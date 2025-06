Dùng "hàng nóng" hỗn chiến ở quán nhậu Tháp bia Tam Kỳ

Ngày 11-6, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa làm rõ nhóm đối tượng dùng hung khí đánh nhau tại địa bàn TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, lúc 2 giờ 30 phút ngày 9-6, tiếp nhận tin báo về việc một số đối tượng sử dụng hung khí đuổi đánh nhau tại quán nhậu Tháp bia (đường Lý Thường Kiệt, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp Công an phường An Mỹ xác minh, truy xét nhanh các đối tượng liên quan.

6 đối tượng liên quan vụ hỗn chiến

Kết quả điều tra ban đầu xác định, rạng sáng 9-6, T.T.Q.L (18 tuổi; trú phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ) và 2 thanh niên (21 và 22 tuổi) đang nhậu tại quán Bin Bin (đường Lý Thường Kiệt).

Lúc này, nhóm của P.V.N gồm 3 thiếu niên (cùng 17 tuổi, cùng trú xã Bình An, huyện Thăng Bình) đi ngang qua, sử dụng súng ná cao su bắn đạn bi trúng người L. rồi bỏ chạy.

Sau đó, nhóm của L. về phòng trọ lấy 4 dao tự chế đến quán Bin Bin nhậu tiếp.

Hung khí các đối tượng sử dụng

Một lúc sau, nhóm của L. nhìn thấy nhóm N. đang ở quán Tháp bia (đối diện quán Bin Bin) nên L. và T.M.H cầm dao tự chế sang quán nhậu Tháp bia hỏi nhóm N. về việc dùng súng ná cao su bắn trúng người L.

Trong lúc nói chuyện, nhóm N. lên đạn định bắn thì L. và H. dùng dao chém nhóm của N. gây thương tích rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Lực lượng công an đã xác định và làm rõ 6 đối tượng có liên quan đến vụ việc, tạm giữ 1 súng ná cao su, 2 dao tự chế. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục phối hợp với Công an phường An Mỹ lập hồ sơ, xử lý theo quy định.