đớn của người khác như một trò đùa?

Văn hóa mạng cần được tái thiết. Sự lên tiếng của cộng đồng, cơ quan quản lý và nền tảng công nghệ là điều không thể thiếu. Cần mạnh tay loại bỏ những nội dung vi phạm chuẩn mực đạo đức, chặn đứng dòng tiền ảo đang "đầu độc" tư duy giới trẻ. Cần những nền tảng giáo dục, định hướng nội dung và đặc biệt là sự vào cuộc nghiêm túc từ phía gia đình, nhà trường.

Trước khi quá muộn, chúng ta phải trả lại cho mạng xã hội sự tử tế và cho con người lòng nhân ái. Bởi nếu cứ tiếp tục để những trò PK bẩn này lan rộng, thì quả là vô cùng nguy hiểm.



