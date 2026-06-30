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Sức khỏe

Đứng gần sự sống

Hải Yến

Đội ngũ phóng viên y tế có nhiều cơ hội hiện diện ở những nơi rất đặc biệt: phòng cấp cứu, phòng mổ, khu điều trị, phòng sinh…

Ở những nơi đó, chúng tôi không chỉ tiếp cận thông tin mà còn được chứng kiến những khoảnh khắc rất gần với sự sống. Điều chúng tôi nhớ nhất không phải những con số thống kê hay thuật ngữ chuyên môn mà là những câu chuyện về con người và giá trị của sự sống.

Một trong những khoảnh khắc khiến chúng tôi xúc động nhất là một phút mặc niệm người hiến tạng tại Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM). Sự im lặng ấy chỉ kéo dài vài giây nhưng đủ để chúng tôi hiểu rằng phía sau những thành tựu y học hiện đại không chỉ có kỹ thuật hay công nghệ mà còn có lòng biết ơn và tình người. Hay khoảnh khắc cả ê-kíp ôm chầm lấy nhau khi ca can thiệp thông tim thành công. Sau nhiều giờ căng thẳng, những cái ôm ấy không chỉ là niềm vui trước một thành công mà còn là niềm hạnh phúc khi giành lại một cơ hội sống cho một sinh linh chưa kịp chào đời.

Nhiều lần tác nghiệp tại các bệnh viện dã chiến trong đại dịch COVID-19, chứng kiến tiếng máy thở vang lên không ngớt và các nhân viên y tế làm việc liên tục trong những bộ đồ bảo hộ kín mít giữa cái nóng oi bức, chúng tôi hiểu rằng dù có viết bao nhiêu dòng chữ cũng không thể lột tả được những gì đội ngũ y tế đã trải qua.

Đứng gần sự sống - Ảnh 1.

Vào thời khắc chuyển giao năm mới, chúng tôi thường có mặt tại Bệnh viện Từ Dũ để ghi nhận những trẻ đầu tiên chào đời. Bên ngoài là ánh đèn và pháo hoa rực rỡ, bên trong phòng sinh là nhịp sống vẫn diễn ra khẩn trương. Không có tiếng đếm ngược, chỉ có những bước chân vội vã của ê-kíp y tế, cánh cửa phòng sinh bật mở và tiếng khóc đầu đời của một em bé vừa đến với thế giới...

Nhìn lại hành trình nhiều năm theo dõi ngành y, chúng tôi nhận ra điều quý giá nhất không chỉ là những bài báo đã xuất bản. Đó là cơ hội được đứng ở nơi sự sống được trao đi, được giữ lại và được bắt đầu.

Và khi số báo cuối cùng khép lại, điều còn ở lại trong tôi không chỉ là những tin bài đã đăng tải mà là ký ức về những con người đã dành cả cuộc đời để giữ lại sự sống cho người khác bằng y đức, trách nhiệm và lòng nhân ái. Đó là giá trị quý giá nhất mà nghề nghiệp đã mang lại cho chúng tôi... 

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