Đừng "đổ lỗi cho ông trời"

Sự cố này không chỉ gây ám ảnh với các nạn nhân mà còn tô đậm nỗi lo lắng về hàng loạt công trình giao thông trên phạm vi cả nước. Đến nay, thông tin chi tiết về nguyên nhân sự cố cùng việc xử lý trách nhiệm khá mờ nhạt trên báo chí. Nói cách khác, vụ việc nêu trên chưa tạo nên hồi chuông cảnh báo đủ lớn để rà soát nhằm chấm dứt rủi ro tương tự.

Hình ảnh trên Quốc lộ 24 .Ảnh: TỬ TRỰC

Nửa năm sau, hồi chuông tiếp tục vang lên, lần này là trên Quốc lộ 24 qua tỉnh Quảng Ngãi. Một đoạn dài ở vị trí Km112+200 bị nứt toác, trồi lên, hụt xuống như sóng biển khiến tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực đồng bằng với cao nguyên tê liệt một nửa. Để lưu thông, các phương tiện bất đắc dĩ dồn về một phía, di chuyển trong thấp thỏm.

Các công trình khi xảy ra sự cố đáng tiếc đều có nguyên nhân. Tuy nhiên, bất kỳ dự án nào khi bắt đầu thực hiện đều có những tính toán cặn kẽ, trong đó đặc điểm địa chất, thông số kỹ thuật nhằm ứng phó rủi ro thiên tai… là những yêu cầu tiên quyết. Vì vậy, phương án "đổ lỗi cho ông trời" tưởng như dễ chấp nhận nhưng khó tránh khỏi bị nhận xét là ngụy biện.

Làm rõ quá trình thực hiện dự án, từ khâu thẩm định bước đầu đến việc kiểm định chất lượng mỗi giai đoạn, là điều nên làm của ngành chức năng, để các sự cố như trên không tiếp diễn.